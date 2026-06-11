Как хранить зубную щетку: почти все делают это неправильно

Зубная щетка это одна из самых используемых вещей в доме, но ухаживают за ней единицы. И это при том, что на влажной щетке после чистки остаются бактерии, частицы пищи и остатки зубной пасты. А теплая и сырая ванная превращает ее в идеальное место для размножения микробов. Хорошая новость в том, что для защиты не нужны дорогие приспособления, достаточно нескольких простых правил.

Почему на зубной щетке появляются микробы

В полости рта человека постоянно живут сотни видов бактерий, это нормально. Но когда вы чистите зубы, часть этих микробов вместе со слюной, остатками еды и пастой оседает на щетине. Если щетка остается влажной, бактерии получают все необходимое для размножения. Речь идет про влагу, тепло и питательную среду.

Дополнительный источник микробов это сама ванная комната. Это теплое и влажное помещение, где щетка редко успевает полностью высохнуть между использованиями. Поэтому хранение зубной щетки требует не стерильности, а возможности щетке как следует просохнуть и не собирать на себе лишнюю грязь.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Зачем зубной щетке нужно высыхать после чистки

Большинству бактерий для активного размножения нужна вода. Когда щетина зубной щетки высыхает, среда становится для них некомфортной, и рост микробов замедляется. Поэтому сухая зубная щетка безопаснее влажной, и это самый простой и при этом самый эффективный принцип ухода.

Получается, что зубной щетке нужно давать время на просушку. Если в семье на одного человека приходится одна щетка, между утренней и вечерней чисткой у нее есть достаточно часов, чтобы высохнуть. А вот хранить ее во влажном замкнутом пространстве, где воздух не циркулирует, это плохая идея.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Почему зубную щетку нужно хранить вертикально

Вертикальное хранение зубной щетки помогает воде стекать вниз по ручке, а щетине — оставаться сухой. Если щетка лежит горизонтально или стоит головкой вниз, влага задерживается у основания щетины, и она сохнет гораздо дольше.

Лучше всего для этого подходит обычный стакан для зубных щеток или открытый держатель, где щетка стоит свободно и обдувается воздухом. Открытое хранение почти всегда выигрывает у закрытого именно потому, что обеспечивает доступ воздуха и быструю просушку.

Почему нельзя хранить зубную щетку в футляре

Закрытый футляр для зубной щетки кажется гигиеничным решением, но на деле работает наоборот. В замкнутом пространстве влага не испаряется, а остается внутри, и щетка фактически постоянно лежит мокрой. Это создает как раз те условия, которых мы пытаемся избежать.

Футляр действительно полезен, но только в одной ситуации — в поездках, когда нужно защитить щетку от внешней грязи во время перевозки. Но даже в этом случае после путешествия щетку стоит достать и дать ей высохнуть, а не держать в закрытом боксе постоянно.

Вам будет интересно: Почему зубная паста пенится и зачем это нужно на самом деле?

Можно ли хранить зубную щетку рядом с унитазом

Держать зубную щетку рядом с унитазом лучше не стоит. При смыве в воздух поднимаются мельчайшие капли воды, которые могут разлетаться по ванной комнате и оседать на поверхностях, включая зубную щетку. Поэтому щетку разумно держать подальше от унитаза, а сам унитаз смывать с закрытой крышкой.

Это несложная привычка, которая ничего не стоит, но заметно снижает шанс того, что на щетине окажутся нежелательные бактерии. Идеальный вариант — хранить щетки на отдельной полке или в шкафчике, подальше от зоны разбрызгивания.

Читайте также: Как убрать желтый налет в унитазе и не разориться на бесполезных гелях

Почему щетки нужно хранить раздельно

Когда несколько щеток стоят в одном стакане и касаются друг друга головками, бактерии могут переходить с одной щетины на другую. У каждого человека свой набор микробов, поэтому щетки разных людей не должны соприкасаться, иначе теряется смысл индивидуальной гигиены.

Чтобы этого избежать, запомните простые правила хранения зубной щетки:

у каждого члена семьи должна быть своя щетка, которой пользуется только он;

щетки в общем стакане должны стоять так, чтобы не задевать друг друга;

в идеале нужно использовать держатель с отдельными ячейками или разные стаканы.

Это особенно важно, если в доме кто-то болеет. Ведь лишний контакт щеток только повышает риск передачи микробов внутри семьи.

Нужно ли мыть зубную щетку после чистки зубов

После чистки зубов щетку нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки пасты и частицы пищи. Промывание под проточной водой убирает основную часть налета, который иначе остался бы на щетине питательной средой для бактерий.

После промывания щетку стоит слегка стряхнуть, чтобы убрать лишнюю воду, и поставить сушиться вертикально. Никаких дезинфицирующих средств обычной щетке не требуется, и для повседневного ухода достаточно воды и правильной просушки.

Как часто нужно менять зубную щетку

По данным Роспотребнадзора, менять зубную щетку примерно раз в три месяца. Со временем щетина изнашивается, теряет форму и хуже очищает зубы, а на старой щетке успевает накопиться больше микробов.

Но в некоторых поменять зубную щетку нужно раньше:

если щетина растрепалась , разошлась в стороны или потеряла форму;

, разошлась в стороны или потеряла форму; после перенесенной простуды , гриппа или другой инфекции;

, гриппа или другой инфекции; если щетка упала на пол или контактировала с грязной поверхностью;

или контактировала с грязной поверхностью; если ей по ошибке воспользовался кто-то другой.

Изношенная щетка не просто хуже выглядит, она перестает справляться со своей главной задачей, потому что мягкая разлохмаченная щетина уже не удаляет налет как следует.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подводя итог можно сказать, что правильное хранение зубной щетки это чаще всего про разумную гигиену и регулярную просушку. Если щетка стоит вертикально головкой вверх, успевает высыхать, не касается чужих щеток и хранится подальше от унитаза, риск размножения микробов сводится к минимуму. А строгаязамена раз в несколько месяцев дает гарантию, что чистка зубов остается по-настоящему эффективной.