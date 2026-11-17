Ванну я набираю редко и почти всегда просто принимаю душ, поэтому шторка у меня мокнет каждый день. Стираю я её раз в месяц, но недавно я задумался, не нужно ли делать это чаще. Мне не раз попадались страшилки, что на шторке микробов больше, чем на унитазе. Тогда я поискал научные данные и рекомендации санитарных врачей, и решил не паниковать, но принять парочку небольших мер.

На четырёх шторках нашли 117 вариантов бактериальной ДНК

Главная научная работа по этой теме вышла в 2004 году в журнале Applied and Environmental Microbiology. Американские микробиологи взяли четыре виниловые шторки из разных домов. Каждой из них пользовались больше полугода. Учёные соскребли налёт, рассмотрели его под микроскопом и проверили, ДНК каких бактерий в нём есть.

Всего нашли 117 уникальных последовательностей бактериальной ДНК. Это не значит, что на каждой шторке жило ровно 117 видов. Это значит, что вместе они образуют очень пёстрое сообщество. Чаще всего попадались бактерии двух родов:

Sphingomonas. Обычно они живут в воде и почве, а некоторые из них могут вызывать инфекции у людей со слабым иммунитетом.

Methylobacterium. Любят сырость и могут давать розоватый налёт. Некоторые виды тоже условно-патогенные: человеку с нормальным иммунитетом они обычно не вредят.

Но есть важная оговорка: исследование было маленьким. Сколько бактерий приходится на квадратный сантиметр шторки, учёные не посчитали. Значит, фраза вроде «микробов в 100 раз больше, чем на унитазе» ничем не подтверждена.

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Мыльный налёт иногда оказывается колонией микробов

Следующее открытие меня слегка шокировало. Оказывается, налёт, который я считал засохшим мылом, иногда является плотным скоплением бактерий. Учёные называют его биоплёнкой. Это слой микробов, склеенных веществами, которые они сами выделяют. Этот «клей» держит их на поверхности и защищает от внешней среды.

Шторка подходит для этого почти идеально. После каждого душа на ней остаются капли воды, частички кожи, кожное сало, шампунь и гель. Бактерии попадают туда из воды, из воздуха и с нашего тела. Если им удаётся закрепиться, они начинают размножаться.

Сильнее всего грязнится нижний край, который касается ванны, и складки, где влага держится дольше. Хуже всего, если после душа сдвинуть шторку в комок: внутри она будет мокрой ещё долго. Московский Центр гигиены и эпидемиологии тоже называет душевые шторки местом, где копятся бактерии. Он советует регулярно смывать с них остатки гелей для душа и шампуней.

Здоровому человеку шторка почти не угрожает

Бактерии есть почти везде, но их наличие ещё не означает угрозу. Мы каждый день сталкиваемся с огромным количеством микробов, и болеть из-за большинства из них не будем. Обычная шторка для здорового взрослого серьёзной опасности не несёт.

Но есть случаи, когда грязной шторки лучше не допускать:

Сильно ослабленный иммунитет: после пересадки органов, во время химиотерапии и в других похожих ситуациях. Среди найденных бактерий есть родственники возбудителей инфекций.

Ранки и повреждённая кожа. Если грязная шторка постоянно трётся о них, риск заражения в теории растёт. Но одно касание не значит, что инфекция неизбежна.

Плесень. На вечно сырой шторке растут и микроскопические грибы. Их споры могут вызывать аллергию и раздражать дыхательные пути у чувствительных людей.

Важно понимать, что исследование нашло только ДНК бактерий, родственных возбудителям. Оно не доказало, что люди заражаются из-за шторок у себя дома.

Розовый, чёрный и белый налёт говорят о разном

Чтобы понять, что шторку пора стирать, микроскоп не нужен. Розовый или оранжевый налёт часто бывает бактериальной биоплёнкой. В том исследовании розовый цвет связывали как раз с Methylobacterium. Но точно определить бактерию по цвету нельзя.

Чёрные или тёмно-зелёные пятна обычно говорят о плесени, особенно если они разрастаются и пахнут затхлостью. Белый или серый налёт чаще всего состоит из минеральных отложений и мыла, хотя микробы могут быть и в нём. Тревожные признаки тоже есть: склизкая поверхность, неприятный запах и грязь, которая быстро появляется снова после стирки.

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Стирка шторки для душа чаще раза в месяц

Официальной нормы, сколько дней можно не стирать шторку, нет. Для обычной квартиры разумно стирать её примерно раз в месяц. Так что моя привычка оказалась нормальной. Но частота зависит от того, сколько человек моется и как быстро сохнет ванная.

Условия Как часто чистить Душ каждый день, ванная нормально проветривается Раз в месяц Большая семья, душ несколько раз в день Раз в 2–3 недели В ванной постоянно сыро, налёт быстро возвращается Раз в 1–2 недели и бороться с сыростью Появились слизь, грязь или плесень Сразу

Эти сроки взяты из практики, а не из научных экспериментов. Строго соблюдать календарь не обязательно, главное — не давать грязи копиться. Кстати, у нас есть подборка о том, как часто стирать разные вещи — от носков до штор.

Ткань стирают в машинке, а пластик моют губкой

Способ стирки зависит от материала. Шторки из ткани и полиэстера чаще всего можно стирать в машинке на деликатном режиме при 30–40 градусов с небольшим количеством обычного порошка или геля. Но сначала стоит прочитать ярлык: у некоторых тканей есть ограничения.

Виниловые и пластиковые шторки удобнее мыть тёплой водой с мягкой губкой и моющим средством. Некоторые из них можно стирать в машинке на низкой температуре, но не все. Горячая вода может деформировать пластик. Сушить такие шторки на горячей батарее или в сушильной машине тоже не стоит.

Особое внимание стоит уделить нижнему краю, швам и складкам: налёт там копится быстрее всего. После стирки шторку нужно хорошо прополоскать, расправить и дать ей высохнуть полностью. Хлорку без необходимости лучше не брать, а средство от плесени должно подходить к материалу. Хлорные средства нельзя смешивать с уксусом, кислотными чистящими средствами или нашатырём.

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Шторку с въевшейся плесенью проще заменить

Срока годности, после которого любая шторка становится опасной, нет. Хорошая тканевая шторка при нормальном уходе прослужит долго. Но менять её стоит, если плесень въелась в материал, пятна не отстирываются, запах не проходит или поверхность начала разрушаться. Особенно внимательными стоит быть, если дома живёт человек с сильно ослабленным иммунитетом.

Расправленная после душа шторка грязнится медленнее

Самая полезная привычка занимает несколько секунд. После душа шторку нужно расправить на всю ширину, чтобы складки высохли, и по возможности смыть с неё пену. Нижний край не должен постоянно лежать в воде. При этом шторка должна оставаться достаточно длинной, чтобы вода не лилась на пол.

Не менее важно включать вытяжку или проветривать ванную. Если сырость держится часами, даже свежая шторка быстро зарастёт налётом снова. И помните, что чистый вид ещё не значит, что бактерий нет. Поэтому стирать шторку нужно, даже если она выглядит прилично.

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В итоге свою привычку я оставлю: стирка раз в месяц для обычной ванной вполне подходит. Но теперь я буду расправлять шторку после каждого душа, проветривать ванную и стирать её сразу, как только появится налёт, не дожидаясь конца месяца. Пользы от этого больше, чем от постоянной обработки ванной сильной бытовой химией.