Кондиционер для белья нужен не всегда. Вот какие вещи лучше стирать без него

Кажется, что кондиционер делает стирку только лучше: бельё становится мягче, приятно пахнет и меньше электризуется. Особенно хочется добавить его, когда полотенца становятся жёсткими после стирки. Но именно с полотенцами он может сыграть злую шутку. И есть ещё несколько вещей, для которых ароматная добавка совсем не на пользу.

Что кондиционер на самом деле делает с тканью

В отличие от порошка или геля, кондиционер не отстирывает загрязнения. Его задача — сделать ткань приятнее на ощупь. Как объясняет Whirlpool, компоненты средства оседают на волокнах тонким слоем, уменьшают трение между ними и снижают статическое электричество. А отдушки придают вещам приятный аромат.

Кондиционер не делает бельё чище и не является обязательной частью стирки. Но он действительно бывает полезен: например, для хлопковых футболок, постельного белья и обычной повседневной одежды, если производитель ткани не запрещает его использование.

Полотенцам мягкость может только мешать

Кондиционер делает махровое полотенце мягким и пушистым, но одновременно снижает его способность впитывать воду. Всё из-за того самого слоя на волокнах. При регулярном использовании средства полотенце может начать хуже вытирать кожу.

Поэтому банные и кухонные полотенца лучше стирать без кондиционера. Это касается и многоразовых тканевых подгузников, которым важно хорошо впитывать влагу. Кстати, мы уже рассказывали, почему старые полотенца лучше впитывают воду, чем совершенно новые.

Спортивная одежда и микрофибра не любят лишних добавок

Легинсы, спортивные футболки и функциональное термобельё созданы для того, чтобы отводить пот от тела. Кондиционер может мешать этой работе: его компоненты остаются на волокнах, затрудняя отведение влаги и удаление загрязнений.

Nike, как и многие производители спортивной одежды, прямо рекомендует не использовать кондиционер для тренировочной одежды. Со временем его остатки могут даже способствовать сохранению неприятного запаха. Поэтому спортивную одежду из специальных влагоотводящих тканей лучше стирать без кондиционера, а как часто это делать, мы уже разбирали в отдельной статье.

Похожая ситуация с салфетками из микрофибры. После кондиционера они могут хуже собирать воду и грязь. Для уборки такая мягкость совершенно ни к чему.

Мембранная одежда может потерять защитные свойства

С мембранными куртками, туристическими брюками и дождевиками нужно быть особенно осторожными. Многие такие вещи имеют специальную водоотталкивающую обработку, и кондиционер способен ухудшить её работу.

Например, производитель GORE-TEX прямо запрещает использовать кондиционер для своей мембранной одежды. При стирке таких вещей рекомендуется небольшое количество жидкого средства для стирки.

Для мембранных вещей главное — сохранить защиту от воды, а не добиться мягкости. И обязательно проверяйте ярлык: у разных изделий требования к уходу могут отличаться.

А что насчёт детского и постельного белья?

Обычные простыни, наволочки, пижамы и хлопковую одежду вполне можно стирать с кондиционером. Но если кожа чувствительная, лучше не увлекаться ароматными средствами. Отдушки и некоторые другие компоненты кондиционеров могут вызывать раздражение. При этом отдельным людям подходят средства без запаха.

Для детской одежды и белья людей с чувствительной кожей безопаснее начать со стирки без кондиционера. Если раздражения нет, а хочется дополнительной мягкости, можно попробовать средство без отдушки, ориентируясь на реакцию кожи.

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С кондиционером главное не переборщить

Кондиционер наливают в специальный отсек стиральной машины, обычно обозначенный цветочком. Средство поступает к белью во время последнего полоскания, а не вместе с порошком. Не превышайте дозировку на упаковке и отметку MAX в лотке. Избыток кондиционера может оставлять налёт на вещах и внутри машины, а иногда даже пятна на ткани.

Если бельё после стирки пахнет затхлостью, стоит сначала проверить стиральную машину, а не пытаться перебить запах кондиционером. А вот популярный совет заменить его обычным уксусом подходит не всем. Производитель техники Maytag предупреждает, что при регулярном использовании кислота может повреждать резиновые уплотнители и шланги.

Кстати, иногда для мягкости белья достаточно не перебарщивать с порошком, не перегружать барабан и хорошо выполаскивать вещи. И никакая дополнительная химия не понадобится.