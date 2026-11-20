В Бразилии произошло необычное событие: около 20 представителей народа ава-гуажа, десятилетиями избегавших чужаков, сами вышли из джунглей и попросили еды. Причём вместе с ними были дети! Для изолированных народов планеты такие встречи могут быть смертельно опасны. Поэтому неожиданное появление ава-гуажа не обрадовало специалистов, а всерьёз встревожило. Похоже, в лесу происходит что-то нехорошее.

Ава-гуажа пришли к соседям за едой и вернулись в джунгли

16 ноября 2026 года группа ава-гуажа появилась возле деревни Тавари на территории Арарибойя, в бразильском штате Мараньян. Как сообщает Associated Press, среди пришедших были взрослые с луками и стрелами, а также дети. Встречу сняли на видео представители соседнего народа гуажажара.

Гости попросили ямс — съедобные клубни, немного похожие на картофель. Получив еду, они вскоре ушли обратно в лес. Настолько близкого контакта с этой изолированной группой не наблюдали уже несколько десятилетий. И особенно странно, что люди пришли сами, хотя обычно стараются держаться подальше от посторонних.

Ава-гуажа живут охотой и кормят грудью диких животных

Ава-гуажа — коренной народ Бразилии, часть которого до сих пор живёт обособленно в амазонских лесах. Они прекрасно знают джунгли, охотятся с луками, ловят рыбу, собирают плоды и другие съедобные растения. При этом не все представители народа избегают цивилизации: некоторые давно живут в поселениях и общаются с внешним миром.

У ава-гуажа есть очень необычная традиция. Женщины иногда выкармливают грудью осиротевших детёнышей обезьян и других животных. Как рассказывает организация Survival International, маленьких обезьян принимают в семьи почти как собственных детей. А когда питомцы подрастают, некоторые возвращаются в лес.

Вообще, животные занимают особое место в жизни ава-гуажа. Они приручают обезьян, агути, носух и даже диких свиней. В некоторых семьях питомцев бывает больше, чем людей!

Вырубка лесов оставляет племя без привычных источников пищи

Последние десятилетия жизнь ава-гуажа становится всё труднее. На их земли проникают незаконные лесорубы, охотники и скотоводы. Добавьте сюда изменение климата и пожары, которые уничтожают огромные участки джунглей. Мы уже рассказывали, почему горят леса Амазонии и какую роль в этом играет человек.

Когда исчезает лес, становится меньше животных, плодов и других источников пищи. Для людей, которые живут охотой и собирательством, это серьёзная проблема. Местные «Стражи леса» из народа гуажажара годами пытаются защитить территорию от захватчиков. Некоторые из них даже погибли, защищая эти земли.

Как отмечает Mongabay, очевидцы обратили внимание, что некоторые пришедшие, особенно дети и пожилые люди, выглядели очень худыми. Поэтому возникло предположение, что ава-гуажа вышли к людям из-за голода.

Однако точная причина их появления пока неизвестна. Специалисты не исключают нехватку пищи, но подтверждений, что народ полностью лишился пропитания, нет.

Даже короткая встреча с чужаками может закончиться трагедией

Самое страшное, что для изолированных ава-гуажа опасны не только голод и вырубка лесов. Даже обычные для нас инфекции могут оказаться для них смертельно опасными. Эти люди долгое время жили практически без контактов с внешним миром, поэтому их иммунная система могла не сталкиваться со многими распространёнными возбудителями болезней.

Бразильские власти уже задействовали специальный план защиты. На месте работают сотрудники агентства по делам коренных народов Funai и медицинские специалисты. Их задача — следить за ситуацией, предотвращать заражения и защищать территорию, не навязывая ава-гуажа дальнейшего общения.

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И опасения вовсе не беспочвенны. В Амазонии уже была трагическая история, когда от целого племени остался один человек после нападений захватчиков земель. Он прожил в одиночестве 26 лет.

Поэтому сейчас власти Бразилии придерживаются важного принципа: ава-гуажа должны сами решать, хотят ли они общаться с внешним миром. А задача остальных — сделать так, чтобы у них по-прежнему оставался лес, в котором можно безопасно жить.