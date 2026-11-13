Где увидеть северное сияние этой зимой: 6 регионов России, где шансов больше

Ещё недавно северное сияние казалось чем-то далёким, ради чего нужно ехать чуть ли не на край света. Но в последние годы разноцветное небо всё чаще видят даже там, где раньше это было редкостью. В подборке лучших снимков сияния 2025 года есть кадры, больше похожие на спецэффекты из кино. И самое интересное: увидеть такую красоту можно в России, причём уже этой зимой.

Почему северное сияние стало появляться чаще

Всё дело в Солнце. Примерно каждые 11 лет его активность достигает максимума: становится больше солнечных пятен, вспышек и выбросов плазмы. Некоторые из них достигают Земли, вызывая магнитные бури.

Заряженные частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли и заставляют газы в верхних слоях атмосферы светиться. Обычно это происходит ближе к полюсам, но во время сильных бурь сияние можно увидеть гораздо южнее привычных широт.

По данным бельгийского Центра анализа данных о влиянии Солнца, пик нынешнего солнечного цикла пришёлся на октябрь 2024 года. Сейчас максимум уже позади, но активность ещё достаточно высока. Поэтому зимой 2026–2027 яркие сияния вполне возможны, хотя предсказать их количество на весь сезон нельзя.

Мурманская область — лучший выбор для первой охоты за сиянием

Если хочется увидеть аврору своими глазами, а не только на фотографиях, стоит начать с Кольского полуострова. Здесь проходит зона, в которой полярные сияния возникают регулярно. Для наблюдения не обязательно ждать сильнейшую магнитную бурю.

Самые популярные места — Териберка на берегу Баренцева моря, окрестности Мурманска и Хибины возле Кировска. В Териберке открытый горизонт и мало городского света, а в Хибинах сияние особенно красиво смотрится над заснеженными горами.

Но есть подвох: на побережье нередко бывает облачно, а зимой дорогу в Териберку могут закрывать из-за метелей. Поэтому иногда разумнее остаться возле Мурманска и поискать ясное небо за городом.

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От Карелии до Таймыра: где ещё в России можно увидеть сияние

Одним Кольским полуостровом дело не ограничивается. В России есть сразу несколько регионов, подходящих для наблюдения за авророй.

Карелия. Лучше выбирать север республики, например окрестности Кеми и Беломорска. В Петрозаводске сияние тоже возможно, но появляется реже.

Архангельская область. Наблюдать можно за пределами Архангельска и Северодвинска, вдали от городских огней. Шансы особенно возрастают во время геомагнитных возмущений.

Республика Коми. Воркута и территории севернее находятся в более подходящих широтах, чем Сыктывкар.

Ямал и Таймыр. В районе Салехарда, Нового Уренгоя и Норильска сияние наблюдают регулярно. Правда, морозы и сложная зимняя погода могут превратить такую поездку в настоящее испытание.

А вот жителям Москвы, Санкт-Петербурга и средней полосы рассчитывать на аврору каждую зиму не стоит. Здесь её появление — редкая удача, обычно связанная с сильной магнитной бурей.

В какие месяцы и часы шансы увидеть сияние выше

На Кольском полуострове сезон наблюдений обычно длится с конца августа до середины апреля. Но для зимней поездки особенно удобны декабрь, январь, февраль и март: ночи длинные, а за Полярным кругом наступает полярная ночь.

При этом само сияние не становится сильнее просто из-за зимы. Длинная темнота лишь даёт больше времени его заметить. А геомагнитная активность статистически часто усиливается около осеннего равноденствия и весной.

Лучше всего начинать наблюдения примерно с 22:00 до 02:00 по местному времени. Но яркая аврора может появиться и раньше, и позже. Причём иногда всё зрелище длится несколько минут.

Прогнозы помогут не пропустить северное сияние

Здесь важны два прогноза: космической погоды и обычной. Даже самая мощная аврора останется невидимой, если небо затянуто плотными облаками.

Начните с индекса Kp — показателя геомагнитной активности по шкале от 0 до 9. Чем он выше, тем дальше на юг может распространяться сияние. На Кольском полуострове аврора бывает видна и при низком Kp, а средней полосе обычно нужна сильная буря.

Проверять обстановку удобно на карте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там показывают область полярных сияний и расчётную вероятность их появления над российскими городами.

У американского центра NOAA есть карта с краткосрочным прогнозом расположения и интенсивности сияния. А вот точную дату яркого представления за месяц никакое приложение не гарантирует.

Перед выходом проверьте облачность, по возможности выбирайте ночь без яркой Луны и уезжайте подальше от фонарей. И лучше заложить на поездку хотя бы 3–4 ночи: так больше шансов дождаться удачного сочетания условий.

Почему на фотографиях сияние ярче, чем вживую

Есть небольшой секрет, о котором туристам не всегда рассказывают. На снимках северное сияние часто выглядит ярко-зелёным или фиолетовым, а глазами можно увидеть лишь бледную сероватую полосу.

Дело в том, что камера при длинной выдержке собирает больше света, чем глаз способен различить в темноте. Поэтому даже слабое сияние на фотографии выглядит эффектнее. Впрочем, при высокой активности разноцветные ленты прекрасно видны и без техники.

Снять аврору можно даже на смартфон: включите ночной режим и поставьте телефон на устойчивую опору. Кстати, вот тут мы рассказывали, откуда берутся разные цвета сияния и какие у него есть другие необычные особенности.

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И не забывайте о холоде. На открытой местности ожидание может затянуться на часы, поэтому тёплая одежда, заряженный телефон и безопасное место для наблюдения важнее любого приложения с прогнозом. За красивым кадром точно не стоит отправляться в незнакомую тундру ночью в одиночку.