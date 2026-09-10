Когда наступит осеннее равноденствие 2026 года и почему у осени две даты начала

Календарная осень уже началась, но астрономическое лето в России продлится почти до конца сентября. Астрономическая осень в 2026 году в Северном полушарии начнётся 23 сентября в 03:06 по московскому времени, когда Солнце пересечёт небесный экватор. Именно наклон земной оси определяет смену времён года, поэтому после этого световой день будет сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния. По расчётам астрономического сервиса Star Walk, точное время события — 03:06 МСК. При этом в одних странах равноденствие запишут на 22 сентября, в других — на 23-е, а метеорологи вообще считают, что осень идёт уже три недели. Сам момент один и тот же — различаются только часовые пояса и способы отсчёта сезонов. Ниже разберёмся, почему у осени 2026 года сразу несколько дат начала.

Ось Земли не наклонена ни к Солнцу, ни от него

Земля вращается вокруг оси, наклонённой к плоскости орбиты примерно на 23,5°. Летом Северное полушарие подставлено Солнцу, зимой отвёрнуто от него. Дважды в год, в марте (весеннее равноденствие) и сентябре (осеннее равноденствие), планета оказывается к Солнцу боком: ни одно из полушарий не наклонено к нему. Это и есть равноденствие.

Для наблюдателя на Земле в этот момент Солнце стоит точно на небесном экваторе, воображаемой линии, которая продолжает земной экватор на небо. В сентябре оно пересекает эту линию, двигаясь с севера на юг. Оба полушария получают почти одинаковое количество света, но для нас это начало осени, а для Австралии и Южной Америки начало весны.

После 23 сентября Северное полушарие всё сильнее отворачивается от Солнца. Оно всходит позже, заходит раньше, и так продолжается до зимнего солнцестояния, когда день становится самым коротким в году. Потом маятник качается обратно.

В Нью-Йорке равноденствие наступит ещё 22 сентября

Равноденствие не день, а мгновение, единое для всей планеты: 23 сентября 2026 года, 00:06 по Гринвичу. Меняются только показания часов. В Москве и Петербурге это 03:06, в Екатеринбурге 05:06, в Новосибирске и Красноярске 07:06, во Владивостоке 10:06, в Петропавловске-Камчатском уже 12:06. А в Америке в этот момент ещё вечер 22 сентября: в Нью-Йорке 20:06, в Лос-Анджелесе 17:06.

Отсюда и путаница в календарях. Сама дата тоже не закреплена: в XXI веке в Северном полушарии равноденствие выпадает на числа с 21 по 24 сентября. Чаще всего это 23 сентября, за столетие такое случится 76 раз. Причина в том, что астрономический год не делится на целое число суток, и високосные вставки сдвигают момент туда-сюда.

Ближайшие осенние равноденствия по московскому времени:

2026: 23 сентября, 03:06

2027: 23 сентября, 09:02

2028: 22 сентября, 14:45

2029: 22 сентября, 20:37

2030: 23 сентября, 02:27 (по Гринвичу ещё 22 сентября)

Метеорологи отсчитывают осень с 1 сентября

Астрономы считают границами сезонов равноденствия и солнцестояния. У метеорологов другой подход: осень начинается 1 сентября и длится ровно три месяца. Такое деление привязано к среднегодовому ходу температур и удобно для статистики: сравнивать сентябрь с сентябрём проще, чем периоды с плавающими границами. Так что осень 2026 года началась либо три недели назад, либо только начнётся 23 сентября, и оба ответа правильные.

В Южном полушарии всё зеркально. Метеорологическая осень там стартует 1 марта, астрономическая наступит 20 марта 2027 года. И там тоже есть своя статистика: за XXI век на 20 марта приходится 78 осенних равноденствий, на 19 марта 20, а на 21 марта всего два.

День и ночь в равноденствие всё же не равны

Название обещает равенство, но на деле день чуть длиннее. Например, в Нью-Йорке 23 сентября 2026 года светлое время составит 12 часов 6 минут. Первая причина в атмосферной рефракции: воздух преломляет лучи, и мы видим Солнце над горизонтом, когда геометрически оно уже зашло. По оценке Star Walk, это задерживает закат примерно на 8 минут. Вторая причина в определениях: восход и закат считают по верхнему краю солнечного диска, а не по его центру.

День, когда свет и темнота действительно делят сутки пополам, тоже существует. Его называют эквилюксом, и в Северном полушарии он наступает через несколько дней после осеннего равноденствия. Точная дата зависит от широты, поэтому у Мурманска и Сочи она разная.

Полнолуние 26 сентября несколько вечеров будет всходить почти в одно время

Само равноденствие увидеть невозможно, никакой вспышки на небе нет. Зато заметны его последствия. Ближайшее к равноденствию полнолуние наступит 26 сентября, и вести себя оно будет необычно. В другие месяцы Луна каждый вечер восходит заметно позже предыдущего, а сейчас будет появляться почти в одно и то же время несколько вечеров подряд.

Дело в геометрии. Эклиптика, путь Солнца и Луны по небу, около осеннего равноденствия идёт под небольшим углом к вечернему горизонту. Луна движется вдоль этой линии, но из-за пологого угла каждый следующий вечер поднимается над горизонтом лишь немного позже.

Шансы увидеть полярное сияние в конце сентября выше

Второе последствие интереснее для жителей севера. Около равноденствий полярные сияния случаются чаще, причём в обоих полушариях. Если объяснять без формул, в эти недели магнитное поле Земли ориентировано относительно солнечного ветра так, что заряженным частицам легче проникать в верхние слои атмосферы и заставлять их светиться. Гарантий это не даёт, всё зависит от активности Солнца, но статистика на стороне наблюдателя.

Есть и третий эффект, о котором мало кто знает. Перед рассветом вблизи осеннего равноденствия можно заметить зодиакальный свет: тусклое свечение в форме конуса, поднимающееся от горизонта. Это солнечный свет, отражённый от пылевых частиц во внутренней части Солнечной системы; считается, что пыль оставили кометы. Явление слабое, для него нужно тёмное небо без городской засветки и без Луны, так что после полнолуния 26 сентября придётся подождать пару недель.

Разбираемся глубже: Солнцестояние и равноденствие: в чём разница?

На Уране равноденствие выглядит совсем иначе

Равноденствия есть у всех планет Солнечной системы, ведь у каждой ось хоть немного наклонена. У Венеры и Юпитера наклон всего 2,6° и 3,1°, поэтому времена года там почти не различаются. Марс, Сатурн и Нептун похожи на Землю: 25,2°, 26,8° и 28,3°. В равноденствие Сатурна его кольца поворачиваются к нам ребром и почти пропадают из вида.

Уран с наклоном 98° лежит на боку. Около равноденствий, при обороте вокруг оси примерно за 17 часов, день и ночь там сменяют друг друга быстро, а летом и зимой половина планеты десятилетиями остаётся либо на свету, либо в темноте. У Меркурия наклон почти нулевой, и его равноденствия практически незаметны.

Для наблюдений в России ближайшие недели стоит запомнить три момента: