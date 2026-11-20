Один и тот же пакет Кристаллов сотворения для Genshin Impact на двух соседних сайтах стоит так по-разному, что на разнице можно собрать еще больше десятка молитв. Валюта та же, количество то же, баннер тот же. Отличается только то, как магазин добирается до вашего аккаунта. И этот выбор в итоге решает, во сколько обойдется каждая катка, а заодно чем вы готовы рискнуть ради экономии.

Что именно покупают в Геншине и почему цены расходятся

Реальные деньги в Genshin Impact превращаются в Кристаллы сотворения. Их меняют один к одному на Камни Истока, а уже камни уходят на молитвы: одна крутка стоит 160 штук. Гарантированный легендарный персонаж выпадает максимум за 90 молитв, то есть за 14 400 камней. Так что даже скромный донат быстро превращается в тысячи рублей.

Кроме кристаллов, за деньги в игре продаются еще три вещи:

Благословение полой луны — 300 кристаллов сразу и по 90 Камней Истока каждый день в течение месяца;

Жемчужный гимн — платная ветка боевого пропуска с оружием и материалами;

Жемчужный хор — тот же пропуск, но сразу с дополнительными уровнями и косметикой.

Официально из России все это напрямую не купить, поэтому выручают посреднические магазины. И цены у них расходятся из-за двух вещей: курса и комиссий, а главное, способа пополнения. Одни зачисляют валюту по номеру игрока, другим нужен вход в вашу учетную запись. От этого и пляшем.

Donatov.net: кристаллы по UID, без логина и пароля

Самый понятный вариант — пополнение через Donatov.net. Магазину нужен только UID, то есть номер аккаунта, который виден в правом нижнем углу экрана прямо во время игры. Его же можно скопировать из профиля в меню Паймон.

Покупка выглядит так:

Откройте страницу Genshin Impact на Donatov.net. Выберите набор кристаллов или Благословение полой луны. Вставьте UID и укажите сервер (у игроков из России это обычно Europe). Перепроверьте номер и оплатите заказ. Дождитесь зачисления, обычно это занимает несколько минут.

Главный плюс схемы в том, что пароль остается у вас. Никто не заходит в аккаунт, а значит, кристаллы легко подарить другу: достаточно знать его UID. Только цифры сверяйте внимательно, валюту, ушедшую на чужой номер, назад уже не вернуть.

Минус у этого спокойствия один, и он в цене. UID-пополнение редко бывает самым дешевым, поэтому перед оплатой стоит открыть второй магазин и посмотреть, сколько там просят за тот же набор.

Тот же набор на TOPAMI обходится на четверть дешевле

Для сравнения я взял TOPAMI, где донат покупается через вход в учетную запись HoYoverse. Цены на середину ноября 2026 года, округлены до 10 рублей вверх. Бонусные кристаллы из наборов уже учтены в первом столбце.

Набор Donatov.net (по UID) TOPAMI (через вход) 60 кристаллов 90 рублей 70 рублей 300 + 30 450 рублей 330 рублей 980 + 110 1300 рублей 1000 рублей 1980 + 260 2690 рублей 1830 рублей 3280 + 600 4490 рублей 3260 рублей 6480 + 1600 8640 рублей 6510 рублей Благословение полой луны 450 рублей 330 рублей

TOPAMI дешевле на любом наборе, от самого маленького до самого крупного. На 1090 кристаллах экономия около 300 рублей, на 3880 уже больше 1200 рублей, а на максимальном пакете разница превышает 2100 рублей. Этого хватает на еще один набор 1980 + 260, и сдача остается. В процентах выходит от 21 до 32%.

Еще нагляднее посчитать в крутках. Те самые 14 400 камней на гарант через Donatov обойдутся примерно в 15 400 рублей, через TOPAMI — около 11 600. Почти 4 тысячи рублей разницы за одного персонажа, причем при худшем везении, которое в Геншине случается чаще, чем хотелось бы.

Откуда разница, магазины не расшифровывают, но схемы у них правда разные. В TOPAMI оператор сам авторизуется в вашем аккаунте и покупает кристаллы прямо в игре, а пополнение по UID идет через отдельный канал со своими наценками. Цены у обоих меняются вместе с курсом и акциями, так что таблица — ориентир, а финальную сумму стоит сверить перед оплатой.

Купить донат в Genshin Impact

Как купить кристаллы на TOPAMI и не подставить аккаунт

Процедура чуть длиннее, чем с UID, но сложного в ней ничего нет:

Откройте каталог Genshin Impact на TOPAMI. Выберите кристаллы, Благословение полой луны или Жемчужный гимн. Проверьте корзину и итоговую сумму. Укажите почту, привязанную к HoYoverse, и пароль от игрового аккаунта. Оплатите заказ и, если попросят, подтвердите вход кодом из письма. Через 5-30 минут проверьте баланс в игре.

Тем, кто входит в игру через Apple или Google, сначала придется задать отдельный пароль HoYoverse в настройках учетной записи. Пароль от Apple ID или почты никому передавать не нужно, только игровой. Пока заказ выполняется, в игру лучше не заходить ни с айфона, ни с компьютера: одновременный вход выбьет оператора, и покупка затянется.

Теперь честно про обратную сторону. Вы даете третьей стороне доступ к аккаунту, поэтому пароль должен быть уникальным, а после зачисления его стоит сразу сменить. Полностью исключить претензии HoYoverse к такому способу нельзя, это нужно понимать заранее. Если через полчаса кристаллов нет, загляните в почту за кодом подтверждения, а потом пишите в поддержку магазина с номером заказа.

Луна, бонусы и другие игры HoYoverse

Самая выгодная покупка в Геншине — не кристаллы, а Благословение полой луны. За месяц оно дает 300 кристаллов и 2700 Камней Истока, если заходить в игру каждый день. На TOPAMI оно стоит примерно на 120 рублей меньше, чем на Donatov, и за год набегает почти полторы тысячи. Еще пара способов потратить меньше:

каждый набор кристаллов при первой покупке удваивается, поэтому иногда два маленьких пакета выгоднее одного крупного;

не покупайте валюту впрок, если до нужного баннера еще несколько патчей;

перед покупкой посчитайте уже накопленные камни и Переплетающиеся судьбы.

Учетная запись HoYoverse одна на все игры студии, поэтому схема со входом работает не только в Геншине. Через TOPAMI можно пополнить:

Genshin Impact — Кристаллы сотворения, Благословение полой луны и Жемчужный гимн;

Honkai: Star Rail — Древние сны, пропуск снабжения и боевой пропуск;

Zenless Zone Zero — Монохромы, подписку и боевой пропуск.

Если коротко, выбор такой. Donatov.net подойдет тем, кто ни при каких условиях не хочет делиться паролем или дарит кристаллы другу. Всем, кто регулярно берет крупные наборы под новые баннеры, выгоднее TOPAMI: экономия в четверть суммы на каждой покупке быстро складывается в тысячи рублей. А сэкономленное можно потратить с умом: выгодные находки с AliExpress каждый день собирает «Сундук Али-Бабы» в МАКС.