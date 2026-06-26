Эти вещи когда-то были настоящими деньгами: зубы, сыр и кое-что еще

Рамис Ганиев

Мы привыкли, что деньги — это монеты или купюры, среди которых бывают очень красивые варианты. Но так было не всегда. В разные времена люди расплачивались тем, что имели под рукой, и порой это были предметы, которые мы сейчас ни за что не назвали бы валютой. Мы собрали пять самых необычных примеров из истории, и некоторые из них вас точно удивят.

В древние времена расплатиться за товары можно было даже чаем. Фото.

В древние времена расплатиться за товары можно было даже чаем

Клыки животных вместо денег

Зубная фея могла бы стать самым богатым инвестором в прошлом, ведь когда-то зубы животных служили полноценной валютой. Например, на Фиджи в 19 веке невероятно ценились отполированные зубы кашалота.

В то же время жители Папуа — Новой Гвинеи и Соломоновых островов использовали для расчетов клыки собак, свиней и даже дельфинов. Это не было примитивным бартером, и за такие необычные деньги покупали еду, каноэ и даже заключали с их помощью мирные договоры между племенами.

Зубы кашалота. Источник изображения: wikimedia.org. Фото.

Зубы кашалота. Источник изображения: wikimedia.org

Как пармезан стал надежной инвестицией

Сравнение хорошего сыра с золотом в Италии — это не просто красивая метафора. К 13 веку на севере страны сыр пармиджано-реджано стал полноценным финансовым активом, который можно было использовать для погашения долгов.

Самое удивительное, что эта традиция жива до сих пор. Итальянский банк Credem Bank продолжает принимать огромные сырные головы в качестве залога по кредитам. В их специальных хранилищах с климат-контролем зреет сыр на миллионы долларов, обеспечивая финансовую безопасность местных фермеров.

В итальянских хранилищах до сих пор лежат тысячи головок сыра, выступающих залогом

В итальянских хранилищах до сих пор лежат тысячи головок сыра, выступающих залогом

Ракушки в роли главной мировой валюты

Привычка собирать красивые ракушки на пляже может быть отголоском финансового прошлого человечества. Коренные народы по всему миру, от Северной Америки до Западной Африки, веками использовали ракушки в качестве официальных денег.

Индейские племена Северной Америки делали из раковин моллюсков куахог специальные бусины — вампум. Ими расплачивались за товары и скрепляли важные союзы. А в Африке и Азии главной платежной системой стали раковины морских улиток каури.

Пояс из вампума служил не только украшением, но и финансовым документом

Пояс из вампума служил не только украшением, но и финансовым документом

Чайные брикеты на Шелковом пути

Сегодня чашка хорошего чая стоит несколько сотен рублей, но когда-то в Центральной и Северной Азии сам чай был главным платежным средством. Китайские купцы прессовали сушеные листья в плотные брикеты, которые стали золотым стандартом торговли в Тибете, Монголии и Сибири.

На чайные брикеты часто наносили специальные печати, подтверждающие их номинал и качество

На чайные брикеты часто наносили специальные печати, подтверждающие их номинал и качество

У такой валюты было три идеальных свойства: она не портилась, ее было легко перевозить, а при необходимости ее можно было просто выпить. На брикеты наносили специальные печати, подтверждающие их подлинность. В начале 20 века в отдаленных регионах чай обладал большей покупательной способностью, чем настоящее серебро или золото.

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Соляные плиты и происхождение зарплаты

В древней Эфиопии соль была настолько важна для выживания, что ее прямо называли белым золотом. Ее добывали в суровых условиях впадины Данакиль и формировали в стандартизированные прямоугольные бруски, которые расходились по всем торговым путям.

Соляные плиты служили не только для оплаты товаров, но и по прямому назначению, как приправа. Кстати, если вы слышали английское выражение worth one’s salt (дословно «стоит своей соли» — быть профессионалом), оно отсылает к римским легионерам. Само слово «зарплата» в европейских языках (salary) произошло от латинского salarium, что изначально означало соляной паек солдата.

Сегодня соль стоит немного, но раньше ее сравнивали с золотом. Фото.

Сегодня соль стоит немного, но раньше ее сравнивали с золотом

Изучение старинных средств платежа помогает понять истинную природу денег. Будь то собачий клык, головка сыра или современная пластиковая карта, ценность возникает только из-за взаимного доверия людей.

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То, что мы сегодня расплачиваемся невидимыми пикселями в банковских приложениях, ничуть не менее странно, чем покупка лодки за связку дельфиньих зубов. Понимание этого факта доказывает, что человеческая экономика всегда строится на коллективной вере, а формы денег могут меняться до неузнаваемости.

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