Эта гигантская гусеница, покрытая шипами, выглядит как инопланетное существо

Если вы увидите это существо в лесу, вряд ли захотите подойти поближе. Гусеница бабочки Bunaea alcinoe покрыта длинными шипами, выглядит угрожающе и больше напоминает персонажа фантастического фильма, чем обычное насекомое. Такой внешностью природа обычно либо отпугивает хищников, либо предупреждает об опасности. Но в этом случае все не так, как кажется на первый взгляд. Зачем же гусенице такая пугающая внешность и правда ли она опасна?

Почему у гусениц яркий цвет и шипы

Черная гусеница бабочки капустного дерева это одно из самых впечатляющих насекомых в мире. При длине в 70 миллиметров и диаметре около 15 миллиметров она выглядит массивно и тяжело. Ее тело окрашено в контрастные цвета, которые сразу бросаются в глаза хищникам.

Существует несколько цветовых вариантов этого вида. Чаще всего встречаются угольно-черные особи с резкими белыми шипами, а также красные гусеницы с ярко-желтыми наростами. Яркая окраска в животном мире предупреждает хищников о том, что добыча ядовита или несъедобна. Однако в данном случае это лишь хитрая визуальная уловка.

Несмотря на устрашающую броню, эти создания не способны причинить вред. Их шипы оказались мягкими и эластичными на ощупь. Они не содержат ядов, не протыкают кожу и служат исключительно для психологического отпугивания птиц и мелких животных, которые предпочитают не связываться с непонятным колючим объектом.

Читайте также: Чем гусеницы опасны для природы

Что едят гусеницы бабочек

Чтобы поддерживать такие крупные размеры тела, насекомому требуется огромное количество энергии. Эти гусеницы с шипами на спине отличаются невероятно прожорливым аппетитом. Их основная цель на данном этапе жизни это непрерывно есть и расти.

В качестве основного источника пищи они выбирают листья капустных деревьев. За очень короткий промежуток времени насекомые способны полностью оголить дерево, оставив от пышной кроны лишь голые ветки.

Гусеница так много ест по нескольким причинам:

Она быстро наращивает массу тела для успешного перехода в следующую стадию развития;

В организме запасаются питательные вещества, чтобы пережить длительный процесс трансформации;

Насекомое накапливает необходимую влагу из свежей листвы для поддержания метаболизма.

Статья в тему: Как гусеница превращается в бабочку

Почему люди едят гусениц

По иронии судьбы, устрашающий инопланетный монстр не только не представляет угрозы для человека, но и приносит ему прямую пользу. В Тропической Африке, где обитает этот вид, местные жители прекрасно знают, что скрывается за грозным внешним видом.

Для африканского населения эти насекомые являются важным источником пищи. Благодаря своим внушительным размерам и богатому составу нутриентов, гусеницы высоко ценятся в кулинарии. Об этом рассказали авторы сайта Oddity Central.

Их регулярное потребление имеет большое экономическое значение для целых регионов. Личинки богаты белком и микроэлементами, что делает их отличной и доступной альтернативой привычному мясу в условиях жаркого климата.

Превращение гигантской гусеницы в бабочку

Жизнь в виде инопланетной колючей личинки это лишь временный этап. Как только гусеница достигает своего максимального размера и накапливает достаточное количество энергии, ее поведение кардинально меняется. Она перестает питаться и начинает спускаться со ствола родного дерева на землю.

Оказавшись внизу, личинки закапываются в почву для окукливания. Под защитой слоя земли они проводят некоторое время в неподвижности, полностью перестраивая свой организм.

Из куколки на свет появляется крупная коричневая ночная бабочка со сложным узором на крыльях. Взрослая особь лишена каких-либо шипов или вызывающе ярких цветов. Ее новый внешний вид направлен на идеальное слияние с корой деревьев и опавшей листвой.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Как вы уже заметили, природа невероятно прагматична. Создание иллюзии ядовитого монстра требует от организма гораздо меньше ресурсов, чем выработка реального сложного токсина. И пример гусеницы капустной моли отлично показывает: чтобы выжить, иногда достаточно просто казаться опасным, оставаясь при этом мягким и уязвимым существом.