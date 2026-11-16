Дома тепло, а мне холодно: почему руки и ноги мёрзнут даже при +21 °C

Вера Макарова

Батареи горячие, в комнате +21 °C, а ноги будто только что из сугроба. Знакомо? Дело не обязательно в плохом отоплении. Наш организм умеет экономить тепло, причём первыми под раздачу попадают пальцы рук и ног. Интересно, что руки и ноги мёрзнут от стресса даже без всякого холода. А зимой к этой особенности добавляется ещё несколько причин.

Девушка пытается согреть замёрзшие руки, несмотря на работающее отопление и тепло вокруг

Девушка пытается согреть замёрзшие руки, несмотря на работающее отопление и тепло вокруг

Организм сохраняет тепло за счёт рук и ног

Когда нам становится прохладно, мелкие сосуды кожи сужаются. Крови к пальцам поступает меньше, благодаря чему тело сокращает потери тепла и защищает внутренние органы. Как объясняют врачи, холодные кисти и стопы часто бывают нормальной реакцией организма, а не признаком болезни.

При этом у разных людей сосуды реагируют на холод с разной силой. Кто-то спокойно ходит босиком по квартире, а кому-то нужны носки даже летом. Влияют особенности организма, телосложение и состояние здоровья. Кстати, мы уже разбирались, кто больше мёрзнет — мужчины или женщины. Оказалось, всё не так однозначно.

Даже в тёплой комнате пальцы рук и ног могут оставаться холодными

Даже в тёплой комнате пальцы рук и ног могут оставаться холодными

Зимой квартира охлаждает нас даже при работающем отоплении

Вот интересный момент: одинаковая температура воздуха не означает одинаковое ощущение тепла. Когда за окном мороз, стёкла, наружные стены и пол становятся холоднее. Наше тело отдаёт им тепло, поэтому рядом с окном можно зябнуть даже при +21 °C.

Есть и другая хитрость. Воздух возле холодного стекла остывает и опускается вниз, создавая движение воздуха у пола. Поэтому ступни мёрзнут, хотя на уровне головы вполне тепло. Такой эффект описывают специалисты по энергоэффективности зданий.

Тёплый воздух от батареи поднимается вверх, а охлаждённый у окна опускается к полу

Тёплый воздух от батареи поднимается вверх, а охлаждённый у окна опускается к полу

По российскому стандарту оптимальная температура жилой комнаты зимой составляет 20–22 °C. Но даже при таких показателях холодный пол и сквозняки могут портить весь комфорт. Особенно это заметно при долгом сидении за компьютером, когда ноги почти не двигаются.

Согреться можно и без горячей ванны

Первое, что хочется сделать, — надеть ещё одну пару носков или сунуть ноги под горячую воду. Но лучше начать с другого: согреть всё тело и немного подвигаться. Тёплая кофта, несколько минут ходьбы по квартире, приседания или подъёмы на носки помогают мышцам вырабатывать тепло и улучшают кровоток.

Небольшая разминка помогает согреть замёрзшие руки и ноги

Небольшая разминка помогает согреть замёрзшие руки и ноги

Кстати, при сильном охлаждении мышцы включают собственный обогреватель — дрожь. Вот тут мы рассказывали, почему мы дрожим от холода и как это помогает согреваться.

Для ног пригодятся свободные тёплые носки, тапочки с толстой подошвой или коврик под рабочим столом. Важно, чтобы носки не пережимали стопы, а обувь оставалась сухой. Если ноги замёрзли, их можно постепенно согреть в приятно тёплой воде. Кипяток и прикладывание к горячей батарее — плохая идея, особенно если пальцы онемели.

А ещё проверьте окна на сквозняки, не сидите вплотную к холодной стене и не закрывайте радиатор плотными шторами. Иногда переставить кресло оказывается полезнее, чем прибавить отопление.

Постоянно ледяные пальцы могут быть признаком болезни

Врач осматривает руки пациентки, которая жалуется на постоянно холодные пальцы

Врач осматривает руки пациентки, которая жалуется на постоянно холодные пальцы

Если руки и ноги остаются холодными даже в тёплой комнате, долго не согреваются и это происходит постоянно, причина может быть не только в погоде. Среди возможных объяснений — анемия, сниженная функция щитовидной железы, нарушения кровообращения и побочное действие некоторых лекарств. Например, при анемии нередко появляются слабость и головокружение, а при гипотиреозе — постоянная зябкость, усталость и сухость кожи.

Отдельного внимания заслуживает феномен Рейно. При нём сосуды пальцев слишком сильно реагируют на холод или стресс. Пальцы могут сначала побелеть, затем посинеть, а при согревании покраснеть. Нередко появляются онемение и покалывание. Если такие приступы усиливаются или мешают повседневной жизни, рекомендуется обратиться к врачу.

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Если холодные руки и ноги стали постоянной проблемой, начните с терапевта. Врач при необходимости назначит анализы на анемию и проверку щитовидной железы. А если одна стопа внезапно стала очень холодной, бледной, сильно заболела или потеряла чувствительность, нужна срочная медицинская помощь: так может проявляться опасное нарушение кровоснабжения.

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