Десять лет назад эти вещи были фантастикой. А сегодня их может купить каждый

В детстве я смотрел фантастику и точно знал, что в будущем будут летающие машины, а всё остальное считал выдумкой сценаристов. С машинами, как видите, не сложилось. Зато остальное у меня уже есть. Причём всё это вы тоже можете купить и не разориться. Особенно на распродаже в честь 11.11, которую продлили аж до 19 ноября. Смотрим, ностальгируем, выбираем.

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Honor Magic V5: телефон, который раскрывается в планшет

Помните, как в кино герой достаёт из кармана телефон, разворачивает его, и у него в руках уже планшет? Вот Honor Magic V5 делает ровно это. В закрытом состоянии это обычный смартфон с экраном 6,43 дюйма, который спокойно живёт в кармане. А если раскрыть его как книжку, внутри окажется дисплей почти на 8 дюймов (если точнее, 7,95) с частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит, так что на одной половине можно смотреть видео, а на другой переписываться, и ни то, ни другое не будет выглядеть как в замочную скважину.

При этом складной форм-фактор здесь не единственное, за что просят деньги. Внутри стоит Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативки и 512 ГБ памяти, батарея на 5820 мА*ч заряжается на 66 Вт по проводу и на 50 Вт без провода, а сзади три камеры, включая 64-мегапиксельный перископ с зумом. Фронталок, кстати, тоже две, по одной на каждый экран. Петлю обещают на 500 тысяч сгибаний, а защита от воды и пыли у него IP58 и IP59, что для раскладушки, на мой взгляд, вообще отдельное достижение. Вот разъёма для наушников нет, но его сейчас нет почти ни у кого.

Цена: 86 700 ₽

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Дверной замок, который пускает домой по лицу

Возвращаешься из магазина с пакетами в обеих руках, подходишь к двери, а она открывается сама, потому что узнала тебя в лицо. Звучит как сцена из фильма про умный дом будущего, но умный замок с 3D-распознаванием лица делает именно так. А если лицо по какой-то причине не подходит (ну мало ли, шарф на нос натянули), дверь можно открыть отпечатком, картой, кодом, из приложения Tuya или обычным ключом. Способов шесть, и для детей или пожилых родителей, которые с приложениями не дружат, это вполне себе аргумент.

Но самое интересное у замка с внутренней стороны. Там стоит экран, на котором видно, кто топчется за дверью, то есть он заодно работает видеодомофоном. С телефона на дверь можно посмотреть откуда угодно, а если кто-то подозрительно долго стоит у порога, замок снимет его сам. А на телефон прилетают сообщения о попытке взлома или о том, что пора зарядить аккумулятор. Правда, если вы забыли это сделать, замок запитывается через USB, так что перед закрытой дверью вы не останетесь. Голосовые подсказки есть на русском, морозы до -35 градусов ему тоже не страшны, а пользователей можно завести до трёхсот, то есть хватит и на семью, и на всех родственников.

Ставят его на двери толщиной от 40 до 120 мм, причём хоть деревянные, хоть стальные, и справиться можно самому. Придётся, правда, просверлить несколько отверстий (два под замок и одно под провода), зато продавец подбирает личинку под вашу дверь и помогает с настройкой, если что-то пошло не так. Бренда у замка нет, но за деньги, которые просят за обычную железную дверь, вы получаете дверь, которая знает вас в лицо.

Цена: 18 569 ₽

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Flashforge AD5X: принтер, который печатает вещи в четыре цвета

Синтезатор из «Звёздного пути», который выдаёт любую вещь по запросу, мы пока не изобрели, но настольный 3D-принтер уже подобрался к нему довольно близко. Flashforge AD5X печатает пластиком сразу в четырёх цветах за один проход, а катушки с нитью висят у него по бокам корпуса на держателях. Причём если одна закончилась посреди печати, система IFS сама переключится на следующую, так что фигурка, которая печаталась половину дня, не застынет без головы.

Обычно 3D-печать отпугивает людей тем, что принтер надо сначала долго настраивать, выравнивать стол и подкладывать под сопло бумажку. Здесь стол выравнивается сам, а собирается принтер минут за десять, после чего первая же тестовая модель выходит нормальной без всяких танцев. Печатает он до 300 мм/с в области 220 на 220 на 220 мм, гасит вибрации, чтобы на стенках модели не было ряби, и продолжает печать после того, как дома моргнул свет. Ну а следить за процессом можно удалённо через Flash Maker или Orca-Flashforge.

Тем, кто в 3D-печати уже не первый день, стоит знать, что прошивка тут закрытая, и печатать придётся из фирменного слайсера, а каждый новый пластик лучше откалибровать. Да и стол с завода может прийти слегка кривым, и тогда его придётся подрегулировать. Но для того, кто просто хочет напечатать ребёнку цветного динозавра, а себе держатель для наушников, это, пожалуй, самый простой вход в тему.

Цена: 26 349 ₽

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Creality CR-Scan Ferret SE: сканер, который переносит предмет в компьютер

Если 3D-принтер умеет печатать вещи, то логично, что должна быть и штука, которая эти вещи копирует. Creality CR-Scan Ferret SE как раз такая: вы медленно водите им вокруг статуэтки, детали или даже человека, а на экране ноутбука собирается объёмная цветная модель. Точность до 0,1 мм, скорость до 30 кадров в секунду, а сканировать можно предметы размером от 15 сантиметров до двух метров. Так что в паре с принтером из предыдущего пункта у вас дома получается копировальный аппарат, только не для бумаги, а для вещей.

Дрожащие руки ему не мешают, потому что стабилизация не даёт сбиться даже при резких движениях, а чёрные и металлические предметы он сканирует без матирующего спрея, которым обычно приходится брызгать на всё блестящее. Есть даже отдельный режим для лица и тела, и голова, отсканированная им, выходит очень даже похожей на оригинал (представляете, как здорово напечатать себе маленькую копию собственной головы?). В комплекте лежат штатив и лист с метками-наклейками, которые помогают сканеру не терять ориентацию.

Официально он работает с Windows и Mac через USB-C, а программу CrealityScan можно поставить даже на Android-смартфон, и сканировать с него, если создать нормальные условия, получается вполне себе прилично. А вот с Mac у сканера бывают сложности, так что маководам я бы держал в голове запасной компьютер на Windows.

Цена: 18 234 ₽

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UNI-T UTi120: тепловизор, который втыкается в телефон

Тепловизор у меня всегда ассоциировался с фильмом про Хищника, где инопланетянин видит людей разноцветными пятнами. А сегодня тепловизор UNI-T UTi120 весит 35 граммов, втыкается в разъём телефона и превращает его экран в такую же картинку. Только охотиться с ним мы будем не на спецназ, а на щели в окнах, через которые из квартиры зимой утекает тепло. Ну и заодно проверим проводку в щитке, где перегретый контакт светится так, что его невозможно не заметить, и тёплый пол, чтобы понять, где под плиткой лежит кабель.

По цифрам это вполне честный прибор: матрица 120 на 90 точек, картинка обновляется 25 раз в секунду, а измерять он может от -20 до 400 градусов. Кроме того, в приложении есть семь цветовых палитр, настройка коэффициента излучения для разных поверхностей, фото и видео, а ещё можно наложить тепловую картинку на обычную с камеры телефона и подвинуть её так, чтобы было понятно, какая именно розетка греется. Ну и в комплекте есть кабель-удлинитель на случай, если к щитку с телефоном не подлезть, а падение с двух метров ему, как говорят, не страшно.

Версия UTi120 Mobile сделана для Android с USB-C, а для iPhone есть отдельная модель UTi120MS, и путать их нельзя, потому что Android-версия к айфону просто не подключится. Так что смотрите внимательно, что кладёте в корзину.

Цена: 11 070 ₽

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Anbernic Win600: компьютер на Windows, который держишь двумя руками

Когда я был школьником, компьютер занимал полстола и гудел как пылесос. А Anbernic Win600 — это тот же компьютер с Windows 10, только в корпусе карманной приставки длиной 23,6 сантиметра, со встроенным экраном и геймпадом по бокам. Сидите на диване, запускаете Steam и играете в обычные ПК-игры, держа всё это в руках, как Game Boy.

Правда, чудес от него ждать не стоит, потому что внутри стоит AMD Athlon Silver 3050e с графикой Vega 3. Поэтому лёгкие и старые игры здесь летают, а GTA V уже идёт не так гладко, как хотелось бы. Экран здесь 5,94 дюйма с разрешением 1280 на 720 и он к тому же сенсорный, а память и накопитель (16 ГБ и 1 ТБ) можно поменять самому, что для такой коробочки редкость. Батареи хватает на 2–5 часов, в зависимости от того, чем вы её грузите, а весит консоль почти полкило, так что лёжа на спине держать её над лицом я бы не стал.

Зато её можно подключить к телевизору или монитору через HDMI или DisplayPort, а к USB воткнуть обычную мышку и работать, как на маленьком ПК. Корпус здесь металлический, разъём для наушников на месте, а в коробке лежит блок зарядки на 45 Вт, так что ничего докупать не придётся.

Цена: 20 989 ₽

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Blackview BV100: очки с камерой и переводчиком за четыре тысячи

Шпионские очки с камерой в дужке — это классика фильмов про агентов, а Blackview BV100 стоят примерно как обед в ресторане на двоих и выглядят как обычные солнцезащитные очки. Касаетесь дужки пальцем, и камера на 8 Мп снимает то, что у вас перед глазами, причём видео пишется со стабилизацией в 1600 на 1200 точек, а память на 32 ГБ позволяет снимать подолгу.

Но камера тут даже не главное. В дужки встроены два открытых динамика, которые играют прямо у уха, так что можно слушать музыку и разговаривать по телефону без наушников, а два микрофона с шумоподавлением вытягивают голос даже в метро. Плюс есть голосовой ИИ-помощник, который понимает по-русски, и переводчик на 23 языка. Причём переводить он умеет даже то, что говорят по телевизору, и это, на мой взгляд, самая фантастическая функция во всей подборке.

Чудес за четыре тысячи, конечно, не бывает: днём очки снимают на уровне бюджетного Android-смартфона, а вечером картинка заметно хуже. Аккумулятор тоже маленький, всего на 220 мА*ч, и при активной работе заряд тает буквально на глазах. Но как способ пощупать, до чего дошли технологии, и снять, скажем, прогулку с собакой от первого лица, это, пожалуй, самый дешёвый билет в будущее из всего списка.

Цена: 4 040 ₽

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Amazfit Helio Ring: кольцо, которое знает, выспались ли вы

Ещё недавно, чтобы следить за сном и пульсом, надо было лечь в клинику и обвешаться проводами, а сегодня хватает кольца Amazfit Helio Ring. Весит оно меньше 4 граммов, толщина у него 2,6 мм, а корпус сделан из титана, так что на пальце его почти не чувствуешь, а со стороны выглядит как обычное кольцо, а не как датчик.

При этом оно круглосуточно меряет пульс, кислород в крови и уровень стресса, а утром в приложении Zepp вы видите оценку сна, пульс ночью, HRV и показатель готовности, то есть насколько организм восстановился и стоит ли сегодня идти на тренировку. Причём в отличие от часов, кольцо не мешает спать и не цепляется за рукав. А ещё его можно не снимать даже в воде, так как производитель заявляет поддержку фридайвинга на глубину до 30 метров. Батарею, правда, сэкономили: если включить все виды мониторинга, кольцо разряжается за 2–3 дня, а размер лучше заранее сверить с продавцом.

Цена: 6 545 ₽

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Magicshine SEEMEE R300: велофонарь с радаром

Радар, который следит за тем, что происходит у тебя за спиной, — это что-то из кабины истребителя, но Magicshine SEEMEE R300 поставил его на велосипед. Снаружи это обычный задний фонарь, который защёлкивается на подседельный штырь без инструментов. Но внутри у него есть радар, который замечает догоняющие сзади машины за 140 метров, отслеживает их скорость от 5 до 100 км/ч и выводит предупреждение на велокомпьютер Garmin, Wahoo или Hammerhead. Так что голову постоянно поворачивать не нужно, достаточно поглядывать на экран на руле.

Причём радар засекает не только машины, но и велосипеды с мотоциклами, а синхронизация с велокомпьютером занимает минуту и обходится без инструкции. Сам фонарь при этом выдаёт до 300 люмен, и его видно даже днём, а когда машина подъезжает ближе 70 метров, он вспыхивает ярче, чтобы водитель точно его заметил, а потом приглушается, чтобы не слепить. Для городских электромобилей, которые подкрадываются совсем бесшумно, это, на мой взгляд, особенно полезно.

Аккумулятора на 3350 мА*ч хватает до 100 часов, заряжается фонарь по USB-C, дождь ему не страшен благодаря защите IPX6, а кнопки света и радара разделены, и есть блокировка, чтобы он не включился сам в рюкзаке. А вот штатное крепление ощущается не самым надёжным для тряской грунтовки, тем более что фонарь тяжелее, чем ожидаешь, так что любители бездорожья наверняка захотят его чем-то подстраховать.

Цена: 8 381 ₽

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Ecowitt GW3001: метеостанция во дворе

Прогноз погоды по телевизору всегда был про город в целом, а что у вас на даче или во дворе, приходилось угадывать по облакам. Метеостанция Ecowitt GW3001 решает этот вопрос по-взрослому: белая башенка ставится на трубу у забора и сама считает температуру, влажность, скорость и направление ветра, осадки, освещённость и ультрафиолет, а потом всё это выводит прямо на смартфон. Так что вы точно будете знать, сколько миллиметров дождя выпало на ваших грядках, а не в аэропорту за сорок километров.

Причём движущихся частей здесь нет вообще: ветер меряется ультразвуком, а не вертушкой, дождь считается пьезодатчиком, так что ломаться и забиваться в ней практически нечему. Питается башенка от солнечной панели, а пара батареек AA работает как запасной вариант на пасмурную погоду (их, правда, придётся купить отдельно, как и трубу диаметром один дюйм). Есть даже подогрев, который включается в мороз, но для него нужен отдельный кабель с адаптером на 12 вольт.

Дома же стоит маленький шлюз, который ловит сигнал с улицы, сам меряет давление, температуру и влажность в комнате через выносной зонд и подключается к роутеру по Wi-Fi или кабелем. Данные он может записывать на карту памяти, а ещё отправлять на погодные сервисы вроде Wunderground, так что ваш двор станет точкой на мировой карте погоды. Ставится всё это минут за пятнадцать, а на компьютере данные смотрятся через браузер, потому что отдельной программы нет. Непривычно, но жить можно.

Цена: 16 621 ₽

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