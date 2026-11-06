Я подготовился к зиме на AliExpress: 7 вещей, которые реально пригодятся

Зимой холодно, из-за чего мы чаще пребываем в плохом настроении, а также болеем чаще, чем обычно. Из-за всего перечисленного, к этому сезону лучше готовиться заранее. Недавно я заказал к морозам семь вещей, и каждая из них решает по одной распространенной зимней проблеме. В списке нет ничего дорогого или редкого: это вещи, которые помогают не мёрзнуть, не падать на льду и не оставаться без связи. Цены оказались очень выгодными, поэтому делюсь своими находками с вами.

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Павербанк Baseus, чтобы телефон не выключался на морозе

Зимой смартфон часто садится заметно быстрее, а иногда выключается, хотя на экране ещё 20–30% заряда. Всё дело в аккумуляторе: на холоде процессы внутри батареи замедляются, и она временно хуже отдаёт энергию. Когда телефон согревается, часть заряда возвращается, но на улице от этого не легче. Остаться без навигатора и без возможности вызвать такси на морозе мне совсем не хочется.

Я выбрал Baseus ёмкостью 20 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью до 22,5 Вт. Этого хватит на несколько зарядок большинства смартфонов, но точное число зависит от модели телефона. Удобно, что в павербанк встроены кабели USB-C и Lightning, есть дополнительные разъёмы и экран с остатком заряда. Сам павербанк тоже не любит холод, поэтому носить его буду во внутреннем кармане куртки.

Цена: 1 671 руб

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Электросушилка для мокрых ботинок

Снег, лужи и реагенты рано или поздно добираются и до хороших зимних ботинок. Влажная обувь не просто неприятна: вода проводит тепло лучше воздуха, поэтому в сырых ботинках ноги мёрзнут гораздо быстрее. Если не высушить обувь за ночь, утром придётся выходить в ней на мороз.

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Сушилка Sothing Zero-One состоит из двух нагревательных вставок, которые кладутся внутрь ботинок. Тепло выходит через отверстия в корпусе, мощность устройства всего 20 Вт. Буду сушить в ней зимние ботинки, а осенью и весной — кроссовки после дождя. Это бережнее, чем ставить обувь на горячую батарею, но материал конкретной пары всё равно стоит учитывать.

Цена: 899 руб

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Перчатки для работы с сенсорным экраном

Чтобы ответить на сообщение, переключить трек или открыть карту, зимой приходится снимать перчатки и морозить пальцы. Поэтому я взял перчатки со специальными вставками на кончиках трёх пальцев. Через них смартфон реагирует на касания, как будто вы трогаете экран голой рукой.

Модель Top Lovers вязаная, мягкая и тянется, так что подойдёт и мужчинам, и женщинам. Плотная вязка хорошо держит тепло, но для сильных морозов такие перчатки могут оказаться слишком тонкими. Для прогулок по городу и ожидания на остановке они подходят идеально: больше не нужно выбирать между тёплыми руками и телефоном.

Цена: 319 руб

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Флисовый снуд для защиты лица от ветра

Обычный шарф разматывается, сбивается под курткой и на ветру его постоянно приходится поправлять. Шарф-труба, его ещё называют снудом или баффом, надевается через голову и плотно закрывает шею. Если ветер усилится, его можно натянуть на нос и рот.

Я выбрал шарф из флиса Polar Fleece: он тёплый, лёгкий и быстро сохнет. Размер 25 на 29 см, весит около 40 граммов, а шнурок позволяет подогнать его по себе. Буду носить его на обычных прогулках и в поездках, а в тепле просто убирать в карман куртки.

Цена: 162 руб

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Накладки с шипами на обувь, чтобы не падать на льду

Гололёд опасен не меньше мороза. Иногда достаточно выйти из подъезда, чтобы оказаться на скользком тротуаре, где лёд спрятан под тонким слоем снега. Одно неудачное движение может закончиться ушибом или даже переломом.

Накладки для обуви сделаны из эластичного материала и натягиваются прямо поверх ботинок, без всяких инструментов. Снизу у них металлические шипы, которые цепляются за лёд и плотный снег, а размеров несколько, так что можно подобрать под свою обувь. Одно важное ограничение: на гладкой плитке шипы могут скользить, поэтому перед входом в магазин я буду их снимать.

Цена: 431 руб

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Термос для горячих напитков

После долгой прогулки на морозе нет ничего лучше горячего чая, но кафе рядом бывает не всегда, а покупать напитки каждый раз дорого. Термос решает эту проблему: наливаешь чай дома и берёшь с собой. Он пригодится на прогулке, в зимней поездке или на рыбалке.

Я взял термос UPORS из нержавеющей стали с двойными стенками. Между ними вакуум, который замедляет остывание. Продавец обещает, что напиток останется горячим 12–24 часа, но на деле всё зависит от погоды, начальной температуры и того, как часто открывать крышку. Есть версии на 500, 750, 1000 и 1500 мл, крышка служит чашкой, а в некоторых комплектациях есть чехол.

Цена: 2 419 руб

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Увлажнитель воздуха с подсветкой

Когда включают отопление, воздух в квартире становится сухим. Из-за этого сохнут кожа, губы и слизистая носа, может першить в горле, а иногда даже идёт кровь из носа. Сильнее всего это чувствуется по утрам. Спасти от этого может увлажнитель воздуха.

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Увлажнитель KINSCOTER также работает как аромадиффузор и ночник. Он превращает воду в мелкий туман с помощью ультразвука, а подсветка изображает пламя, хотя ничего не горит. Резервуар вмещает 180 мл, расход около 15–20 мл в час, поэтому прибор рассчитан на пространство у кровати или рабочего стола, а не на всю комнату. Резервуар я буду регулярно мыть и следить, чтобы влажность не стала слишком высокой.

Цена: 1 099 руб

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Эти вещи помогут спокойнее прожить холода, но к концу зимы организм часто устаёт по другим причинам: не хватает солнца, свежих овощей и фруктов. О том, что есть зимой, чтобы к весне не было авитаминоза, мы рассказывали в отдельном материале.