Уронили банку с газировкой? Вот как открыть ее без взрыва пены

Каждый из нас хотя бы раз ронял закрытую банку с газировкой и со страхом представлял грядущий липкий взрыв. В таких случаях многие по привычке начинают ритмично стучать пальцем по крышке, искренне веря, что этот популярный трюк успокоит напиток и спасет положение. Недавно физики и специалисты по гидродинамике решили проверить этот миф в лаборатории и сделали неожиданный вывод.

Почему банка с газировкой взрывается

Чтобы понять, почему банка взрывается, нужно заглянуть внутрь нее на молекулярном уровне. Любой газированный напиток содержит углекислый газ, который растворен в жидкости под давлением. Это состояние называется пересыщением — жидкость удерживает больше газа, чем это возможно в нормальных условиях.

Пересыщение крайне нестабильно. Когда вы трясете банку, внутри добавляется энергия, и газ начинает стремительно собираться вокруг микроскопических дефектов на внутренних стенках алюминия или крошечных частиц пыли. Эти точки называются центрами нуклеации. Чем сильнее вы трясете напиток, тем больше таких пузырьков образуется на стенках, готовясь к стремительному расширению.

Как только вы дергаете за кольцо, давление внутри банки резко падает. Пузырьки газа мгновенно расширяются в объеме и выталкивают жидкость наверх, образуя тот самый пенный фонтан, который пачкает одежду и мебель.

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Стучать по крышке банки не обязательно

Идея спасительного постукивания появилась не на пустом месте, и с точки зрения физики она имеет определенный смысл. Роберто Зенит, профессор инженерии из Брауновского университета, на сайте Live Science объяснил, что легкие щелчки по банке призваны физически стряхнуть образовавшиеся пузырьки со стенок.

Оторвавшись от металла, легкие пузырьки газа всплывают наверх, в небольшую воздушную прослойку под самой крышкой. В теории, если большинство пузырьков уже находится на поверхности, при падении давления им не придется пробиваться сквозь толщу жидкости. Напиток просто издаст громкий пшик, выпустив газ, но сама жидкость останется внутри.

Но здесь кроется главный подвох. По словам профессора гидродинамики Хавьера Родригеса, слишком сильные или частые удары по банке дают обратный эффект. Агрессивное постукивание не только не успокаивает газ, но и создает новые центры нуклеации, из-за чего количество пузырьков в напитке только увеличивается.

Результаты масштабного эксперимента с тысячей банок

Долгое время споры о постукивании оставались лишь красивой теорией, пока ученые не решили проверить это на практике. В масштабном исследовании, опубликованном на научной платформе препринтов arXiv в 2019 году, исследователи провели строгий лабораторный тест.

Для эксперимента была закуплена 1031 банка газированного напитка. Их разделили на четыре группы: одни трясли и стучали по ним, другие трясли, но не трогали, третьи не трясли вообще. Перед открытием по «испытуемым» банкам аккуратно щелкали пальцем ровно три раза. Затем ученые точно замеряли, сколько миллилитров жидкости было потеряно при открытии.

Результаты оказались однозначными: ученые не зафиксировали никакой статистически значимой разницы в объеме потерянной пены между банками, по которым стучали, и теми, которые открывали сразу. Стук никак не предотвращал потерю напитка и не спасал от брызг.

Как отмечает специалист по пищевым технологиям Кит Ям из Ратгерского университета, хотя составы разных углеводных напитков различаются, физика образования пены в них схожа. Этот масштабный эксперимент стал веским доказательством того, что народный метод является не более чем психологической уловкой.

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Как безопасно открыть газировку

Если магия щелчков по алюминию не работает, это не значит, что взрыв неизбежен. Физика предлагает куда более надежные инструменты для усмирения углекислого газа.

Чтобы не устроить липкий потоп, используйте один из этих проверенных методов:

Первый шаг — дайте напитку время. Поставьте банку вертикально на несколько минут. Этого времени хватит, чтобы большинство пузырьков растворились обратно в жидкости или спокойно всплыли в верхнюю часть банки без вашей помощи; Второй шаг — охладите банку. Температура напрямую влияет на стабильность газа. Углекислый газ гораздо лучше удерживается в жидкости при низких температурах, поэтому полчаса в холодильнике значительно снизят риск пенного взрыва; Третий шаг — используйте метод узкой щели. Если ждать нельзя, приоткройте кольцо ровно настолько, чтобы услышать тихое шипение, но не дайте образоваться широкому зазору. Дождитесь, пока излишки газа покинут банку с характерным звуком, и только после этого открывайте крышку до конца.

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Наш мозг любит простые решения, поэтому мы так охотно верим, что пара уверенных щелчков по банке вернет нам контроль над ситуацией. Но иногда лучшее, что можно сделать с возмущенной физической системой — это просто дать ей немного времени остыть.