Что подарить ребенку от рождения до 18 лет: идеи для каждого возраста

Каждый раз перед детским днем рождения я подолгу стоял в магазине и не мог выбрать подарок. Двухлетний ребенок может радоваться обычной пирамидке, шестилетний мечтает о конструкторе, а двенадцатилетний расстроится даже из-за дорогой игрушки, если она покажется ему слишком детской. Родители могут подарить ребенку смартфон, но психологи рекомендуют не делать этого, пока ему не исполнится 12 лет. Недавно я решил наконец в этом разобраться и изучил советы педагога-психолога и рекомендации Роспотребнадзора о безопасных игрушках. Главное правило оказалось простым: подарок должен подходить не только по возрасту, но и по тому, чем ребенок увлечен прямо сейчас.
До года: игрушки для знакомства с миром
В первый год малыш учится различать звуки, цвета, формы и прикосновения. Потом он начинает хватать предметы, перекладывать их из руки в руку и изучать все, до чего может дотянуться. Сложные игрушки ему пока ни к чему, лучше дарить простые, легкие и безопасные вещи.
- Погремушки, которые удобно держать маленькой рукой.
- Игровой коврик с подвесными игрушками.
- Мягкие игрушки из материалов с разной фактурой.
- Крупные кубики и пирамидка, но уже во второй половине года.
- Безопасные прорезыватели для зубов.
- Книжки с крупными картинками, которые будут показывать взрослые.
Не стоит дарить тяжелые игрушки, вещи с мелкими деталями или длинными шнурками, громкую электронику и сложные конструкторы. С мягкими игрушками можно играть под присмотром, но оставлять их в кроватке, когда младенец спит, нельзя.
Если ребенок только родился, иногда полезнее порадовать его родителей: подарить хорошую детскую одежду подходящего размера или нужные принадлежности. Только сначала спросите, чего им действительно не хватает.
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От года до трех лет: игрушки, чтобы трогать и собирать
В этом возрасте ребенок изучает мир руками. Он складывает предметы в коробку и достает обратно, строит башни, катает машинки, повторяет за взрослыми. Со стороны кажется скучным, когда двухлетка раз за разом перекладывает кубики из одного контейнера в другой. Но так он тренирует координацию и понимает, как устроены вещи.
- Сортер с крупными геометрическими фигурами.
- Большой конструктор с деталями, которые легко соединяются.
- Пирамидка или стаканчики, вкладывающиеся друг в друга.
- Машинка-каталка или игрушка, которую можно толкать перед собой.
- Игрушечная посуда, овощи или инструменты.
- Книжки с плотными страницами и большими картинками.
- Пальчиковые краски или пластилин для этого возраста, но только под присмотром взрослых.
Опасны игрушки с мелкими съемными деталями, магнитные шарики и батарейки, до которых легко добраться. Не подойдут и наборы, с которыми малыш не справится без постоянной помощи. Для детей младше трех лет особенно важна маркировка: Роспотребнадзор советует проверять материал, прочность и возрастные ограничения.
От трех до пяти лет: вещи для фантазии и ролевых игр
Примерно с трех лет дети начинают придумывать в играх целые истории: стул становится машиной, коробка — космическим кораблем, а плюшевый медведь — пациентом больницы. Психологи называют это сюжетно-ролевой игрой. Ребенок пробует себя в разных ролях, придумывает события и учится общаться с другими людьми.
- Набор врача, повара, строителя или продавца.
- Кукольный домик, фигурки животных или героев.
- Машинки и игрушечный гараж.
- Конструктор с крупными деталями.
- Наборы для лепки, рисования и аппликаций.
- Кукольный театр.
- Простые настольные игры на память, цвета и внимательность.
Лучше обойтись без сложных игр с длинными правилами и конструкторов для школьников. Не стоит дарить и игрушки, которые все делают сами и почти не дают ребенку играть. Обычные кубики иногда полезнее дорогого говорящего робота: из них каждый день можно строить что-то новое, а робот часто умеет только несколько заложенных действий.
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От пяти до семи лет: творчество, опыты и настольные игры
В пять-семь лет ребенок уже дольше занимается одним делом, понимает несложные инструкции и соблюдает правила игры. Ему становится важен результат: построить замок, собрать модель, выиграть партию или сделать что-то своими руками.
- Конструктор, подходящий по возрасту.
- Настольная игра с простыми правилами.
- Пазлы подходящей сложности.
- Набор для рисования, лепки или создания фигурок.
- Детский фотоаппарат.
- Велосипед, самокат или ролики вместе с защитой.
- Книга с приключенческими историями.
- Набор для простых безопасных опытов для дошкольников, с которым ребенок занимается вместе со взрослыми.
Прописи и учебные пособия не стоит делать главным подарком, если ребенок сам о них не просил: они больше похожи на домашнее задание, чем на праздник. Перед школой родителей и так многое волнует. Например, многие думают о том, влияет ли возраст первоклассника на его оценки. Но день рождения лучше оставить для радости.
Хороший вариант для этого возраста — сходить куда-нибудь вместе. Поход в планетарий, парк аттракционов, театр или интерактивный музей может запомниться не хуже новой игрушки.
От семи до десяти лет: наборы для увлечений и навыков
В младшей школе у многих детей появляются постоянные интересы: кто-то любит динозавров, кто-то рисует, кто-то играет в футбол, а кому-то интересно разбирать механизмы. По словам специалиста Центра Сухаревой, детям этого возраста хорошо подходят настольные игры, конструкторы и творческие наборы. Они развивают мышление и терпение и учат играть вместе с другими.
- Более сложный конструктор.
- Настольная стратегия.
- Набор для безопасных научных опытов.
- Простой микроскоп или бинокль.
- Материалы для рисования.
- Спортивный инвентарь для любимого занятия.
- Книги, комиксы и энциклопедии на интересную ребенку тему.
- Радиоуправляемая машина или модель.
- Билет на мастер-класс, экскурсию или спортивное событие.
Не стоит выбирать подарок только ради хороших оценок. Если ребенок обожает космос, модель Солнечной системы порадует его гораздо больше, чем очередной сборник задач.
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От десяти до тринадцати лет: вещи под личный вкус
Это переходный возраст. Ребенок уже не всегда считает себя маленьким, но все еще может с удовольствием собирать конструкторы, коллекционировать фигурки и играть в игрушки. Главное изменение в том, что у него появляется собственный вкус. Подарок, который взрослому кажется отличным, может ему совсем не понравиться.
- Беспроводные наушники.
- Хорошие принадлежности для рисования.
- Музыкальный инструмент, если ребенку интересна музыка.
- Книги и комиксы любимого жанра.
- Настольная игра для компании друзей.
- Конструктор повышенной сложности.
- Спортивный аксессуар.
- Аксессуары для компьютера или игровой приставки.
- Билет на концерт, в парк развлечений или на другое интересное событие.
Не стоит дарить слишком детские вещи, навязывать свои увлечения и выбирать подарок по вкусу взрослых. Набор для вышивания только потому, что это девочка, или боксерские перчатки только потому, что это мальчик — плохая идея. Лучше узнать, что нравится конкретному ребенку.
От тринадцати до пятнадцати лет: сюрпризы, чтобы выразить себя
Подросток выражает через вещи свой вкус, любимую музыку и другие увлечения, а также показывает, к какой компании он принадлежит. Поэтому подарок для него уже не просто развлечение, и его собственный выбор становится особенно важен.
- Наушники или портативная колонка.
- Одежда или аксессуар, которые подросток выбрал сам.
- Хорошая клавиатура, мышь или другие аксессуары для компьютера.
- Музыкальное оборудование.
- Материалы для любимого хобби.
- Сертификат в магазин, который ему действительно нравится.
- Билеты на концерт или мероприятие.
- Оплаченный курс на интересную ему тему.
- Деньги на крупную покупку, на которую он копит.
Не покупайте одежду, не уточнив размер и стиль, не дарите слишком детские игрушки и вещи, которые намекают на недостатки внешности. Средство от прыщей, весы или абонемент в спортзал могут обидеть подростка, если он сам о них не просил. Правило простое: чем более личная вещь, тем меньше стоит полагаться на свой вкус.
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От пятнадцати до восемнадцати лет: почти взрослые подарки по выбору
В 15–18 лет человек обычно хорошо понимает, чего хочет. Поэтому сюрприз любой ценой часто получается хуже, чем простой разговор о подарке. Особенно уместны вещи для любимого дела, самостоятельной жизни и новых впечатлений.
- Электронная книга, планшет или другая техника для учебы и творчества.
- Хорошие наушники.
- Фотоаппарат или аксессуары для съемки видео.
- Музыкальный инструмент или оборудование.
- Одежда, обувь и аксессуары, которые выбрал сам подросток.
- Билеты на концерт, фестиваль или спортивное событие.
- Курс по фотографии, программированию, музыке или дизайну, если подросток сам этого хочет.
- Деньги или сертификат на желанную покупку.
- Совместная поездка или другое впечатление.
Не стоит подарком навязывать профессию или образ жизни: если подросток любит рисовать, это еще не повод дарить ему учебник по архитектуре. А вот деньги в этом возрасте могут оказаться очень хорошим подарком. Особенно если человек давно копит на компьютер, гитару или другую дорогую вещь.
Интерес ребенка важнее цены и пользы
Коротко получается так. До трех лет дарите то, что можно безопасно трогать, двигать и собирать. С трех до семи лет подойдут подарки для фантазии, творчества и первых самостоятельных успехов, а с семи до десяти — для увлечений и новых навыков. После десяти все важнее личный вкус ребенка, а с 13 лет подарок лучше выбирать вместе с подростком. В любом возрасте пригодятся несколько правил:
- Дорогая вещь не всегда лучше: электронный набор может быстро надоесть, а простой конструктор будет нужен годами.
- Подарок не обязан чему-то учить, он может быть просто приятным.
- Котенка, щенка или хомяка не дарят сюрпризом: это решение заранее принимают взрослые, которые будут о нем заботиться.
- Смартфон, приставку, велосипед, шумную игрушку и вещи, которые займут много места, нужно согласовать с родителями.
- На игрушке должны быть маркировка на русском языке, знак ЕАС и минимальный возраст.
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Если вы почти не знаете ребенка, спросите родителей, чем он увлекается и что у него уже есть. Предложите две-три идеи на выбор и заранее купите батарейки или материалы, без которых подарком нельзя будет сразу воспользоваться. И не ждите обязательного восторга: если подарок не понравился, это не значит, что ребенок неблагодарный. Все эти советы — практические рекомендации, а не строгие нормы и не результат научного исследования.
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