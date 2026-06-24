Что означают насечки на монетах и почему у копеек их нет

Даже в эпоху цифровых кошельков и бесконтактных платежей мы периодически держим в руках обычную мелочь. И вы, как и я, наверняка замечали, что у монет всегда ребристые края. Оказывается, это не случайный элемент дизайна, а гениальное изобретение прошлого для защиты от хитроумного воровства. Эта технологическая мера благополучно дожила до наших дней. И данный факт так же интересен, как и объяснение странного запаха монет.

Для чего нужны насечки на краях монет

Вплоть до середины 20 века номинал многих монет буквально соответствовал стоимости металла, из которого они были отлиты. Например, первые американские доллары, выпущенные в 1794 году, состояли из серебра почти на 90 процентов. Именно ценность материала породила популярный среди злоумышленников вид заработка — обрезывание монет.

Мошенники аккуратно срезали тонкий слой металла по всему периметру монеты. Если делать это достаточно осторожно, размер и вес визуально почти не менялись. Преступник мог пойти на рынок и расплатиться испорченной монетой как ни в чем не бывало, а собранные серебряные или золотые стружки переплавить и продать.

Чтобы остановить это незаметное воровство, на края стали наносить специальный рельеф, так называемый рубчатый гурт. Идея оказалась невероятно эффективной, потому что если край с насечками был поврежден или гладко срезан, любой торговец сразу замечал подвох. К слову, знаменитый физик Исаак Ньютон, став смотрителем Королевского монетного двора Великобритании в 1696 году, активно внедрял именно этот метод для борьбы с фальшивомонетчиками, хотя в Европе подобные технологии применялись еще с 16 века.

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Почему у некоторых монет гладкие края

Если насечки так полезны, возникает закономерный вопрос об их отсутствии на некоторых деньгах. Например, американские центы и пятицентовые монеты, как и многие мелкие деньги в других странах, традиционно имеют абсолютно гладкий край. Об этом рассказали авторы сайта Mental Floss.

Разгадка кроется в чистой экономике. Мелкие номиналы изначально чеканились из дешевых металлов, поэтому заниматься их обрезанием было бессмысленно. Стоимость потраченного времени и риск быть пойманным значительно превышали цену добытой медной стружки. Поскольку потенциальная прибыль стремилась к нулю, защищать такие деньги сложным рельефом не требовалось.

Почему насечки на ребре монет есть до сих пор

К середине 20 века мир столкнулся с дефицитом серебра, и государства начали отказываться от привязки денег к драгоценным металлам. В США это официально закрепил Монетный акт 1965 года, который постепенно свел содержание серебра в обиходных деньгах к нулю. Угроза обрезания окончательно ушла в прошлое, но ребристые края остались.

Процесс чеканки устроен так, что металлическая заготовка бьется специальным инструментом — штемпелем, а удерживает ее деталь под названием печатное кольцо. Именно оно формирует край. Когда монетные дворы перешли на дешевые сплавы, правительство решило не тратить бюджет на новые станки и матрицы. Старое оборудование продолжило работать, нанося на медно-никелевые заготовки уже ненужный защитный узор.

Позже эта производственная привычка превратилась в стандарт, так как выяснилось, что старинный метод обрел новую социальную функцию. Благодаря разной текстуре краев слабовидящим людям гораздо проще распознавать номинал на ощупь, не путая мелкие монеты между собой.

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Сколько насечен на краях монет

Если собрать горсть мелочи и присмотреться, можно заметить, что количество и ширина насечек на монетах различаются. Исторически этот параметр не регулировался законами, поэтому каждый монетный двор имел собственные внутренние спецификации.

В 19 веке это приводило к заметным визуальным отличиям. Например, на десятицентовых монетах ныне закрытого монетного двора в Карсон-Сити было всего 89 широких насечек. А вот фабрика в Филадельфии в те же годы выпускала аналогичные монеты со 113 тонкими и плотно посаженными рубчиками.

Сегодня производство стало стандартизированным. Официальные требования к количеству насечек для современных американских монет выглядят так:

Десятицентовая монета (дайм) — 118 насечек;

— 118 насечек; Четверть доллара (квотер) — 119 насечек;

— 119 насечек; Полдоллара — ровно 150 насечек;

А вот количество насечек на российских монетах:

1 копейка — гладкий гурт, без насечек;

— гладкий гурт, без насечек; 5 копеек — гладкий гурт, без насечек;

— гладкий гурт, без насечек; 10 копеек — гладкий гурт, без насечек;

— гладкий гурт, без насечек; 50 копеек — гладкий гурт, без насечек;

— гладкий гурт, без насечек; 1 рубль — 110 насечек;

— 110 насечек; 2 рубля — 84 насечки, разделенные на 12 участков;

— 84 насечки, разделенные на 12 участков; 5 рублей — 60 насечек, разделенные на 12 участков;

— 60 насечек, разделенные на 12 участков; 10 рублей — 72 насечки: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов.

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Получается, что ребристый край монеты — это редкий пример того, как технология пережила проблему, ради которой создавалась. Каждый раз, расплачиваясь наличными, вы прикасаетесь к необычному инженерному решению из прошлого, которое оказалось настолько удачным, что превратилось в мировой стандарт.