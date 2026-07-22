Самая умная нейросеть 2026 года: кто сейчас лидирует

Гонка нейросетей в 2026 году достигла пика. Десятки моделей конкурируют за звание самой умной, и каждая имеет своих сторонников. Например, в 2025 году самой умной нейросетью считался DeepSeek, и некоторые из нас до сих пор придерживаются такого мнения. Но объективное тестирование все же выявило лучшую. Победитель обошел ближайшего преследователя с минимальным отрывом.

Почему сложно выбрать самую лучшую нейросеть

У нейросетей нет единого школьного экзамена, который показал бы их абсолютный уровень. Одна система лучше решает задачи по квантовой физике, другая пишет программный код, третья мастерски анализирует финансовые отчеты, а четвертая делает картинки профессионального качества. Чтобы получить объективную картину, исследователи используют бенчмарки, специальные наборы практических заданий.

Например, авторитетная независимая площадка Artificial Analysis объединяет в своем рейтинге сразу девять разных проверок. Модели заставляют писать научный код, работать в командной строке, использовать банковские инструменты и понимать очень длинные документы. Именно бенчмарки помогают сравнивать модели честно, не опираясь исключительно на рекламные обещания разработчиков.

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Claude Fable 5: самая умная нейросеть 2026 года

По состоянию на 22 июля 2026 года первое место в сводном рейтинге занимает Claude Fable 5 от компании Anthropic. Эта модель набрала 60 баллов и стала формальным победителем по чистой мощности, немного обойдя всех существующих конкурентов. Она также удерживает лидерство на платформе Text Arena, где пользователи вслепую оценивают качество ответов разных чат-ботов.

Главная суперсила Claude заключается в умении работать со сложными многошаговыми задачами. Нейросеть отлично удерживает общую логику, даже когда ей нужно проанализировать десятки объемных документов, найти в них противоречия и составить связный план действий. Однако за высокий интеллект приходится платить: обработка одной тестовой задачи обходится примерно в 2,75 доллара, что делает модель довольно дорогой для повседневного использования.

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Чем GPT-5.6 Sol лучше Claude Fable 5

Всего на один балл от победителя отстает GPT-5.6 Sol Max, новая нейросеть от OpenAI, выпущенная 9 июля 2026 года. При результате в 59 баллов она выполняет те же задачи значительно дешевле, примерно за 1,04 доллара. По мнению многих экспертов, именно GPT-5.6 Sol является лучшим универсальным выбором для большинства обычных пользователей.

Секрет успеха этой нейросети кроется во встроенных инструментах. Модель умеет самостоятельно искать информацию в интернете, запускать программы, рисовать картинки и работать с таблицами. Сегодня GPT-5.6 берет на себя роль полноценного цифрового сотрудника, способного открывать проекты и исправлять ошибки.

Лучшие аналоги ChatGPT и Claude

Рынок искусственного интеллекта больше не ограничивается двумя гигантами. Главным сюрпризом лета 2026 года стала китайская нейросеть Kimi K3 от компании Moonshot AI, набравшая 57 баллов. По свежим пользовательским тестам эта модель уверенно лидирует в создании сайтов и веб-интерфейсов.

С другой стороны, компания Google пошла по пути оптимизации и представила Gemini 3.6 Flash. В интеллектуальных тестах она набирает лишь около 50 баллов, зато генерирует потрясающие 304 токена в секунду. Для сравнения, лидеры рынка выдают от 60 до 72 токенов. Эта система идеально подходит для ситуаций, когда скорость ответа важнее максимальной точности, например, при массовом анализе файлов или работе внутри экосистемы Google.

А еще в чат-бот Gemini встроен генератор изображений Nano Banana, который удивляет своими способностями

Какую нейросеть выбрать в 2026 году

Расстановка сил на рынке искусственного интеллекта выглядит предельно логично. Не существует одной идеальной кнопки для решения любых проблем, зато есть отличные инструменты под конкретные нужды.

Чтобы вам было проще определиться, вот краткая шпаргалка по главным нейросетям 2026 года:

Claude Fable 5 — выбирайте для сложных текстов, логики, поиска противоречий и многошаговой аналитики;

— выбирайте для сложных текстов, логики, поиска противоречий и многошаговой аналитики; GPT-5.6 Sol — используйте для повседневной офисной работы, кодинга и быстрого поиска информации в интернете;

— используйте для повседневной офисной работы, кодинга и быстрого поиска информации в интернете; Kimi K3 — отличный выбор для разработчиков сайтов и проектирования веб-интерфейсов;

— отличный выбор для разработчиков сайтов и проектирования веб-интерфейсов; Gemini 3.6 Flash — незаменима для мгновенной обработки огромных массивов данных и работы с сервисами Google.

А какой нейросетью пользуетесь вы? Пишите в нашем Telegram-чате!

Важно понимать, что разница между лидерами сейчас составляет всего несколько процентов. Технологии развиваются так быстро, что очередной релиз может полностью перевернуть этот рейтинг уже через несколько недель.