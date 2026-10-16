Яйца с пометом на скорлупе: мыть, выбросить или варить как есть?

В магазинных яйцах иногда можно заметить красные и коричневые пятна внутри, а иногда даже следы помета на скорлупе. Это выглядит неприятно и сразу вызывает вопрос: можно ли такие яйца есть? Одни выбрасывают их без раздумий, другие просто моют и готовят как обычно. Но что на самом деле говорят об этом эксперты?

Сальмонелла бывает на скорлупе и внутри яйца

Помет и прилипший корм выглядят неприятно, но дело не только во внешнем виде. Через яйца может передаваться сальмонеллез, опасная кишечная инфекция. Бактерия сальмонелла может находиться и на скорлупе, и внутри самого яйца.

На сальмонелле список не заканчивается. По словам экспертов, сырые немытые яйца могут переносить и другие болезни, которые поражают кур. Поэтому грязная скорлупа — это повод помыть яйцо, а не просто протереть его салфеткой.

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Нагрев выше 70 градусов убивает сальмонеллу за пару минут

Надежнее всего бактерии уничтожает тепловая обработка. Сальмонелла погибает, если пару минут подержать яйца при температуре выше 70 градусов. Если сварить яйцо вкрутую, этого условия с запасом хватит.

Проблема в блюдах, которые до конца не прогреваются: глазунье с жидким желтком, яйце пашот и других рецептах, где желток остается мягким. Внутри такие блюда не нагреваются настолько, чтобы гарантированно убить бактерии. Именно для них так важно подготовить яйцо заранее.

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Зачем мыть яйца, которые все равно будут вариться

Если яйцо пойдет в кипяток на десять минут, мыть его кажется лишним. Но до кастрюли вы берете его в руки, кладете на стол, касаетесь посуды. Так бактерии со скорлупы попадают на руки и поверхности, а потом и на продукты, которые никто уже не будет готовить, например на хлеб или овощи для салата.

Похожий спор идет и вокруг того, стоит ли мыть сырое мясо. В случае с яйцами логика простая: грязная скорлупа разносит микробы по кухне, даже если само яйцо потом прогреется как надо.

Если не хочется лишний раз пачкать кухню, можно положить яйца прямо в кастрюлю и сполоснуть их там. Главное — потом вымыть руки.

Схема мытья яиц для столовых и ресторанов

Для общепита есть официальная процедура. Ее описывают методические рекомендации, которые Главный государственный санитарный врач РФ утвердил 2 марта 2021 года. Яйца обрабатывают в четыре этапа:

Моют в воде с температурой 40–45 градусов, добавляя кальцинированную соду (раствор 1–2%). Замачивают в воде той же температуры с профессиональным средством для обеззараживания скорлупы. Ополаскивают проточной водой с температурой 40–45 градусов. Выкладывают в чистую посуду с маркировкой.

Несколько этапов обработки нужны потому, что в крупных заведениях нереально вручную помыть каждое яйцо. А обработанные яйца там хранению не подлежат: их сразу пускают в дело.

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Домашний способ: мыло, вода и руки

Дома замачивание можно пропустить, ведь каждое яйцо легко помыть вручную. По совету Роскачества, сделать это нужно так:

Помыть яйцо с мылом под водой, хорошо потерев руками. Смыть все загрязнения со скорлупы. Тщательно вымыть руки с мылом.

Щетка или губка не нужны. Но если вы все же моете яйца губкой, заведите для этого отдельную и не трогайте ею остальную посуду. Еще эксперты советуют подержать вымытые яйца в растворе соды и соли. Только сколько класть соды и соли и сколько держать яйца, в материале не сказано, так что точного рецепта здесь нет.

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Мытые яйца портятся быстрее

Проблема в том, что вода и мыло смывают со скорлупы невидимый защитный слой. Без него яйцо портится быстрее. Поэтому мыть всю упаковку сразу после магазина и класть ее в холодильник не стоит.

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Правило простое: храните яйца немытыми, а мойте только те, что сейчас пойдут на сковороду или в кастрюлю. Особенно это важно, если вы любите жидкий желток: тогда помыть яйцо — единственная защита.