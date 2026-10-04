Бананы, которые долго не темнеют, могут появиться в магазинах

Банан темнеет так быстро, что ещё недавно выглядел свежим, а через несколько минут уже кажется несъедобным. Хотя коричневые бананы часто можно есть, внешний вид всё равно решает: потемневший фрукт проще выбросить, чем положить в салат или взять с собой. Теперь эту бытовую проблему решили не упаковкой и не химической обработкой, а вмешательством в ДНК. И самое интересное — такой банан даже не спешат относить к обычным ГМО.

Почему очищенный банан темнеет за несколько минут

Когда снимают кожуру или режут мякоть, клетки повреждаются и их содержимое встречается с кислородом. Дальше работает полифенолоксидаза, или PPO: это фермент с медью в составе, который запускает окисление и образование бурых пигментов. Поэтому же темнеют разрезанное яблоко и сырой картофель.

Потемнение говорит об окислении, а не о том, что банан испортился. Побуревший или пятнистый плод обычно вполне съедобен, просто выглядит хуже. Отсюда и идея: если убрать фермент, быстрой реакции не будет. Сложность была в том, чтобы выключить его и не затронуть остальные свойства фрукта.

Как учёные заставили банан дольше не темнеть

Почти все бананы в магазинах относятся к сорту Кавендиш. Семян у него нет, он стерилен и размножается отростками или культурой тканей, так что каждое растение генетически повторяет соседнее. Скрещивать, по сути, нечего, и обычная селекция здесь почти бессильна.

Учёные компании Tropic Biosciences использовали CRISPR-Cas9. Этот инструмент разрезает ДНК в выбранном месте, а потом клетка сама восстанавливает разрыв. При восстановлении в гене PPO1 появилась крошечная ошибка: в каждой копии вставилась или выпала одна «буква» ДНК, а в одной копии выпало сразу семь. Этого хватает, чтобы клетка перестала собирать рабочий фермент. Ген есть в банане в трёх копиях, и отредактировали все три.

Проверки не нашли в растении чужеродной ДНК, оставшейся после редактирования. Кавендиш размножается клонами, поэтому правка без изменений переходит в каждое новое растение. Точечные изменения ДНК бывают и в природе: у людей, например, известны мутации, которые дают необычные способности.

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24 часа или пара дней: обещания компании расходятся

По данным Tropic, очищенный банан выглядит свежим до 24 часов. Гендиректор компании Гилад Гершон говорит прессе иначе: мякоть сопротивляется потемнению на день-два дольше обычного, а в холодильнике ещё дольше. В более ранних публикациях называли 12 часов. Все эти цифры даёт сам разработчик, и они, видимо, зависят от условий хранения.

Компания также утверждает, что вкус, запах и текстура у банана такие же, как у обычного Кавендиша, а синяки на нём появляются реже. Главное применение Гершон видит в готовой еде: во фруктовых салатах и завтраках в баночках, куда бананы редко кладут как раз из-за того, что они быстро темнеют.

Бананы входят в число самых выбрасываемых продуктов

До потребителей не доходит почти половина мирового урожая бананов. Только в Великобритании, по оценке 2017 года, каждый день выбрасывают около 1,4 миллиона съедобных бананов, часто из-за мелких вмятин и чёрных пятен. Примерно 30% покупателей признались, что выбрасывали бананы именно из-за таких дефектов.

Tropic рассчитывает, что новый сорт сократит отходы и выбросы в CO2-эквиваленте на всём пути банана от плантации до покупателя более чем на 25%. По подсчётам компании, только на рынке экспортных бананов это больше 9 миллионов тонн CO2 в год. Это оценка самого разработчика, а не результат независимого исследования.

«Точная селекция» вместо ГМО

Британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) признало генно-отредактированный банан компании Tropic «точно селекционированным». Так называют растения и животных, изменения в которых в принципе могли бы появиться при обычной селекции, причём ДНК других видов в них не добавляют.

Когда банан появится на полках магазинов, неизвестно: в компании обещают выпустить его только после завершения всех процедур, положенных по закону. Если его одобрят, отдельной маркировки о генном редактировании на упаковке не будет.

В других странах, в том числе в США, Канаде, Японии, Бразилии и Филиппинах, этот банан уже прошёл регуляторов. Сейчас такие бананы уже выращивают в Латинской Америке.

Учёные считают такие продукты безопасными, покупатели сомневаются

За десятилетия независимых исследований учёные не нашли, чтобы генетически модифицированные продукты были опаснее или менее питательны, чем сорта обычной селекции. Но опросы показывают, что безопасными такие продукты считают далеко не все покупатели.

У банана Tropic с этой точки зрения условия выгодные: в него не встраивали чужие гены, а просто сломали один свой. Генное редактирование уже применяют к грибам, которые не темнеют на срезе, к более сладкой клубнике и к томатам с повышенным содержанием витамина D. Население Земли приближается к 10 миллиардам, а жара, засухи и болезни растений осложняют земледелие, поэтому таких продуктов, скорее всего, станет больше.