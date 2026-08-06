Как ученые вырастили собак, которые не вызывают аллергию

Миллионы людей мечтают завести собаку, но не могут сделать этого из-за постоянного насморка, слезящихся глаз и чихания при контакте с животными. Теперь эта проблема может остаться в прошлом, потому что исследователям удалось вырастить абсолютно здоровых щенков, которые попросту не способны вызывать аллергическую реакцию. Это хорошая новость для любителей собак, потому что вакцина против аллергии на кошек уже создана.

Почему не существует гипоаллергенных пород собак

Многие аллергики пытаются обойти проблему, выбирая пуделей или голдендудлей, которых заводчики часто называют безопасными. Однако, как отмечает издание Wired , это большое заблуждение, которое лишь маскирует реальную причину проблемы.

Главный виновник человеческих страданий это специфический белок Can f 1, который естественным образом вырабатывается в организме животного. Он содержится не только в шерсти, но и в перхоти, а также в слюне питомца. Именно этот аллерген вызывает иммунную реакцию более чем у половины людей, страдающих непереносимостью собак.

Ученые доказали, что так называемые гипоаллергенные породы выделяют этот белок в тех же, а иногда и в больших количествах, что и обычные дворняги. Разница заключается лишь в том, что кудрявые собаки меньше линяют, из-за чего аллерген медленнее распространяется по квартире. Но при тесном контакте он все равно попадает на кожу и слизистые человека.

Понимая суть этого сложного процесса, биолог Мэтт Уокер решил подойти к задаче с другой стороны. Будучи аллергиком, он сам всю жизнь мечтал о питомце. Уокер рассудил, что если белок нельзя смыть или вычесать из шерсти, значит, нужно сделать так, чтобы организм животного его просто не производил с самого начала.

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Как убрать аллергию на генетическом уровне

Чтобы создать безопасного для человека питомца, команда Уокера из биотехнологической компании Kindred Companion Sciences обратилась к Нобелевской технологии генного редактирования CRISPR. Ее можно представить как молекулярные ножницы, которые позволяют находить и точечно отключать определенные участки ДНК, не затрагивая остальные жизненно важные функции.

Процесс создания уникальных животных проходил в несколько этапов. Сначала исследователи взяли обычные клетки кожи самки бигля. В лабораторных условиях они нашли ген, отвечающий за производство Can f 1, и аккуратно его вырезали. Это была ювелирная работа, требующая абсолютной точности.

Затем отредактированные клетки использовали для создания эмбрионов с помощью проверенного метода клонирования — переноса ядра соматической клетки. Всего было подготовлено 25 жизнеспособных эмбрионов, которые аккуратно пересадили суррогатной матери. В результате на свет появились два щенка породы бигль, получившие клички Бейли и Алфи.

Ученые тщательно проверили здоровье малышей после рождения. Они появились на свет с нормальным весом и без каких-либо врожденных аномалий. Детальный анализ ДНК подтвердил, что генное редактирование прошло успешно, а опасных мутаций в других участках генома не возникло.

Жизнь с гипоаллергенной собакой на практике

Самым важным этапом работы было доказать, что собаки действительно безопасны для чувствительного человеческого иммунитета. Сначала исследователи взяли образцы слюны и перхоти Бейли и Алфи. Высокоточные лабораторные тесты показали полное отсутствие белка Can f 1 в их организме. Для сравнения, анализы обычных пуделей и золотистых ретриверов давали четкий сигнал о высокой концентрации аллергена.

Затем Мэтт Уокер решил выступить в роли подопытного. Он провел стандартный кожный аллерготест, в ходе которого нанес на свою руку каплю жидкости с экстрактом от генномодифицированной собаки и сделал легкий прокол. Реакции иммунитета не последовало. Когда ту же процедуру повторили с экстрактом от обычной собаки того же возраста, кожа мгновенно покраснела и воспалилась.

Но настоящей проверкой стала реальная жизнь в одной квартире. Уокер забрал Бейли к себе домой и живет с собакой уже полтора года без единого симптома аллергии. Собака бегает по дому, играет и ведет себя как любой другой здоровый щенок, при этом не вызывая у хозяина ни насморка, ни слез.

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Для чего нужны собаки без аллергенов

Эксперты в области генетики высоко оценивают этот прорыв. Известный специалист по генному редактированию из Калифорнийского университета в Беркли Федор Урнов подчеркивает, что такие технологии должны применяться именно для решения реальных проблем человечества, а не ради забавы. Ранее другие компании уже пытались создавать светящихся в темноте кроликов, что вызывало много этических споров.

В будущем подобные генетические инструменты могут помочь исправить и здоровье самих животных. Многие породы сегодня страдают от серьезных заболеваний, вызванных десятилетиями агрессивной селекции ради привлекательного внешнего вида. Точечное редактирование генома может вернуть собакам здоровье, сохранив их характерные черты.

Компания Kindred начала с биглей, так как эта порода хорошо изучена биологами. Но в ближайших планах — распространить технологию на другие популярные породы, а также создать гипоаллергенных служебных собак и животных-поводырей, которые критически нужны многим людям с ограничениями по здоровью.

Сейчас ученые хотят создать животных-основателей. Поскольку каждая клетка их тела содержит отредактированный ген, при естественном спаривании двух таких собак их потомство также будет рождаться без способности производить аллерген. Это значит, что в будущем не придется клонировать каждого щенка в дорогостоящей лаборатории.

Так что можно порадоваться тому, что генная инженерия переходит из разряда сложной университетской науки в инструмент, который меняет жизнь обычных людей. Хотя точные сроки появления таких щенков в широкой продаже пока не называются, этот прецедент доказывает, что аллергия на животных больше не является непреодолимой преградой.

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