Аллергия на кошек больше не будет приговором?

Аллергия на кошек и собак это одна из самых обидных проблем для любителей животных. Ведь в таком случае наше тело буквально сопротивляется тому, что человеку хочется больше всего. Ведь научно доказано, что кошки и собаки поддерживают нас и даже помогают справиться с депрессией. К счастью, российские ученые разрабатывают вакцины от аллергии, которые могут навсегда решить проблему миллионов людей.

Разработка вакцины от аллергии на животных

По данным РИА Новости, речь идет не об одном препарате, а сразу о двух. Вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований, а вакцина от аллергии на собак находится в активной разработке. Заявление приурочено ко Всемирному дню борьбы с аллергией, который отмечается 8 июля.

Важно понимать, что пока это именно этап разработки и подготовки к испытаниям, а не готовое лекарство из аптеки. Клинические исследования это обязательная стадия, на которой проверяют, насколько препарат безопасен и эффективен для людей. До этого момента говорить о массовом применении рано.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

Почему возникает аллергия на животных

Многие думают, что виновата шерсть. На самом деле аллергию вызывают особые белки аллергены, которые содержатся в слюне, коже и выделениях животного. Шерсть просто переносит эти белки по квартире, оседая на мебели и одежде.

Когда аллерген попадает в организм человека со склонностью к аллергии, иммунная система принимает его за угрозу и включает защиту, примерно как если бы охранник реагировал на безобидного посетителя как на грабителя. Отсюда насморк, зуд, слезящиеся глаза и приступы чихания.

Обычные лекарства от аллергии просто гасят эти симптомы. Вакцина же нацелена на то, чтобы приучить иммунитет спокойнее реагировать на раздражитель. Подробнее о том, как устроен такой подход, мы разбирали в материале о том, как она работает и когда ждать.

Тест на аллергию на животных

Параллельно с вакцинами лаборатория создала диагностическую тест-систему «Аллергочип РФ». Она определяет чувствительность к более чем 120 аллергенам за один анализ. Это как большая проверочная панель: вместо того чтобы гадать, на что именно реагирует человек, врач получает подробную карту его индивидуальной чувствительности.

Вуз впервые в стране провел профилирование пациентов в разных регионах России. Проще говоря, специалисты собрали данные о том, какие именно аллергены чаще всего досаждают жителям конкретных территорий.

Это важно, потому что аллергены в Москве, на юге страны или в Сибири могут отличаться. Точная картина позволяет не тратить время на лишние проверки и сразу понимать, с чем имеет дело конкретный человек.

Читайте также: Аллергия на животных? Как справиться и не отдавать питомца

Как удешевить тесты на аллергию

Самая практичная часть проекта касается денег и доступности. Тест на аллергию это вещь дорогая и избыточная для большинства людей. Однако, если заранее известно, какие аллергены реально встречаются в конкретном регионе, набор можно сократить. Благодаря профилированию чипы можно делать не на 120, а, например, на 20 аллергенов. Это удешевит продукт и сделает его доступным в любом уголке нашей страны. Логика простая: меньше лишнего — ниже цена — шире охват.

Такой подход особенно полезен там, где нет крупных лабораторий и специализированных центров. Компактный и недорогой тест проще довезти до небольших городов и поставить в обычную поликлинику.

Что это меняет для владельцев кошек и собак

Для миллионов людей аллергия на питомца это выбор между здоровьем и любимым животным. Появление отечественных вакцин потенциально дает третий вариант, не отказываться от кошки или собаки и при этом не мучиться от симптомов.

Но здесь важно сохранять трезвость. Пока вакцина от аллергии на кошек только готовится к клиническим испытаниям, а препарат от аллергии на собак еще в разработке. Конкретных сроков появления в аптеках в сообщении нет, и до реального применения предстоит пройти обязательные проверки.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Если разработки российских ученых дойдут до финала, это станет заметным шагом. Аллергия на домашних животных перестанет быть приговором для тех, кто не представляет жизни без питомца. Пока же стоит следить за результатами клинических исследований, ведь именно они покажут, насколько вакцины окажутся эффективными и безопасными на практике.