Хотите прожить до 100 лет? Начните с этих 8 привычек

Продолжительность жизни во многом записана в генах, и этот факт никто не отменяет. Но гены задают скорее потолок, а вот дотянетесь ли вы до него, зависит от того, как вы обращаетесь с организмом каждый день. Дожить до ста лет реально, и для этого не нужны ни эликсир молодости, ни пластический хирург. Наблюдения за долгожителями показывают: решают не чудо-средства, а набор простых привычек, от режима сна до кота на диване. Гарантий тут нет: это не рецепт, а способ повысить шансы. Зато и требований минимум: не обязательно брать всё сразу, важно, чтобы новый режим не превращался в мучение.

Гоните стресс из жизни и чаще отдыхайте

Хронический стресс работает как медленный яд: он не валит с ног сразу, но подтачивает организм годами. Его связывают с болезнями сердца и сосудов, системным воспалением, депрессией, астмой и даже сахарным диабетом. Отсюда и мрачное прозвище, которое давно закрепилось за ним в медицине.

Бороться с ним предлагают не медитацией на вершине горы, а вполне земными способами. Чаще отдыхать и делегировать: не тащить всё на себе, находить время на любимое дело и высыпаться, чтобы у тела была возможность восстановиться. Звучит банально, но именно эти пункты долгожители соблюдают, а большинство из нас пропускает.

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Питайтесь полноценно, особенно после сорока

В двадцать лет можно неделю жить на пельменях и пицце, и фигура почти не заметит. С возрастом обмен веществ меняется, и организму становится важно получать все нужные компоненты без пропусков, иначе он начинает изнашиваться быстрее.

Ничего экзотического в рационе долгожителей нет. Натуральная еда без излишеств: мясо, птица, рыба, свежие фрукты и овощи, цельные злаки и полезные растительные жиры. Никаких модных детоксов и голодовок, просто еда, которую узнала бы ваша бабушка.

Откажитесь от курения и сократите алкоголь до минимума

От последствий курения в мире каждый год умирает до 5 миллионов человек, и ещё около полумиллиона страдают от чужого дыма, членов семьи или коллег. По одной из оценок, каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь примерно на 7 минут: дым бьёт по лёгким и бронхам, отравляет организм и изнашивает сосуды. Важная оговорка: вейпы и электронные сигареты сюда тоже входят, безвредной замены обычным сигаретам не существует.

С алкоголем история чуть сложнее. Иногда можно услышать, что маленькие дозы полезны для здоровья, но с этим согласны далеко не все специалисты, а ВОЗ и вовсе считает, что безопасных доз нет: этиловый спирт и продукты его распада способны провоцировать серьёзные болезни, вплоть до онкологических. Практический ориентир для тех, кто не готов отказаться совсем, такой: не больше одного-двух бокалов вина или пива в неделю. Не в день, именно в неделю.

Заведите кота или собаку

Питомец в доме приносит не только шерсть на диване, но и вполне ощутимую пользу для здоровья. Общение с животными помогает стабилизировать давление, снижает уровень стресса и риск депрессии, и в целом люди с питомцами чувствуют себя лучше.

Есть и побочный бонус, о котором редко думают. Прогулки с собакой и уход за животным дают дополнительную физическую нагрузку, которую вы получаете, даже не собираясь тренироваться. Собака выведет вас на улицу в любую погоду, и это работает лучше любого фитнес-браслета.

Высыпайтесь и соблюдайте один режим всю неделю

Потребность во сне у всех разная, но хронический недосып одинаково вреден для каждого. Он сбивает обмен веществ, расшатывает нервную систему, ослабляет иммунитет и, что обидно, ускоряет старение. То есть попытка сэкономить пару часов ночью оборачивается потерей лет.

Ориентир простой: не меньше 7–8 часов в сутки. Причём ложиться и вставать желательно в одно и то же время и в будни, и в выходные: отсыпаться в субботу до обеда не компенсация, а ещё один сбой ритма. Если сон не приходит неделями, это повод сходить к врачу, а не терпеть.

Будьте активны, даже если это просто разбор шкафа

Хорошая новость для тех, кто ненавидит спортзал: для долголетия он не обязателен. Полезна любая нагрузка, даже самая скромная, если она есть каждый день. Пройтись пешком, подняться по лестнице вместо лифта, дойти до дальнего магазина, сделать зарядку.

Домашние дела тоже идут в зачёт. Уборка, мытьё полов и разбор вещей заставляют двигаться, наклоняться и носить тяжести, то есть делают ровно то, что и тренировка. Единственное условие: нагрузку стоит понемногу наращивать, а не застревать на одном уровне.

Тренируйте мозг языками, книгами и кроссвордами

Мозг ведёт себя как мышца: без нагрузки слабеет. Умственная активность помогает отодвинуть деменцию и связана с более долгой жизнью, поэтому голову нужно нагружать так же регулярно, как ноги.

Подойдёт что угодно, что заставляет учиться новому. Иностранные языки, чтение, ребусы, обучающие видео, а можно и вовсе решиться стать астрономом-любителем: разбираться в карте звёздного неба ничуть не проще, чем в кроссворде. Годятся и простые наглядные штуки вроде маятника Ньютона или плазменного шара: попытка понять, почему они работают, уже сама по себе упражнение для мозга.

Не выпадайте из общения и сохраняйте оптимизм

Одиночество для будущего долгожителя почти такой же враг, как сигареты. Встречи с друзьями и родными, волонтёрство, любая общественная активность подбрасывают новые события и эмоции, а вместе с ними порцию эндорфинов, гормонов удовольствия. Они держат в тонусе и гасят стресс без всяких таблеток.

Последний пункт звучит почти наивно, но врачи настаивают на нём всерьёз. Оптимистичный настрой на протяжении жизни помогает защититься от стресса и сохранить здоровье: люди, которые смотрят на мир открыто и с хорошим настроением, в среднем живут дольше. Это не призыв натянуть улыбку, а напоминание, что настроение тоже часть здоровья, а не приложение к нему.

Честная оговорка: ни один пункт сам по себе столетия не гарантирует, и все эти привычки итог наблюдений за долгожителями, а не строгий рецепт. Зато они не требуют денег и работают в связке. Начать можно с одного пункта, который даётся легче всего, хотя бы с разбора шкафа в ближайшие выходные.