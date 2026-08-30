6 напитков, которые действительно полезны для иммунитета

Вера Макарова

Сразу к делу: волшебного напитка, который включает иммунитет одним глотком, не существует. Но есть простые вещи, которые действительно поддерживают защитные силы организма — и почти все они уже стоят у вас в холодильнике. При этом иммунная система работает куда сложнее, чем кажется: она может активироваться от вида больного ещё до заражения. Разберём шесть напитков, которые чаще всего советуют диетологи, и объясним, чем именно они полезны.

6 лучших напитков для укрепления иммунитета и борьбы с болезнями

6 лучших напитков для укрепления иммунитета и борьбы с болезнями

Обычная вода — то, на чём вообще всё держится

Звучит скучно, но вода — не просто «пить, когда жарко». Наше тело примерно на 60% состоит из воды, и без неё не работает ни одна функция организма. Когда организму не хватает жидкости, бактериям и вирусам живётся легче.

Вода помогает усваивать питательные вещества и поддерживает влажность слизистых оболочек носа, рта и горла — а именно они первыми встречают инфекцию и служат естественным барьером. Ещё вода входит в состав лимфы, которая разносит по телу белые кровяные клетки — те самые, что борются с заражением.

Сколько пить? Простое правило: ориентироваться примерно на 30–35 мл жидкости на каждый килограмм веса. То есть человеку весом около 68 кг ориентировочно нужно 2,2 литра воды в день. И это не мелочь: по данным одного исследования, люди с обезвоживанием тяжелее переносили COVID-19, поэтому авторы работы призвали включать совет «пейте больше воды» в рекомендации по здоровью.

Для каждой функции организма нужна вода. Употребление достаточного количества H2O — хорошее начало для поддержания работы иммунной системы. Фото.

Для каждой функции организма нужна вода. Употребление достаточного количества H2O — хорошее начало для поддержания работы иммунной системы.

Зелёный чай и его антиоксиданты

Зелёный чай богат полифенолами-флавоноидами — растительными соединениями, которые связывают с целым списком плюсов для здоровья: от снижения риска болезней сердца и некоторых видов рака до контроля хронического воспаления.

По данным исследования в журнале Molecules, зелёный чай поддерживает иммунитет за счёт антиоксидантов, которые защищают клетки от окисления и агрессивных активных форм кислорода. К тому же он не содержит калорий, а традиция пить его ради здоровья насчитывает не одну сотню лет.

Кефир и бактерии, которые работают на вас

Кефир — знакомый каждому в России ферментированный напиток, похожий на питьевой йогурт, который делают из коровьего, овечьего или козьего молока. Его главная ценность — пробиотики, полезные бактерии, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника.

Кефир — источник пробиотиков для кишечника. Фото.

Кефир — источник пробиотиков для кишечника.

При этом в кефире главная полезная бактерия — Lactobacillus kefiri, тогда как в обычном йогурте это другие штаммы. Обзорная статья в журнале Nutrients отмечает у кефира антиоксидантные, противомикробные, противовоспалительные и ранозаживляющие свойства.

Чай с лимоном и имбирём

Этот травяной чай легко сделать самому: свеженатёртый имбирь и лимонный сок залить горячей водой. Готовые магазинные версии часто дополняют лемонграссом и цедрой лимона, а иногда даже пробиотиками.

Лимон даёт витамин C — антиоксидант, который защищает клетки от повреждений и, по данным исследования в журнале Antioxidants, помогает сглаживать чрезмерные иммунные реакции. А имбирь — это больше сотни биоактивных соединений: они помогают от тошноты, снижают воспаление и улучшают показатели крови по холестерину.

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Апельсиновый и грейпфрутовый сок — не миф, а факт

Апельсиновый сок при простуде — классика, и у этой привычки есть научная опора. Согласно исследованию в Frontiers in Immunology, витамин C и фолат из цитрусовых соков поддерживают целостность иммунных барьеров и защищают разные типы иммунных клеток, включая натуральные киллеры и T-клетки.

Стакан апельсинового или грейпфрутового сока (около 240 мл) может дать почти суточную норму витамина C. Плюс в них есть витамин A и фолат, а некоторые виды апельсинового сока дополнительно обогащают витамином D — он давно известен как важный для иммунитета. Но речь именно о 100% соке, а не о сладких напитках с добавленным сахаром. И с грейпфрутом есть отдельный нюанс: его нельзя сочетать с некоторыми лекарствами.

Томатный сок — цитрусовый уровень витамина C без сахара

Томатный сок — почти дневная норма витамина C всего в стакане. Источник изображения: shtampik.com. Фото.

Томатный сок — почти дневная норма витамина C всего в стакане. Источник изображения: shtampik.com

Последний в списке, но не по пользе. В томатах, помимо витамина C, есть ликопин — антиоксидант из группы каротиноидов, который помогает снижать хроническое воспаление в организме. Плюс это всего 50 калорий, без добавленного сахара и почти вся суточная норма витамина C. Единственное, за чем стоит следить, — соль: выбирайте вариант с пониженным содержанием натрия.

Ни один из этих напитков не заменит здоровый образ жизни и полноценный сон, без которого крепкий иммунитет невозможен. Но если сделать их частью повседневного меню, вы поддержите организм заранее — а это гораздо надёжнее, чем спасаться, когда уже заболел.

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