Почему стакан кефира на ночь помогает одним и вредит другим

Кефир стоит на полке почти в каждом российском магазине, и многие пьют его не задумываясь, просто по привычке. Этот кисломолочный напиток действительно способен менять самочувствие, и улучшить многое, от работы кишечника до состояния костей. Я и сам люблю выпить стакан кефира на ночь и даже чувствую его пользу. Ведь говорят, что состояние кишечника напрямую влияет на настроение и даже может управлять тягой к еде и сладкому. Правда ли это, или нам просто кажется?

Почему кефир считается полезнее йогурта

Если вы думаете, что кефир — это просто кислое молоко, вы немножечко не правы. На самом деле, кефир делают с помощью кефирных зерен, особого сообщества молочнокислых бактерий и дрожжей, которые живут вместе и помогают друг другу. Именно эта комбинация делает кефир уникальным: в нем содержится около 30 видов полезных бактерий и дрожжей, тогда как в йогурте их значительно меньше.

По словам гастроэнтеролога Алексея Парамонова в материале РИА Новости, кефир богаче по составу, чем йогурты и другие кисломолочные продукты, и дольше хранится. В одном стакане нежирного кефира — около 9 г белка, кальций, витамины группы B, витамин К2, фолиевая кислота, магний и фосфор. И все это при скромных 104 калориях.

Если говорить о молочных продуктах в целом, ученые уже называли важные причины пить молоко каждый день. Кефир сохраняет многие плюсы молока, но при этом легче усваивается благодаря ферментации.

Как кефир влияет на кишечник и пищеварение

Главная суперспособность кефира — пробиотики. Это живые бактерии, которые попадают в кишечник и помогают поддерживать баланс микрофлоры. Когда этот баланс в порядке, пища переваривается лучше, питательные вещества усваиваются эффективнее, а неприятные ощущения вроде вздутия и тяжести в животе возникают реже.

Исследования показывают, что ферментированные продукты облегчают симптомы синдрома раздраженного кишечника, помогают при запорах и даже при диарее. Отдельные бактерии, которые содержатся только в кефире, подавляют рост вредных микроорганизмов — сальмонеллы и вредных штаммов кишечной палочки.

Важно понимать, что кефир — не лекарство. Если у вас есть хронические проблемы с пищеварением, он может стать хорошим дополнением к лечению, но не заменой визита к врачу. Тем не менее для повседневной поддержки кишечника это один из самых доступных и эффективных продуктов.

Как кефир влияет на иммунитет и здоровье костей

Около 70% иммунных клеток находится в кишечнике. Поддерживая здоровую микрофлору, кефир косвенно помогает и иммунной системе. Кроме того, содержащиеся в нем пробиотики обладают антибактериальными свойствами, то есть они мешают вредным бактериям закрепляться в организме.

Польза кефира для костей тоже высока. Витамин К2 в его составе играет ключевую роль в усвоении кальция: он направляет кальций именно в кости и зубы, а не в мягкие ткани. Рандомизированное клиническое исследование 2015 года показало, что регулярное употребление кефира может повысить плотность костной ткани и замедлить развитие остеопороза. Правда, для окончательных выводов нужны более масштабные исследования на людях.

Также исследование на животных 2007 года показало, что кефир снижает воспалительные реакции, связанные с аллергией и астмой. Но и здесь ученые пока осторожны — данных по людям недостаточно.

Сколько кефира можно пить в день

Четкой медицинской нормы нет, но большинство экспертов сходятся во мнении: один-два стакана кефира в день — комфортное и безопасное количество для большинства взрослых. Главное, не нужно увеличивать порцию резко. Если вы раньше не пили кефир регулярно, начните с половины стакана и понаблюдайте за реакцией организма.

Если выпить много кефира, возможны неприятные побочные эффекты:

вздутие живота и газообразование;

дискомфорт в желудке;

тошнота.

Это связано с тем, что кишечнику нужно время, чтобы привыкнуть к большому количеству пробиотиков. Постепенное введение в рацион — простое правило, которое избавит от неприятных ощущений.

Когда лучше пить кефир, утром или на ночь

Пить кефир можно в любое время суток, но есть нюанс с вечерним приемом. Традиция пить кефир на ночь не всегда оправданна: у некоторых людей он может провоцировать рефлюкс — заброс кислоты из желудка в пищевод. Это вызывает изжогу и неприятные ощущения. Я сам мучился от изжоги, и найти способ от нее избавиться было непросто.

Если вы привыкли пить кефир вечером и не испытываете дискомфорта — ничего страшного. Но врачи рекомендуют делать это не позже чем за два часа до сна. Утром или днем кефир усваивается без подобных рисков и отлично подходит как легкий перекус или дополнение к завтраку.

Кому нельзя пить кефир

Несмотря на все плюсы, есть ситуации, когда появляются противопоказания к кефиру:

Люди с аутоиммунными заболеваниями — из-за высокого содержания пробиотиков кефир может влиять на иммунную систему. В редких случаях, пробиотики способны увеличить риск инфекций у людей с ослабленным иммунитетом. Перед введением кефира в рацион стоит проконсультироваться с врачом;

— из-за высокого содержания пробиотиков кефир может влиять на иммунную систему. В редких случаях, пробиотики способны увеличить риск инфекций у людей с ослабленным иммунитетом. Перед введением кефира в рацион стоит проконсультироваться с врачом; Люди с непереносимостью лактозы — в кефире лактозы меньше, чем в молоке, потому что бактерии частично перерабатывают ее в молочную кислоту. Многие с легкой непереносимостью нормально переносят кефир. Но если реакция сильная, лучше подбирать комфортную порцию опытным путем;

— в кефире лактозы меньше, чем в молоке, потому что бактерии частично перерабатывают ее в молочную кислоту. Многие с легкой непереносимостью нормально переносят кефир. Но если реакция сильная, лучше подбирать комфортную порцию опытным путем; Люди с диабетом — кефир содержит углеводы (около 11,6 г на стакан), которые могут влиять на уровень сахара в крови;

— кефир содержит углеводы (около 11,6 г на стакан), которые могут влиять на уровень сахара в крови; Люди с непереносимостью алкоголя — кефир в процессе брожения вырабатывает небольшое количество спирта (0,5–2 промилле). Для большинства это незаметно, но при непереносимости алкоголя об этом стоит помнить.

Какой кефир лучше выбрать в магазине

На полках российских магазинов десятки видов кефира, и выбор зависит от ваших целей. Если хотите похудеть — берите кефир с жирностью 1%. Если, наоборот, нужно набрать вес или просто нравится более густой и насыщенный вкус — подойдет кефир 3,2% и выше.

Обращайте внимание на состав кефира. В хорошем кефире должно быть всего два ингредиента — молоко и кефирная закваска. Чем короче список на упаковке, тем лучше. Также проверяйте срок годности: кефир — живой продукт, и чем он свежее, тем больше в нем активных бактерий.

Также можно приготовить кефир дома. Можно добавить 50 г магазинного кефира в литр молока и оставить на ночь в теплом месте. К утру напиток будет готов. А если раздобыть кефирный гриб, можно делать кефир постоянно, не покупая новую закваску.

Но важно помнить, что при нагревании полезные бактерии в кефире погибают. Готовить на нем блины и оладьи можно, получится вкусно и пышно, но пробиотической пользы в таком блюде уже не будет.

Кефир — не чудо-лекарство и не панацея, но это один из немногих продуктов, чья польза подтверждена сотнями научных работ. Если пить его регулярно и в разумных количествах, можно поддержать кишечник, укрепить кости и просто чувствовать себя лучше. Главное, прислушиваться к своему организму и не забывать, что даже самый полезный продукт хорош в меру.