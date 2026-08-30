Конец лета: от каких 5 вещей пора избавиться прямо сейчас

Вера Макарова

Конец лета — не самое очевидное время для генеральной уборки дома, но именно сейчас проще всего понять, что реально пригодилось за сезон, а что просто занимало место. Пока впечатления от лета свежи, вы честнее оцениваете свои вещи, чем весной, когда всё кажется нужным. Ниже — пять категорий, от которых стоит избавиться, чтобы не хранить лишнее целый год.

Какие вещи нет смысла хранить до следующего лета. Фото.

Какие вещи нет смысла хранить до следующего лета

Пляжный набор, который отработал сезон

Первым делом стоит заглянуть в сумку, которую вы таскали с собой на речку и на море. Начните с флаконов солнцезащитного крема и средства от насекомых — особенно если они всё лето валялись в раскалённой машине.

Жара для санскрина губительна. Солнцезащитный крем в раскалённой машине может потерять эффективность. Под воздействием высокой температуры состав средства меняется, и SPF может работать хуже. Хуже того, просроченный или испорченный крем защищает неравномерно, так что можно получить ожоги на отдельных участках, да ещё и раздражение кожи в придачу.

5 вещей, которые стоит выбросить в августе

5 вещей, которые стоит выбросить в августе

Той же ревизии заслуживают вещи с UV-защитой. Защита от ультрафиолета в одежде тоже не вечна. Растянутые, выцвевшие футболки и купальные вещи, пережившие несколько сезонов хлорки и солнца, уже не спасают кожу так, как раньше. И, наконец, дешёвые сланцы, купленные на один сезон: хранить их до следующего лета обычно бессмысленнее, чем просто купить новую пару.

Гора футболок из детского лагеря

Если ребёнок вернулся из лагеря или с соревнований, скорее всего, он привёз больше вещей, чем брал с собой. Стопки одинаковых футболок с мероприятий, кружков и матчей копятся стремительно и забивают ящики ещё до начала учебного года.

Летние футболки из лагеря копятся быстро и переполняют комод

Летние футболки из лагеря копятся быстро и переполняют комод

Смысл простой: оставить пару по-настоящему дорогих сердцу вещей, а остальное отдать на благотворительность или пустить старую одежду в дело — например, на тряпки или сумку-шопер. Так комод не окажется переполненным ещё до первого звонка.

Разрозненные контейнеры и ланч-боксы

Сборы в школу — идеальный повод навести порядок среди детской посуды. К концу лета в шкафу часто скапливаются контейнеры без крышек и крышки без контейнеров.

Контейнеры без крышек — типичная проблема кухонного шкафа к концу лета

Контейнеры без крышек — типичная проблема кухонного шкафа к концу лета

Если целые контейнеры всё равно пахнут едой, их ещё можно попробовать спасти — есть несколько способов избавиться от запаха в пластике.

Сделайте ревизию по шагам:

  1. подберите к каждому контейнеру подходящую крышку;
  2. выбросьте или сдайте на переработку треснувшую и деформированную посуду;
  3. уберите лишние дубликаты, которыми вы всё равно не пользуетесь.

В результате утро перед школой перестанет начинаться с раскопок в шкафу в поисках пары к ланч-боксу.

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Летние вещи, к которым вы так и не притронулись

Август — честный момент для гардероба. Если платье, шорты, купальник или босоножки пролежали весь сезон нетронутыми, это лучший сигнал, что они вам не нужны.

Логика тут железная: именно сейчас, на исходе лета, видно, какие вещи реально работали на ваш образ жизни, а какие просто занимали полку. Весной легко обмануться и решить «вот в этом сезоне точно надену», но пустой сезон за спиной — аргумент посильнее. То же касается и привычных вещей в доме, которые мы храним просто по инерции.

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Аксессуары для отдыха на улице

Последняя категория — то, что помогало устраивать посиделки во дворе и на веранде. Часть этих вещей просто не переживёт зимнего хранения.

Свечи от комаров — первые кандидаты на ревизию. Почти догоревшие свечи нет смысла хранить до следующего лета. Выгоревшие на солнце уличные подушки тоже нет смысла складывать в кладовку — проще докупить свежие в начале сезона, чем хранить выцветшие полгода.

Главная идея всех пяти пунктов одна: в мусор или на переработку отправляется то, что вы всё равно не достанете следующим летом. Пять минут ревизии в августе экономят и место, и нервы — и заодно избавляют от привычки хранить бесполезное «на всякий случай».

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