Конец лета: от каких 5 вещей пора избавиться прямо сейчас

Конец лета — не самое очевидное время для генеральной уборки дома, но именно сейчас проще всего понять, что реально пригодилось за сезон, а что просто занимало место. Пока впечатления от лета свежи, вы честнее оцениваете свои вещи, чем весной, когда всё кажется нужным. Ниже — пять категорий, от которых стоит избавиться, чтобы не хранить лишнее целый год.

Пляжный набор, который отработал сезон

Первым делом стоит заглянуть в сумку, которую вы таскали с собой на речку и на море. Начните с флаконов солнцезащитного крема и средства от насекомых — особенно если они всё лето валялись в раскалённой машине.

Жара для санскрина губительна. Солнцезащитный крем в раскалённой машине может потерять эффективность. Под воздействием высокой температуры состав средства меняется, и SPF может работать хуже. Хуже того, просроченный или испорченный крем защищает неравномерно, так что можно получить ожоги на отдельных участках, да ещё и раздражение кожи в придачу.

Той же ревизии заслуживают вещи с UV-защитой. Защита от ультрафиолета в одежде тоже не вечна. Растянутые, выцвевшие футболки и купальные вещи, пережившие несколько сезонов хлорки и солнца, уже не спасают кожу так, как раньше. И, наконец, дешёвые сланцы, купленные на один сезон: хранить их до следующего лета обычно бессмысленнее, чем просто купить новую пару.

Гора футболок из детского лагеря

Если ребёнок вернулся из лагеря или с соревнований, скорее всего, он привёз больше вещей, чем брал с собой. Стопки одинаковых футболок с мероприятий, кружков и матчей копятся стремительно и забивают ящики ещё до начала учебного года.

Смысл простой: оставить пару по-настоящему дорогих сердцу вещей, а остальное отдать на благотворительность или пустить старую одежду в дело — например, на тряпки или сумку-шопер. Так комод не окажется переполненным ещё до первого звонка.

Разрозненные контейнеры и ланч-боксы

Сборы в школу — идеальный повод навести порядок среди детской посуды. К концу лета в шкафу часто скапливаются контейнеры без крышек и крышки без контейнеров.

Если целые контейнеры всё равно пахнут едой, их ещё можно попробовать спасти — есть несколько способов избавиться от запаха в пластике.

Сделайте ревизию по шагам:

подберите к каждому контейнеру подходящую крышку; выбросьте или сдайте на переработку треснувшую и деформированную посуду; уберите лишние дубликаты, которыми вы всё равно не пользуетесь.

В результате утро перед школой перестанет начинаться с раскопок в шкафу в поисках пары к ланч-боксу.

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Летние вещи, к которым вы так и не притронулись

Август — честный момент для гардероба. Если платье, шорты, купальник или босоножки пролежали весь сезон нетронутыми, это лучший сигнал, что они вам не нужны.

Логика тут железная: именно сейчас, на исходе лета, видно, какие вещи реально работали на ваш образ жизни, а какие просто занимали полку. Весной легко обмануться и решить «вот в этом сезоне точно надену», но пустой сезон за спиной — аргумент посильнее. То же касается и привычных вещей в доме, которые мы храним просто по инерции.

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Аксессуары для отдыха на улице

Последняя категория — то, что помогало устраивать посиделки во дворе и на веранде. Часть этих вещей просто не переживёт зимнего хранения.

Свечи от комаров — первые кандидаты на ревизию. Почти догоревшие свечи нет смысла хранить до следующего лета. Выгоревшие на солнце уличные подушки тоже нет смысла складывать в кладовку — проще докупить свежие в начале сезона, чем хранить выцветшие полгода.

Главная идея всех пяти пунктов одна: в мусор или на переработку отправляется то, что вы всё равно не достанете следующим летом. Пять минут ревизии в августе экономят и место, и нервы — и заодно избавляют от привычки хранить бесполезное «на всякий случай».