В каком порядке убираться в квартире, чтобы не оставалось грязи

Порядок уборки квартиры кажется очевидной вещью, но большинство людей делают это хаотично, и в итоге тратят на треть больше времени. Между тем профессиональные клинеры давно работают по четкому алгоритму, и в его основе лежит простая физика и немного здравого смысла. С чего начать уборку квартиры и почему именно такая последовательность действительно работает и предотвращает распространенные ошибки?

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

С чего начать уборку квартиры

Самая частая ошибка во время уборки дома, это сразу хвататься за тряпку или пылесос. На самом деле первый этап уборки вообще не связан с мытьем. В первую очередь нужно избавиться от хаоса. На этом этапе вы убираете из поля зрения все лишнее, чтобы потом не обтирать каждую вещь по отдельности.

Что нужно сделать перед уборкой:

Откройте окна для проветривания , особенно если планируете использовать бытовую химию. Жидкие средства предпочтительнее аэрозолей, потому что мелкие капли из спреев попадают в дыхательные пути;

, особенно если планируете использовать бытовую химию. Жидкие средства предпочтительнее аэрозолей, потому что мелкие капли из спреев попадают в дыхательные пути; Соберите мусор по всей квартире в один пакет;

в один пакет; Унесите посуду на кухню , грязную одежду в стирку, чистую на свои места;

, грязную одежду в стирку, чистую на свои места; Снимите постельное белье , полотенца, коврик из ванной и кухонные полотенца, Запустите стиральную машину;

, полотенца, коврик из ванной и кухонные полотенца, Запустите стиральную машину; Освободите столы , тумбы, столешницу и раковину от мелочей;

, тумбы, столешницу и раковину от мелочей; Подготовьте отдельные тряпки для каждой зоны: пыль, кухня, ванная, туалет. Одна тряпка на все это не экономия, а перенос грязи из одного места в другое.

Если есть застарелые загрязнения на плите, в духовке, в душевой кабине или на унитазе, сразу нанесите на них чистящее средство. Пока вы занимаетесь другими комнатами, химия будет работать за вас.

ВАЖНО! Никогда не смешивайте разные средства между собой! Отбеливатель нельзя смешивать с аммиаком или другими чистящими составами, это может привести к выделению опасных паров.

Почему нужно убираться сверху вниз

За правилом уборки сверху вниз стоит элементарная гравитация. Пыль и мелкие частицы всегда падают вниз. Если сначала вымыть пол, а потом протереть верхние полки, пыль с них осядет на свежевымытую поверхность, и работу придется переделывать.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Поэтому в каждой комнате двигайтесь сверху вниз. Сначала протрите верх шкафов, люстры, полки. Потом средний уровень — столы, тумбы, техника. И только в конце протрите плинтусы и пол.

Второе правило, которое работает в связке, это сухая уборка всегда перед влажной. Сначала соберите пыль сухой микрофиброй или пылесосом, а уже потом протирайте влажной тряпкой. Если сразу мочить пыльную поверхность, получится грязная каша, которую убирать сложнее, чем сухую пыль.

В каком порядке убирать комнаты

Помимо направления сверху вниз есть еще один подход к уборке, от чистого к грязному. Это значит, что жилые комнаты убираются раньше кухни, а кухня — раньше туалета. Британское агентство UKHSA рекомендует использовать отдельные тряпки для туалетов, кухни и общих помещений, чтобы снизить перенос бактерий между зонами.

Вот в каком порядке лучше убирать квартиру:

Спальня — самая «чистая» зона. Здесь минимум жира и влаги. Пропылесосьте матрас, протрите поверхности сверху вниз, не забудьте выключатели и дверные ручки; Гостиная и кабинет — больше пыли, техники и шерсти домашних животных. Отдельного внимания требуют пульты, клавиатуры, мышки — все, к чему часто прикасаются руками; Прихожая — зона с уличной грязью. Вытряхните коврик, протрите зеркало и дверные ручки. Но не убирайте её первой, потому что вы все равно будете ходить туда-сюда с мусором и бельем и затопчете обратно; Кухня — жир, остатки еды, влага. Здесь своя последовательность: собрать посуду, выбросить мусор, протереть верхние шкафы и вытяжку, потом фасады, технику, плиту, столешницу и раковину; Ванная — известковый налет, мыльные разводы, плесень. Средства, нанесенные в начале уборки, к этому моменту уже подействовали; Туалет — последняя зона. Здесь отдельные перчатки и отдельная тряпка, которая после уборки отправляется в стирку или мусорное ведро.

Такая последовательность не дает «грязным» зонам загрязнить «чистые». Если после унитаза пойти с тем же инвентарем к кухонной столешнице, это будет одна из самых больших глупостей в вашей жизни.

Читайте также: Как убрать желтый налет в унитазе и не разориться на бесполезных гелях

Как правильно убираться на кухне

Кухня — это место, где пища соприкасается с бытовухой. Швейцарское федеральное управление здравоохранения (BAG) указывает, что остатки еды нужно убирать сразу, потому что они питают бактерии, плесень и привлекают насекомых. При этом для повседневной уборки кухонных поверхностей достаточно воды и мыла.

Отдельный момент — работа с сырым мясом и птицей. После разделки доску, нож, поверхность и руки нужно мыть сразу, не откладывая. Это одно из немногих мест в обычной квартире, где действительно может потребоваться дополнительная обработка.

Как правильно убираться в ванной

Если вы используете дезинфицирующее средство для ванной, не вытирайте его сразу. Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) объясняет, что поверхность должна оставаться влажной столько, сколько указано на этикетке. Иначе эффект будет слабее.

А вот чего точно не стоит делать, это дезинфицировать каждую поверхность при каждой уборке. В большинстве случаев обычной уборки с мылом достаточно, чтобы предотвратить распространение микробов. Дезинфекция нужна, когда кто-то в семье болеет или есть люди с ослабленным иммунитетом.

Читайте также: Заметили розовую слизь на стенах в ванной? Немедленно от нее избавляйтесь

Почему полы в квартире нужно мыть в самом конце уборки

Пол — это финальный сборщик всего, что упало сверху во время уборки. Мыть его до того, как вы закончили с поверхностями, значит гарантированно мыть дважды.

Правильный порядок мытья полов:

Соберите крупный мусор с пола; Пропылесосьте всю квартиру, от спальни к санузлу, в том же порядке, в каком убирали; Влажная уборка: начинайте от дальних комнат и двигайтесь к выходу, чтобы не ходить по мокрому; Зону санузла мойте отдельной тряпкой или насадкой; После уборки вымойте ведро и все тряпки.

При генеральной уборке полы лучше делать разом по всей квартире, а не «по чуть-чуть в каждой комнате». Так меньше повторной грязи и лишних хождений туда-сюда.

Самые частые ошибки при уборке квартиры

Даже если вы следуете порядку «сверху вниз» и «от чистого к грязному», есть несколько типичных промахов, которые могут обнулить весь результат.

Смешивание чистящих средств. Отбеливатель плюс уксус, аммиак или кислотное средство для унитаза — это реальный риск получить токсичный газ. Отбеливатель нельзя смешивать ни с какими другими средствами.

Отбеливатель плюс уксус, аммиак или кислотное средство для унитаза — это реальный риск получить токсичный газ. Отбеливатель нельзя смешивать ни с какими другими средствами. Одна тряпка на всю квартиру. Протерли туалет, потом этой же стороной — кухонный стол. Надеемся, никому не придёт в голову так делать;

Протерли туалет, потом этой же стороной — кухонный стол. Надеемся, никому не придёт в голову так делать; Мытье пола до протерки пыли. Вытереть пол, а потом протереть верхние полки — значит подарить грязи второй шанс;

Вытереть пол, а потом протереть верхние полки — значит подарить грязи второй шанс; Влажная уборка без сухой. Мокрая тряпка по пыльной поверхности просто размазывает грязь, а не убирает ее;

Мокрая тряпка по пыльной поверхности просто размазывает грязь, а не убирает ее; Агрессивные спреи в закрытой ванной. Проветривание и инструкция на этикетке существуют не для декора.

Еще больше полезных материалов вы найдете в нашем канале в MAX. Нас уже более 1000 человек!

Если вы хотите выстроить систему, при которой дома всегда будет чисто, начните с освоения правильной последовательности. Это важнее, чем покупка дорогих средств или робота-пылесоса.