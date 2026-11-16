Рысь почти не гонится за добычей. Так как же она ловит зайцев и оленей?

Со школы многие помнят о рыси одно и то же: это дикая кошка с кисточками на ушах, она живёт в тайге, хорошо лазает по деревьям и охотится в сумерках или ночью. Кто-то ещё вспомнит, что взрослая рысь весит обычно 15–25 килограммов и ловит зайцев, птиц и грызунов. К тому же, ранее мы уже рассказывали все основное об этом удивительном хищнике. Всё это правда, но про рысь можно рассказать вещи куда интереснее. У неё есть своя охотничья тактика, трогательный способ приветствия и продуманная система воспитания детёнышей.

Четырёхметровый прыжок вместо долгой погони

Рысь выглядит сильной и быстрой, но для долгой погони она не приспособлена. Поэтому она охотится иначе: тихо подкрадывается к добыче или поджидает её в засаде. Когда жертва оказывается достаточно близко, хищник резко бросается вперёд. Один прыжок может достигать четырёх метров.

Если добыче удалось пережить первые несколько прыжков и убежать, рысь обычно не продолжает погоню. Долгое преследование отнимает слишком много сил, и рыси выгоднее поискать другую добычу. При этом сила у неё впечатляющая: по данным Русского географического общества, рысь иногда успешно охотится на животных, которые весят вдвое больше неё.

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Влюблённые рыси бодаются лбами

Брачный период у рысей обычно приходится на февраль и март. В это время за одной самкой могут ухаживать сразу несколько самцов, и между соперниками нередко случаются серьёзные драки.

Когда пара уже сложилась, рыси ведут себя совсем по-другому. Они подходят друг к другу, обнюхивают носы, а потом соприкасаются лбами и слегка бодаются. Это не драка, а дружеское приветствие. Такое поведение описывают сотрудники Саяно-Шушенского заповедника. Домашние кошки тоже трутся головой о людей и животных, к которым хорошо относятся.

Мать приносит рысятам раненую добычу

Первое время рысята полностью зависят от матери: она их кормит и защищает. Когда котята подрастают, начинается обучение. Иногда мать приносит им не готовую еду, а раненое, но ещё подвижное животное. На нём рысята тренируются подкрадываться, нападать и удерживать добычу.

Позже мать берёт подросших детёнышей на настоящую охоту и показывает всё на собственном примере. У самки может быть несколько логовищ, то есть укрытий для выводка. Когда котята становятся достаточно взрослыми, она время от времени переводит семью из одного укрытия в другое.

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Дочери остаются, сыновья уходят далеко

Повзрослев, молодые рыси покидают материнское логово, но дальше судьба самцов и самок часто складывается по-разному. Молодые самки нередко остаются недалеко от участка матери. Взрослые самки могут спокойно относиться друг к другу и даже заходить на соседние участки.

Самцы обычно уходят гораздо дальше и порой преодолевают большие расстояния в поисках свободной территории. Учёные объясняют это, в том числе, тем, что так рыси избегают скрещивания с близкими родственниками. Если бы вся родня жила рядом и размножалась между собой, у потомства могли бы накапливаться генетические проблемы.

Волки загоняют рысь на дерево

Рысь хорошо вооружена когтями и зубами, но и у неё есть естественные враги. Одни из главных — волки. Против стаи у рыси мало шансов, особенно на открытом месте. Обычно она спасается на дереве: лазает рысь отлично, а волки забраться туда не могут. Однако они способны долго ждать внизу и не дать рыси спуститься.

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Исследователи, изучавшие животных в Сибири, нашли останки четырёх рысей, убитых волками. Три из них лежали возле отдельно стоящих высоких лиственниц. Вероятно, рыси пытались укрыться от волков на этих деревьях, но так и не смогли уйти. Даже ловкая и сильная кошка порой оказывается беззащитной перед стаей.