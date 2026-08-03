Астрономические события августа 2026: затмения, Персеиды и парад планет

Август 2026 года обещает быть щедрым на зрелища и может стать одним из самых насыщенных месяцев в календаре астрособытий 2026 года. За месяц небо покажет комету, три звездопада, парад планет, два затмения и красную Осетровую Луну. Большинство из них можно увидеть, просто выйдя во двор — без телескопа и специальной подготовки. Самое интересное сгустилось вокруг одной даты — 12 августа, когда в один день произойдут выравнивание шести планет, полное солнечное затмение и пик Персеид. Ниже — все события по порядку, от первых чисел до конца августа, чтобы вы заранее отметили нужные даты и ничего не пропустили.

Комета 10P/Темпеля 2 подходит ближе всего к Земле 2–3 августа

Первой в календаре идёт комета 10P/Темпеля 2 — главная комета августа. 2 августа она пройдёт перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, а 3 августа окажется ближе всего к Земле, примерно в 0,41 астрономической единицы от нас.

В это время комета может поярчать примерно до 8-й звёздной величины. Звучит неплохо, но сразу предупредим: невооружённым глазом вы её не увидите. Скорее всего, это будет небольшое размытое пятнышко, для поиска которого понадобятся большой бинокль или телескоп и подробная карта неба. Лучшие условия будут в Южном полушарии, а в северных широтах комета окажется очень низко над южным горизонтом.

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Пик метеорного потока эта-Эриданиды 7 августа

7 августа наступает пик небольшого потока эта-Эриданиды. Это скромный метеорный поток — всего около трёх метеоров в час, — но своего рода разминка перед главным звездопадом месяца.

Лучше всего эта-Эриданиды видны из Южного полушария. Луна в этот день будет освещена на 37%, поэтому немного тёмного неба для наблюдений останется. Если удастся поймать быстрый след — уже хорошо.

Выравнивание шести планет и полное солнечное затмение 12 августа

А вот 12 августа — главный день месяца и, возможно, всего года. На эту дату приходятся сразу три крупных события. Начнём с утра.

Примерно за час до восхода Солнца произойдёт выравнивание шести планет: они растянутся большой дугой через полнеба. Меркурий и Юпитер будут у самого горизонта, остальные — повыше. Четыре из них — Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн — можно увидеть невооружённым глазом, а для Урана и Нептуна пригодятся бинокль или телескоп. Чтобы поймать всю компанию, ищите место с открытым восточным горизонтом подальше от фонарей.

Позже в тот же день произойдёт полное солнечное затмение — первое, видимое с материковой Европы с 1999 года. Причём затмение будет редким, «закатным»: Солнце окажется низко над горизонтом. Полную фазу увидят на небольшом участке арктического севера России, в Гренландии, Исландии, на севере Испании и в северо-восточной части Португалии. Над большей частью Европы и в ряде регионов Северного полушария затмение будет частным.

Важное напоминание: никогда не смотрите на Солнце без защиты. Обычные солнцезащитные очки тут не помогут — нужны сертифицированные очки для наблюдения затмений, а для камер, биноклей и телескопов — специальные солнечные фильтры.

Пик Персеид 12–13 августа — до 100 метеоров в час

В ту же ночь начнётся главное событие для любителей звездопадов. Персеиды, главный звездопад лета, достигают пика в ночь с 12 на 13 августа. В идеальных условиях можно увидеть до 100 метеоров в час.

В 2026 году условия почти идеальные: пик Персеид совпал с новолунием 12 августа. Лунный свет не будет засвечивать небо, поэтому станут заметны даже слабые метеоры. Лучшие условия ожидаются в средних северных широтах, так что для России это отличный шанс.

Несколько простых советов, как поймать больше «падающих звёзд»:

уезжайте подальше от городских огней — на природу или хотя бы за город

дайте глазам 15–20 минут привыкнуть к темноте и не смотрите в телефон

не смотрите только в одну точку — охватывайте взглядом как можно больше неба, метеоры пролетают где угодно

телескоп и бинокль не нужны — Персеиды прекрасно видны невооружённым глазом

Пик метеорного потока каппа-Цигниды 17 августа

Через несколько дней после Персеид, 17 августа, наступает пик ещё одного скромного потока — каппа-Цигниды. Метеоров немного — около трёх в час, зато поток известен медленными следами и яркими болидами — крупными вспышками.

Лучше всего этот поток виден из Северного полушария, а тонкий серп Луны почти не помешает наблюдениям.

Глубокое частное лунное затмение и Осетровая Луна 28 августа

В ночь с 27 на 28 августа полная Луна пройдёт через тень Земли, и произойдёт глубокое частное лунное затмение.

В момент максимума примерно 96% видимой площади лунного диска окажется в тени Земли, и Луна почти полностью окрасится в тёмно-красный цвет. Затмение продлится больше пяти часов, а максимум придётся на 04:12 UTC — 07:12 по московскому времени. Лучше всего его увидят в Северной и Южной Америке; в некоторых районах Европы и Африки Луна будет находиться низко над горизонтом, уже перед заходом.

Само полнолуние наступит 28 августа и в календаре полнолуний 2026 года отмечено как Осетровая Луна. Название связывают с тем, что август считался удачным временем для ловли осетра. В этот момент Луна будет находиться в созвездии Водолея.

Астероид 9 Метида в противостоянии 28 августа

Ещё одно событие 28 августа — астероид 9 Метида окажется в противостоянии. Это значит, что он будет находиться напротив Солнца относительно Земли, достигнет максимальной яркости и останется виден всю ночь.

Невооружённым глазом его не разглядеть, но с картой неба увидеть его в любительский телескоп вполне реально. Неплохой бонус для тех, кто любит охотиться за менее очевидными объектами.

Главный совет такой: заранее отметьте ключевые даты, чтобы не забыть, выберите место, где меньше светового загрязнения, и проверьте прогноз погоды перед выходом. А для наблюдения солнечного затмения не забудьте про защитные очки — Солнце шуток не любит.