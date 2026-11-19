Мы привыкли делить историю на эпохи: древние цивилизации, Средневековье, современный мир. Но стоит поставить некоторые события рядом, и привычная хронология начинает удивлять. Например, о первом полёте человека в космос мы знаем со школы. А задумывались ли вы, сколько лет прошло между ним и появлением первого самолёта? И это далеко не самое удивительное сравнение.

От первого самолёта до полёта в космос прошло всего 57 лет

17 декабря 1903 года братья Райт совершили первый успешный управляемый полёт на самолёте с двигателем. Он продлился всего 12 секунд, а самолёт преодолел лишь 36 метров. Именно с этого события обычно отсчитывают историю современной авиации.

А уже 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю на корабле «Восток-1». Между этими событиями прошло всего 57 лет и почти четыре месяца! За это время человечество проделало путь от короткого прыжка над землёй до полноценного космического полёта продолжительностью 108 минут. Неудивительно, что эти даты кажутся событиями совершенно разных эпох.

Клеопатра родилась почти через 2500 лет после строительства пирамид

Когда мы представляем Древний Египет, в голове обычно появляются пирамиды, фараоны и Клеопатра. Кажется, будто всё это существовало примерно в одно время. Но нет!

Согласно данным, знаменитую пирамиду Хеопса построили примерно в 2550 году до нашей эры. А Клеопатра VII родилась только в 69 году до нашей эры.

Получается, к моменту рождения Клеопатры пирамида уже простояла почти 2500 лет. Для самой царицы она была памятником глубокой древности, а вовсе не современной постройкой. И неудивительно: египетские пирамиды способны простоять ещё миллионы лет.

Оксфордский университет старше империи ацтеков

Оксфорд ассоциируется с древними библиотеками, мантиями и многовековыми традициями. Но насколько он старый на самом деле?

Сам университет указывает, что преподавание в Оксфорде существовало уже в 1096 году. Точная дата его основания неизвестна, но учились здесь ещё в XI веке.

А могущественная империя ацтеков возникла только в 1428 году, когда несколько городов-государств заключили военный союз.

Получается, в Оксфорде преподавали более чем за 300 лет до появления империи ацтеков. Правда, важно не путать возникновение империи с появлением самого народа: ацтеки существовали и раньше. Но сравнение всё равно впечатляет.

Когда строились египетские пирамиды, на Земле ещё жили мамонты

Мамонтов мы привыкли представлять среди ледников, рядом с первобытными людьми. Кажется, что к появлению великих цивилизаций эти гиганты давно исчезли. Однако некоторые из них задержались на Земле гораздо дольше.

Большинство шерстистых мамонтов вымерло примерно 10 тысяч лет назад, но небольшая популяция сохранилась на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. По данным, последние из этих животных исчезли около 4000 лет назад.

То есть когда в Египте уже стояли великие пирамиды Гизы, на территории современной России ещё бродили живые мамонты. Причём они пережили строительство пирамиды Хеопса примерно на полтысячелетия.

Кстати, древние люди, которых часто обвиняют в исчезновении мамонтов, могли быть вовсе ни при чём.

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Акулы появились на 200 миллионов лет раньше динозавров

Кажется, что динозавры — одни из самых древних животных, которых только можно представить. Но по сравнению с акулами они почти новички.

По оценкам, предки акул появились около 450 миллионов лет назад. А первые динозавры — примерно 245 миллионов лет назад.

Это значит, что акулы существовали примерно за 200 миллионов лет до появления динозавров. Более того, за свою невероятно долгую историю их эволюционная линия пережила пять массовых вымираний, включая катастрофу, уничтожившую нептичьих динозавров.

Конечно, современные белые акулы не плавали в древних океанах 450 миллионов лет назад. За это время они сильно изменились. Но когда наступила эпоха динозавров, предки акул уже сотни миллионов лет осваивали океаны. И их потомки плавают там до сих пор.