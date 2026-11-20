Если наушники звучат глухо, басы заглушают голос, а инструменты сливаются, проблема не всегда в самих наушниках. На звук влияют настройки смартфона, способ передачи звука по Bluetooth и даже шум вокруг. Поэтому даже недорогие наушники часто можно заставить звучать лучше, просто поменяв несколько параметров. В рекомендациях производителей наушников можно выделить три таких настройки. Для них не нужны ни специальные знания, ни сторонние программы. Всё делается в обычном меню телефона или в приложении наушников за пару минут. Громкость при этом прибавлять не нужно, так что бояться повреждения перепонок не нужно.

Настройте эквалайзер под свою музыку

Эквалайзер позволяет делать громче или тише отдельные частоты, то есть отдельные части звука. С его помощью можно усилить басы, сделать голос разборчивее или добавить яркости инструментам. Если барабаны грохочут и заглушают вокал, общую громкость убавлять не нужно. Достаточно немного приглушить низкие частоты.

Для удобства все частоты можно поделить на три группы:

Низкие, примерно от 20 до 250 Гц. Это басы, гул и мощные удары барабанов. Если их слишком много, музыка кажется глухой.

Средние, от 250 до 4000 Гц. Здесь находится большая часть звучания человеческого голоса, гитары и фортепиано. От них больше всего зависит, насколько разборчиво звучит песня.

Высокие, от 4000 до 20 000 Гц. Отвечают за тонкие детали вроде шипящих звуков в голосе, тарелок и звона струн. Если их слишком много, звук становится резким и быстро утомляет.

Эквалайзер есть в настройках смартфона, в музыкальных приложениях и в фирменных программах для наушников. На многих смартфонах Samsung Galaxy он находится в разделе «Настройки», затем «Звуки и вибрация» и «Качество звука и эффекты». В других моделях названия пунктов могут отличаться.

Начните с нейтрального звучания и меняйте частоты понемногу, по 1–2 дБ за раз. Если поднять все ползунки на максимум, появятся искажения. Когда басы гудят, лучше немного их убавить, чем усиливать всё остальное. Универсальной настройки нет: для электронной музыки кому-то нравится мощный бас, а в роке и подкастах важнее чёткий голос.

Включите приоритет качества Bluetooth

Беспроводные наушники получают звук от смартфона по Bluetooth. Чтобы данные передавались достаточно быстро, их сжимают с помощью кодека, то есть способа упаковки звука. Это похоже на отправку фотографии другу: её можно сильно сжать, чтобы файл весил меньше, а можно отправить в хорошем качестве.

Вот самые распространённые кодеки:

Кодек Что о нём нужно знать SBC Базовый вариант, работает почти со всеми Bluetooth-наушниками AAC Встречается очень часто, в том числе на устройствах Apple aptX и aptX HD Есть только на совместимых устройствах LDAC Передаёт до 990 кбит/с, если соединение достаточно стабильное Samsung Seamless Codec Фирменный кодек для совместимых Samsung Galaxy

У некоторых производителей есть отдельная настройка «Приоритет качества звука». Sony советует для работы LDAC открыть приложение Sony Headphones Connect и выбрать «Качество подключения Bluetooth», а затем «Приоритет качества звука». Потом стоит проверить, что телефон и наушники действительно используют LDAC. На Android параметры кодека обычно находятся в настройках подключённого устройства или в меню разработчика. Учтите, что кодек должен поддерживать и смартфон, и наушники, иначе выбрать его не получится.

Чудес от этой настройки ждать не стоит. Более высокий битрейт не сделает каждую песню заметно лучше: многое зависит от исходной записи, самих наушников и вашего слуха. LDAC звучит хорошо, но не гарантирует передачу без потерь. Если после переключения звук начал прерываться, верните приоритет стабильного соединения. Sony сама предупреждает, что из-за большего объёма данных возможны обрывы звука.

Заодно загляните в настройки музыкального сервиса. Возможно, там выбрано низкое качество для экономии трафика, а детали, которые потерялись при сильном сжатии файла, хороший кодек уже не вернёт.

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Включите шумоподавление в шумных местах

Дома песня звучит отлично, а в метро или автобусе приходится постоянно прибавлять громкость. Дело в том, что шум вокруг заглушает часть звука, особенно тихие инструменты, басы и спокойные фрагменты композиции. Справиться с этим помогает активное шумоподавление, или ANC.

Микрофоны в наушниках улавливают внешний шум, а электроника создаёт специальный сигнал, который частично его гасит. Хорошо видно, как одни волны ослабляют другие, на опытах, которые можно повторить с помощью доступных научных гаджетов. В итоге гул двигателя, вентилятора или кондиционера слышен меньше, музыка звучит разборчивее, а громкость можно не прибавлять.

Важно понимать, что саму запись шумоподавление не улучшает. Оно лишь убирает то, что мешает её слушать. В некоторых моделях после включения ANC звук может немного измениться.

Функция обычно находится в приложении наушников и называется «Шумоподавление», «Управление окружающим звуком» или Noise Cancelling. Если в наушниках есть несколько уровней шумоподавления, включите одну и ту же песню и сравните их. В транспорте разница обычно заметна, а в тихой комнате почти не ощущается. Некоторые новые модели сами учитывают, как наушники сидят в ушах, и подстраивают под это эквалайзер и шумоподавление. Однако такая функция есть далеко не во всех наушниках.

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Эквалайзер подходит всем, поэтому начать лучше с него. Затем проверьте Bluetooth, особенно если наушники поддерживают LDAC или другой современный кодек. Если вы чаще всего слушаете музыку в дороге, больше пользы может принести шумоподавление. Из дешёвых наушников эти настройки не сделают профессиональную модель. Но они могут убрать гул, сделать вокал разборчивее и вернуть инструменты, которые раньше терялись. Хороший звук — это не обязательно самый громкий или самый басовитый звук. Он должен быть чистым, разборчивым и не утомлять.