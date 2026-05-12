Правда ли, что от громкой музыки в наушниках могут лопнуть перепонки

Рамис Ганиев

Я часто слушаю музыку в наушниках, и иногда выкручиваю громкость на максимум. Готов поспорить, вы тоже делаете так же, особенно если в плеере звучит любимая песня с убойным припевом. Однажды я слушал музыку так громко, что у меня начало звенеть в ушах. И тогда я не на шутку испугался, что это тиннитус, который никогда не пройдет. К счастью, все обошлось, но вот вопрос: а может ли музыка повредить барабанные перепонки? Я поискал информацию в интернете за вас, и теперь спешу поделиться знаниями.

Наушники вредят ушам настолько медленно, что мы этого не замечаем

Могут ли наушники порвать барабанную перепонку

Короткий ответ — нет, если мы говорим о бытовых наушниках и обычном прослушивании музыки. Чтобы физически повредить барабанную перепонку, нужен либо резкий скачок давления, либо механическая травма — например, слишком глубокое проталкивание предмета в слуховой канал или проникновение паука в ухо. Наушники такого давления не создают.

Однако, наушники могут выдавать звук громкостью до 110–130 дБ. Для сравнения, это уровень самого громкого рок-концерта или работающего отбойного молотка прямо у вашего уха. При такой громкости повреждаются не перепонки, а чувствительные клетки внутреннего уха, и именно это приводит к потере слуха. Процесс растянут во времени, поэтому люди его не замечают.

Как громкая музыка повреждает слух

Внутри уха есть заложенная эволюцией защита, о котором мало кто знает. Когда в ухо поступает слишком громкий звук, две крошечные мышцы, стременная и мышца, напрягающая барабанную перепонку, рефлекторно сокращаются. Они как бы перекрывают дверь, не пуская опасные колебания глубже, к нервным окончаниям.

Проблема в том, что эти мышцы устают. Если громкая музыка играет долго, защита слабеет и звуковые волны начинают напрямую воздействовать на окончания слухового нерва. Это приводит к их постепенному повреждению.

Помимо потери слуха, привычка слушать музыку на высокой громкости может вызывать и другие неприятные эффекты:

Звон в ушах после наушников — это сигнал, что слуховые клетки были перенапряжены. Если такое случается регулярно, повреждения накапливаются.

Какая громкость в наушниках опасна для слуха

Шепот — это примерно 20 дБ, обычный разговор — 30–35 дБ, крик — около 60–65 дБ. Звуки до 85 дБ человек может слушать до 8 часов без вреда для здоровья. А вот все, что выше 90 дБ, уже опасно.

Многие современные смартфоны и плееры способны выдавать в наушниках 110 дБ и больше. В наушниках сложно контролировать реальную громкость, особенно в шумном месте, в метро или на улице. Человек незаметно для себя прибавляет звук, чтобы перекрыть» внешний шум, и легко выходит на опасные уровни.

Есть простое правило: если в наушниках вы не слышите, что говорят рядом стоящие люди, громкость точно превышает безопасный порог. Рекомендация — не выставлять уровень громкости выше 60% от максимума на вашем устройстве.

В шумном транспорте люди неосознанно увеличивают громкость до опасного уровня

Чем вакуумные наушники опаснее обычных

Не все наушники одинаковы с точки зрения здоровья. Внутриканальные (вакуумные) наушники вставляются прямо в слуховой проход, и источник звука оказывается максимально близко к барабанной перепонке и внутреннему уху. По данным Роспотребнадзора, при ежедневном использовании вакуумных наушников в течение 4–5 лет может развиться тугоухость первой степени. Человеку кажется, что он слышит нормально, но на деле он уже плохо различает шепот и тихую речь.

Кроме того, вакуумные наушники создают замкнутое пространство в слуховом канале, что мешает естественной вентиляции и может способствовать развитию инфекций.

Самый безопасный вариант — полноразмерные наушники, которые полностью охватывают ухо. Они обеспечивают хорошую звукоизоляцию без необходимости задирать громкость, а источник звука находится на расстоянии от слухового канала. На втором месте — накладные наушники, которые тоже крепятся снаружи.

Как слушать музыку в наушниках без вреда для слуха

Полностью отказаться от наушников мало кто готов, но снизить риски вполне реально. Вот основные правила:

  • Не превышайте 60% от максимальной громкости на устройстве;
  • Ограничивайте время прослушивания в наушниках, не больше 60 минут подряд, потом давайте ушам отдых;
  • Выбирайте накладные или полноразмерные наушники вместо вакуумных вкладышей;
  • По возможности слушайте музыку через колонки, это самый щадящий вариант;
  • Не забывайте о гигиене: протирайте наушники антисептиком раз в неделю и не давайте их другим людям.

Отдельно стоит сказать о ситуациях, когда наушники нужно убрать совсем. При любом воспалении уха, наружном или среднем отите, наушниками пользоваться нельзя на весь период болезни. Вернуться к ним можно только после разрешения врача.

Полноразмерные наушники безопаснее для слуха, чем вакуумные вкладыши

Когда пора обратиться к врачу из-за проблем со слухом

Многие игнорируют первые тревожные сигналы на проблемы со слухом, списывая их на усталость. Но есть симптомы, при которых стоит записаться к отоларингологу:

  • звон или шум в ушах, который не проходит после снятия наушников;
  • ощущение заложенности уха;
  • вы стали хуже слышать шепот или тихую речь;
  • окружающие говорят, что вы часто переспрашиваете;
  • боль в ушах после использования наушников.

Снижение слуха на ранних стадиях лечится, если вовремя убрать повреждающий фактор. Но если продолжать нагружать уши громкой музыкой, изменения становятся необратимыми.

Получается, что наушники не «взрывают» перепонки, но при неправильном использовании медленно лишают вас слуха. Коварство в том, что процесс идет годами и становится заметен, когда значительная часть повреждений уже произошла. Правило «60 на 60» — не больше 60% громкости и не дольше 60 минут — звучит скучно, но именно оно позволяет слушать любимую музыку и в тридцать лет, и в шестьдесят.

