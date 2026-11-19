У меня самый обычный недорогой телевизор. Первое время я смотрел его с заводскими настройками и думал, что лучше эта картинка уже не станет. Потом я узнал, что производители специально делают изображение очень ярким, насыщенным и контрастным, чтобы телевизор выделялся на витрине магазина. Дома из-за этого лица выглядят неестественно, движения кажутся странными, а мелкие детали теряются. Я потратил несколько минут на меню и поменял пять настроек. Никаких специальных приборов не понадобилось, а картинка стала заметно приятнее. Теперь пересматривать любимые фильмы стало еще интереснее.

Включите режим «Кино» или Filmmaker

В меню обычно есть несколько готовых режимов изображения: «Стандартный», «Динамический», «Спорт», «Кино», а иногда и «Режиссер». Самый эффектный из них, «Динамический», нарочно делает цвета ярче, повышает контраст и добавляет резкость. В итоге трава становится ядовито-зеленой, небо слишком синим, а кожа людей уходит в оранжевый. В режиме «Кино» телевизор старается показать картинку ближе к тому, что сняли авторы: цвета спокойнее, лица естественнее, а в темных сценах видно больше деталей. Чтобы его включить, откройте «Настройки», «Изображение», «Режим изображения» и выберите «Кино», «Фильм» или Filmmaker Mode, если он есть.

Сначала картинка покажется тусклой, особенно после «Динамического» режима. Это нормально: глаза просто привыкли к перенасыщенным цветам, и через пару вечеров уже не захочется возвращаться обратно. Если вы играете на приставке, включайте отдельный игровой режим. Он не только меняет изображение, но и уменьшает задержку между нажатием кнопки и действием на экране.

Выберите теплую цветовую температуру

Цветовая температура отвечает за оттенок белого. Многие телевизоры по умолчанию ставят холодный вариант: так картинка на первый взгляд кажется ярче и четче. Но белые предметы при этом отдают голубизной, лица выглядят бледными, а снег в зимней сцене становится голубоватым. Теплая температура возвращает белому и серому нейтральный вид, и остальные цвета становятся естественнее. Ищите пункт «Цветовая температура», «Баланс белого» или «Температура цвета» и пробуйте варианты «Теплый», «Теплый 1» или «Теплый 2».

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На некоторых моделях точнее всего самый теплый вариант, но это не правило. Я сравнивал настройки на обычном фильме с крупными планами лиц и выбрал ту, где кожа выглядит живой. Если белый начинает отдавать желтизной, переключитесь на соседнее значение: теплый режим не должен красить картинку в желтый.

Уменьшите резкость до нейтральной

Как ни странно, если убавить резкость, картинка часто становится лучше. Этот параметр не добавляет новых деталей. Телевизор просто искусственно подчеркивает границы между предметами, поэтому вокруг темных букв на светлом фоне появляются светлые ореолы, волосы выглядят грубее, а на коже проступают лишние контуры. Особенно это заметно в хороших фильмах и видео в 4K: там деталей и так достаточно, и дополнительная обработка им не нужна. Настройка обычно лежит в разделе «Изображение», «Дополнительные настройки», «Резкость» или «Четкость».

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Только резкость стоит ставить на ноль не на любом телевизоре. Нейтральное значение у производителей разное: на одних моделях это 0, а на некоторых телевизорах Sony около 50. Если убавить слишком сильно, картинка станет мыльной. Поэтому смотрите не на цифру, а на результат: правильное значение то, при котором исчезают светлые контуры вокруг предметов.

Отключите сглаживание движения для фильмов

Если фильм на новом телевизоре выглядит как дешевый сериал или ролик, снятый на смартфон, почти наверняка виновато сглаживание движения. Многие фильмы снимают с частотой 24 кадра в секунду, и именно поэтому движение в кино выглядит привычно. Функция сглаживания сравнивает соседние кадры и дорисовывает между ними промежуточные. Движение становится слишком плавным, это называют «эффектом мыльной оперы». Кроме того, телевизор не всегда правильно угадывает, что должно быть между кадрами, и возле быстрых рук или машин появляются искажения.

У разных производителей эта функция называется по-своему:

LG — TruMotion;

Samsung — Auto Motion Plus или настройки четкости изображения;

Sony — Motionflow;

TCL — Motion Clarity или MEMC.

Для фильмов я выключил сглаживание полностью, но его можно оставить на минимуме. Со спортом все иначе: дополнительная плавность там многим нравится, а на некоторых экранах без нее заметнее рывки, когда камера поворачивается. Тут стоит выбрать вариант на свой вкус.

Проверьте энергосбережение и яркость экрана

Некоторые телевизоры сами снижают яркость, чтобы тратить меньше электричества, а другие подстраивают ее под освещение комнаты с помощью датчика. Удобно, но работает это не всегда хорошо. Днем, когда в комнату светит солнце, картинка может оказаться слишком темной, а в темных сценах трудно что-то разглядеть. Бывает и так, что яркость заметно скачет прямо во время просмотра. Особенно это мешает в HDR-фильмах, где важна разница между темными участками и яркими бликами. Ищите пункты «Энергосбережение», Eco Mode, «Автоматическая яркость» или «Датчик освещенности». Если экран тусклый или постоянно меняет яркость, отключите автоматику и выставьте яркость вручную под свою комнату.

Важно не перепутать два похожих параметра. Яркость экрана, или подсветки, определяет, насколько сильно светится телевизор. А уровень черного, который на некоторых моделях тоже называется «Яркость», отвечает за темные оттенки: если его выкрутить, черный станет серым и картинка потеряет глубину. Если автоматика работает нормально, ее можно не трогать. Просто помните, что чем выше яркость, тем больше расход электроэнергии.

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После настройки включите знакомый фильм с крупными планами лиц, яркими дневными сценами и темными эпизодами: так разницу легче всего заметить. Многие телевизоры хранят отдельные настройки для разных HDMI-входов, встроенных приложений и HDR, поэтому то, что вы поменяли во время просмотра эфира, может не сработать для приставки или фильма в Dolby Vision.