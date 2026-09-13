10 диких, но очень классных товаров, которые я нашёл на AliExpress

Есть покупки, которые делаешь не потому, что вещь нужна, а потому что она вообще существует и ты её увидел. Я такие штуки складываю в избранное, и за последние недели там накопилась целая коллекция: чемодан в форме гроба, колонка, у которой в центре вместо пластинки экран, стальной скат, который машет плавниками от моторчика, и, я не шучу, экскаватор. Всё это продаётся на AliExpress прямо сейчас, ценники от четырёх тысяч до четверти миллиона, и половину я бы не купил никогда, зато на другую половину уже почти уговорил себя. А если после такого захочется чего-то рассудительного, у меня недавно была подборка приборов, которые показывают невидимое, там всё по делу.

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Чемодан-гроб, который не перепутаешь на ленте выдачи багажа

Вот я не гот ни разу. Но каждый раз, когда по ленте едут тридцать одинаковых синих чемоданов и где-то среди них мой, я думаю, что зря. Этот чемодан-гроб с лентой не перепутаешь: жёсткий корпус сужается книзу, на крышке выдавлен готический крест в стрельчатой арке, снизу четыре колеса, сверху самая обычная выдвижная ручка, а закрывается он на двойную молнию, как любой чемодан из «Спортмастера». То есть по функциям это простой чемодан на 20 дюймов, ручная кладь, а по виду реквизит из «Семейки Аддамс», который зачем-то пустили в багажное отделение.

Единственное, о чём стоит помнить: гроб — он и есть гроб, книзу уже. Там, где у нормального чемодана углы, тут скосы, и футболок влезет меньше, чем в прямоугольный той же высоты. Зато очередь на досмотре оживаетт, это я гарантирую. Купили его пока два человека, не считая меня, и мне ужасно интересно, куда эти люди с ним летали.

Стоит он 9 тысяч, а для чемодана на колёсах с жёстким корпусом это нормальные деньги. Мне такой подходит на короткие поездки: вещей туда входит ровно на три дня, зато настроения от удивлённых взглядов наваливает на целую неделю. Я под впечатлением даже суточные у начальника забыл попросить.

Цена: 9189 рублей

Купить чемодан-гроб

Rabbit R1: гаджет, над которым все смеялись, а я всё ещё хочу

Над Rabbit R1 два года назад смеялись почти все. Это карманная коробочка без приложений, которая вроде как создавалась на замену смартфону. Говоришь ей вслух, что нужно, и она вызывает такси, включает музыку или отвечает на вопросы. Например, фоткаешь что-то перед собой, спрашиваешь, что это, а она ищет в интернете — и говорит.

По факту, штука бестолковая, но дико вайбовая. Виновата Teenage Engineering, которая его рисовала. Больно уж классные вещички у них получаются. Но такие штуки покупают не за функции, а потому что их приятно вертеть в руках.

Функции, впрочем, в какой-то момент тоже подтянулись. После обновления rabbitOS 2 главный трюк стал такой: вы голосом описываете программу, хоть таймер для кофе, хоть список дел, а он сам собирает её себе на экран. Плюс переводит речь на лету, записывает встречи с расшифровкой, а если навести камеру на предмет, расскажет, что это. Подписки нет, платите один раз. Батареи при этом хватает часа на четыре, так что это не спутник на весь день, а игрушка на столе.

Цена: 36 789 рублей

Купить Rabbit R1

Game & Watch с тремя настоящими «Зельдами» и часами, в которых бегает Линк

Это та самая Game & Watch, которую Nintendo выпустила в 2021-м к 35-летию Zelda, и это не эмулятор с тысячей игр, а золотисто-зелёная коробочка размером с iPod touch, внутри которой ровно три игры: самая первая The Legend of Zelda 1987 года, Zelda II и Link’s Awakening с Game Boy. Ничего скачать или добавить нельзя, и в этом всё удовольствие: цветной экранчик на 2,36 дюйма, крестовина как у Денди, две кнопки, и ты играешь в то, во что когда-то играли месяцами, без выбора из списка на восемьсот позиций.

Языков в играх два, английский и японский, а коробка приедет какая достанется: в отзывах и японские, и гонконгские, но все запечатанные и все настоящие. Купили её больше 1200 человек, рейтинг 4,9, цена 3919 рублей. Из всей подборки это самый безопасный пункт и, наверное, самый уютный. Кстати, если у вас на антресолях остались картриджи от Денди, мы уже разбирали, какие из них сегодня стоят огромных денег.

Цена: 3919 рублей

Купить Game & Watch Zelda

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Instax Pal: камера размером с шарик для пинг-понга, у которой нет экрана

Instax Pal от Fujifilm — это крошечная цифровая камера, шарик 42 на 44 мм и 41 грамм весом, у которого спереди один глаз-объектив, сверху вспышка, а экрана нет вообще. Снимаешь вслепую: целишься через силиконовое кольцо из комплекта или просто тыкаешь в сторону, а через секунду кадр по Bluetooth прилетает в приложение на телефон. Там его можно посмотреть, наложить один из 18 фильтров, склеить серию в короткую анимацию или отправить на принтер Instax Link, если он у вас есть. Прикол ровно в этом: камера, которая живёт на ключах или на шнурке и не заставляет разглядывать каждый кадр на месте.

По железу там ничего особенного, но всё в рамках разумного: матрица маленькая, кадры 2560 на 1920, широкий объектив, вспышка добивает на полтора метра, во внутреннюю память влезает около 50 снимков, дальше microSD. Зато перед кадром она умеет сказать фразу, которую вы записали в приложении, хоть «улыбнись», хоть что-нибудь похуже, а кольцо превращается в подставку, и камера снимает через интервалы, пока вы в кадре. На фото продавца её вешают даже на кота, и, судя по коту, ему нормально. Хотя мой бы не одобрил.

Цена: 5571 рубль

Купить Instax Pal

Подставка на магнитных опорах, чтобы колонка не касалась стола

Это штука из мира людей, которые слышат разницу между кабелями, и мне она нравится хотя бы тем, что видно, как она работает. Подставка MAG50 — это металлическое кольцо на четырёх опорах, а в каждой опоре под прозрачным колпачком стоит магнитная подвеска. Ставите на кольцо колонку, и она не давит на стол напрямую, а висит на магнитах и чуть покачивается, если тронуть.

Идея тут проще пареной репы: корпус колонки вибрирует от баса, вибрация уходит в стол и возвращается гулом, а магнитная подушка её глушит. Левитирующие лампы я показывал в подборке про физику из школьного учебника, там магнит держит вещь ради красоты, а здесь ради звука.

А теперь про дикость, потому что она тут не в физике, а в чеке. Подставка стоит 40к рублей, и это ещё не всё: доставка продавцом обходится в 24 451 рубль, плюс пошлина около трёх тысяч. Итого под 70 тысяч за то, чтобы колонка висела над столом. Разницу в звуке я бы, скорее всего, не услышал. Но смотреть, как она покачивается на магнитах, я бы мог долго, а это уже само по себе аргумент.

Цена: 40 759 рублей

Купить подставку MAG50

Колонка-пластинка с экраном, на котором крутится обложка альбома

Если вы видели круглую колонку Bang & Olufsen на трёх деревянных ножках, то вы уже видели эту, только без главного. Колонка Bmbt повторяет тот же силуэт: чёрный диск в ткани на трёх ножках из дерева, а в центре диска стоит круглый экран. Когда играет музыка, на нём крутится обложка альбома, как пластинка на проигрывателе, а под ней строчками бегут слова песни. Когда не играет, экран показывает крупные часы, так что вещь не выглядит выключенной. Сзади у неё панель с кнопками и порт фазоинвертора, питается от розетки, подключается по Bluetooth.

Что касается характеристик, то тут есть вопросики. Производитель пишет про широкую сцену и 1200 Вт, во что я не верю ни секунды. С другой стороны, понятно, что покупают эту штуковину не за ватты, а за вайб. Но и стоит она немало — больше 75к рублей + пошлина прибавит почти восемь тысяч.

Цена: 76 483 рубля

Купить колонку с экраном

Стальной скат, который машет плавниками над письменным столом

Я уже видел механические двигатели, часы и всякие кинетические скульптуры, но летающий скат — это новый уровень. Он целиком из полированного металла, а механику внутри специально оставили открытой: сквозь прорези в спине видно шестерёнки и тяги, внутри стоит моторчик, и он медленно качает огромные плавники и хвост так, будто эта штука реально плывёт в воде. Скорость взмахов регулируется. Стоит он на трубке из нержавейки над акриловым диском, в котором спрятаны питание и подсветка, плавно набирающая и сбавляющая яркость, а приезжает уже собранным. Никакого «конструктор из четырёхсот деталей, собери за полгода».

Мне в нём нравится ровно то, за что такие вещи обычно ругают: он не делает ничего полезного. Не показывает время, не заряжает телефон, не считает шаги. Просто стоит на столе и красиво двигается, и это редкое качество для предмета, который выглядит как экспонат из музея дизайна, а помещается рядом с монитором.

Правда, и деньги за него просят музейные: 80 тысяч за фигурку, плюс доставка и почти 9 тысяч пошлины, то есть цена приличного телевизора. Телевизор, впрочем, показывает то же, что у всех, а скат — то, что есть только у вас. Я бы поставил его в кабинет и никому не объяснял, зачем. Потому что объяснить нечего, и в этом весь смысл.

Цена: 80 414 рублей

Купить ската

Гантель-револьвер, в которой вес набирают латунными патронами

Разборные гантели придумали, чтобы не держать дома десять пар разного веса, и обычно это довольно уродливая конструкция с блинами и гайками. Гантель YTYIN решила ту же задачу как ювелир. Каждая её головка сделана как барабан револьвера: стальной цилиндр с шестью гнёздами, а в гнёзда вставляются латунные цилиндрики, один в один патроны. Хочешь легче, вынул пару патронов, хочешь тяжелее, зарядил все шесть и закрыл крышкой на резьбе. Ручка с нескользящим покрытием, всё отполировано так, что в торец можно смотреться, и на рендерах продавца она лежит не в спортзале, а на скамье с кожаной обивкой в комнате с ореховыми панелями. Понятно, для какого дома это делали.

Продаётся парой по 20 кг, и на этом полезная информация заканчивается, потому что дальше начинается цена. 226 067 рублей за две гантели. Плюс 14 811 рублей доставка продавцом и около 30 тысяч пошлины, итого примерно 270 тысяч, доставка к началу ноября, а в наличии пять штук. Мне очень хочется знать, кто купил остальные и поднимает ли он их вообще.

Обычные разборные гантели на те же 20 кг стоят пару тысяч, и их не хочется фотографировать, а эту хочется. Только уточните у продавца, латунь это или латунное покрытие: в характеристиках мелькает слово «гальваническая», а за такие деньги разница принципиальная.

Цена: 226 067 рублей

Купить гантель YTYIN

Roborock Saros Z70: единственный робот-пылесос, перед которым не надо убирать

Главная беда любого робота-пылесоса в том, что перед его уборкой надо убраться самому: собрать с пола носки, тапки, зарядки, иначе он их либо намотает, либо объедет. Я уже показывал Roborock Saros Z70 неделю назад в подборке роботов с ИИ, но в списке диких вещей он обязан быть, потому что это первый серийный пылесос со складной рукой. Пятиосевой манипулятор поднимает всё до 300 граммов, носок, тапок, скомканную салфетку, относит в назначенное место, а потом робот возвращается и пылесосит там, где вещь только что лежала. Распознаёт он 108 типов предметов, и ещё полсотни можно показать ему самому.

Всё остальное тут флагманское и в общем предсказуемое: 22 000 Па всасывания, корпус ниже 8 см, чтобы залезать под диван, станция моет тряпку водой 80 градусов, сушит её тёплым воздухом и вытряхивает пыль в мешок, которого хватает на два месяца. Весит он больше десяти килограммов, так что между этажами таскать его не захочется. Но рука всё равно главное. Робот, который сам поднимает носок, это уже не пылесос, а немного сожитель.

Продаёт его официальный магазин Roborock, версия для России с европейской вилкой. Цена 227 761 рубль, доставка курьером бесплатная, и это самый дорогой пункт списка. В карточке при этом висит акция, по которой он должен подешеветь почти вдвое, до 118 тысяч, так что перед заказом стоит зайти и посмотреть, какая цифра там сегодня.

Цена: 227 761 рубль

Купить Roborock Saros Z70

Мини-экскаватор с кнопкой «В корзину». И это только первый взнос

Ну и главное. Да, на AliExpress продаётся экскаватор. Настоящий, дизельный, на гусеницах, с закрытой кабиной и кондиционером, массой от 1,8 до 2,5 тонны, а на фото рядом с ним разложены навески: бур, гидромолот, грейфер, грабли. Модель называется M18, есть сертификаты CE и EPA, гарантия год, и, если верить счётчику, купили его 92 человека. Я перечитал это число трижды.

Теперь про цену, потому что она и есть вся дикость. В карточке стоит 34 049 рублей, а курьер обещает привезти заказ через две недели, как чехол. Но в описании мелким шрифтом написано, что экскаваторы делаются под заказ, комплектацию и доставку надо согласовывать с продавцом, а сумма в карточке — это не цена, а первоначальный взнос. Сколько стоит вся машина, не написано нигде, и за 34 тысячи экскаватор вам никто не привезёт. Все вопросы под товаром об одном: какая полная цена, входит ли навесное, закрытая кабина или открытая, как на фото покупателей. Ответов продавца я не нашёл ни одного.

То есть это не покупка в один клик, а заявка, после которой начинается переписка с заводом, доставка тяжёлой техники и таможня. Если у вас участок, стройка и терпение, схема, возможно, рабочая. Если вы просто хотите нажать «купить» и получить экскаватор так же, как получаете чехол, лучше не надо. Но сам факт, что кнопка «В корзину» под ним есть, я буду вспоминать ещё долго.

Цена: 34 049 рублей (первый взнос)

Посмотреть экскаватор

Если из всего списка вы, как и я, присмотрели Game & Watch и камеру-шарик, а не экскаватор, это нормально: дикие вещи для того и нужны, чтобы на их фоне разумные покупки казались совсем разумными. Остальные находки, в том числе куда более вменяемые, я выкладываю в канале «Сундук Али-Бабы» в MAX. А в комментариях напишите, какая из десяти штук добила вас сильнее всего. У меня это гантель.

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