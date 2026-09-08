ECOVACS официально признан мировым лидером в домашней робототехнике: что мы получим от этого?

Бренд ECOVACS, который мы привыкли видеть в тестах пылесосов и мойщиков окон, получил статус «Глобальный бренд №1 в области домашней робототехники» по версии Forbes China. Звучит громко, но за этим действительно стоят не просто маркетинговые лозунги, а тысячи патентов, собственные разработки и выход в новые категории. Рассказываем, что происходит и как это влияет на выбор техники для дома.

ECOVACS, известный своими роботами-пылесосами DEEBOT и мойщиками окон WINBOT, получил сертификацию от Forbes China. Но если отбросить пафос, это признание означает, что компания действительно стала одним из ключевых игроков в своей нише — и не только в сегменте уборки полов.

Цены на товары Ecovacs

Что сейчас в линейке ECOVACS

Портфель бренда давно вышел за пределы одной категории:

DEEBOT — всё те же умные пылесосы с навигацией, самоочисткой и AI, которые уже давно стали основой бренда.

— всё те же умные пылесосы с навигацией, самоочисткой и AI, которые уже давно стали основой бренда. WINBOT — роботы для мытья окон, которые, кстати, уже несколько лет держат мировое лидерство по продажам.

— роботы для мытья окон, которые, кстати, уже несколько лет держат мировое лидерство по продажам. GOAT — роботы-газонокосилки, которые строят карту участка и косят траву без участия человека.

— роботы-газонокосилки, которые строят карту участка и косят траву без участия человека. ULTRAMARINE — роботы для чистки бассейнов, что, согласитесь, уже интересный выход за пределы дома.

Продукция ECOVACS продаётся в 180 странах, и по данным компании, их устройствами пользуются более 38 миллионов семей по всему миру.

Технологии: что там внутри?

За красивым фасадом стоит серьёзная инженерия. В R&D-центрах ECOVACS работает более 900 инженеров, а число активных патентов перевалило за 3100. Основные направления разработок:

навигация и построение карт (SLAM);

системы компьютерного зрения для распознавания объектов;

алгоритмы управления движением в сложных условиях (ковры, пороги);

очистные системы с самоочисткой и сушкой;

AI для адаптивных сценариев уборки.

Особенность ECOVACS в том, что они разрабатывают технологии модульно и используют их в разных продуктах. Это позволяет быстрее обновлять линейку и не задирать цены, что в итоге выгодно нам, пользователям.

А что в России?

У ECOVACS давно есть локальное присутствие. В последние годы бренд активно развивается в России, и это заметно:

есть официальная гарантия и сервисные центры;

приложение переведено на русский язык, и голосовое управление работает;

техника адаптирована под местные реалии — высокие пороги, ковры и разные типы напольных покрытий.

Для тех, кто выбирает робот-пылесос или мойщик окон, это важные моменты. Конкуренция в этом сегменте высокая, но ECOVACS делает ставку на технологический задел и ширину линейки.

Цены на товары Ecovacs

Итог: что это значит для нас?

Полученный статус — не финальная точка, а скорее показатель того, что компания движется в правильном направлении. В ближайшее время стоит ждать ещё больше AI-функций, автономности и новых категорий. А для нас это просто означает, что выбор качественной техники для дома становится шире, а технологии — доступнее.

Коротко по фактам

ECOVACS признан «Глобальным брендом №1» в домашней робототехнике.

в домашней робототехнике. В линейке — пылесосы, мойщики окон, газонокосилки и роботы для бассейнов.

180 стран, 38+ миллионов пользователей.

900+ инженеров, 3100+ патентов.

В России — официальная гарантия, локализация и адаптация под наши условия.

Цены на товары Ecovacs

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