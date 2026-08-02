10 товаров, которые показывают физику из школьного учебника лучше учителя

Помните эти формулы из школьного учебника — сохранение импульса, термодинамика, ионизация? Они казались абстракцией, пока не увидишь, как они работают руками. Я собрал десять штук с AliExpress, которые превращают сухие параграфы из физики в живые демонстрации. Никаких скучных лабораторных — тут всё щёлкает, светится, крутится и левитирует. И стоит в ряде случаев даже дешевле учебника. Похожую историю — маятник Ньютона, плазменный шар и другие штуки, которые помогают понять мир, — мы уже собирали здесь. А теперь переходим к физике.

Плазменный шар: ионизация газа, которую можно потрогать

Вы наверняка видели такие в фильмах про безумных учёных, но плазменный шар на 8 дюймов — это не декорация, а настоящая физика в стеклянной колбе. Внутри — разреженный газ и высокое напряжение. Когда электрическое поле ионизирует газ, появляются те самые фиолетовые нити-разряды. Подносите палец к стеклу — и нити тянутся к вам, потому что тело проводит ток лучше воздуха. Классическая ионизация из параграфа про электрический разряд в газах.

Шар диаметром 8 дюймов — это достаточно крупный размер, чтобы эффект выглядел впечатляюще, а не как ночник из девяностых. Работает от сети, отлично светится в темноте. Отличный повод объяснить ребёнку, почему молния в грозу работает по тому же принципу. За свою цену даёт яркий и равномерный разряд.

Цена: 2 521 рубль

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Левитирующая лампа в форме Сатурна вместо обычного ночника

Когда видишь, как левитирующая лампа-Сатурн парит над подставкой и медленно вращается, первая мысль — какой-то трюк с леской. Но нет: это магнитная левитация с электронной стабилизацией. В подставке — электромагнит и датчик Холла, который тысячи раз в секунду корректирует магнитное поле, удерживая постоянный магнит внутри планеты в точке равновесия. Тот самый закон Ирншоу, который говорит, что статичное магнитное поле не может стабильно удерживать объект, — обходится электроникой.

Выглядит это как фокус, но физика тут железобетонная. Лампа светится, вращается, и всё это без единого провода к самой «планете». Питание подставки — от USB, энергопотребление минимальное. Стабилизация работает чётко, «планета» держится надёжно. Если у вас есть ребёнок, который спрашивает «а как?» — лучшей отправной точки для разговора о магнитных полях просто не найти.

Цена: 3 769 рублей

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Термохромный пигмент: краска, которая реагирует на температуру

Представьте краску, которая меняет цвет, когда вы просто кладёте на неё ладонь. За этим стоит явление термохромизма: молекулы красителя при нагреве перестраивают свою структуру и начинают поглощать свет на другой длине волны. Остывает поверхность — молекулы возвращаются в исходное состояние, цвет восстанавливается. Термохромный пигмент продаётся порошком по 30 граммов, его можно подмешать в акриловую краску, лак, эпоксидку или слайм.

Практическое применение — на что хватит фантазии. Покрасить кружку, чтобы она меняла цвет от горячего чая. Сделать термочувствительное покрытие на модели. Или просто показать ребёнку, что температура — это не абстрактная величина, а реальная сила, способная менять свойства вещества. За 839 рублей получаете чистую термодинамику в пакетике.

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Портативный холодильник на эффекте Пельтье вместо компрессорного

Обычный холодильник гоняет фреон через компрессор, а мини-холодильник на элементе Пельтье работает совсем иначе. Внутри — термоэлектрический модуль: когда ток проходит через спай двух разных полупроводников, одна сторона нагревается, другая охлаждается. Это и есть эффект Пельтье, открытый ещё в 1834 году. Ни движущихся частей, ни шума, ни вибрации — тишина и холод.

Производитель заявляет автономную работу до 30 часов, и по размерам штука ближе к термосу, чем к холодильнику. Другое дело, что эффективность Пельтье-модулей ниже, чем у компрессорных систем, — это честный минус. Зато для пикника, дороги или рабочего стола, где нужно держать пару банок холодными, — более чем достаточно. Если живёте в жарком регионе и часто ездите за город — оцените, насколько удобнее не таскать с собой лёд в пакетах.

Цена: 6 152 рубля

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Металлический спиннер: момент инерции за копейки

Казалось бы, просто вертушка. Но за тем, что металлический спиннер крутится долго и ровно, стоит вполне серьёзная физика — момент импульса и закон сохранения момента инерции. Раскрученное тело сопротивляется изменению оси вращения. Тот же принцип удерживает велосипед в вертикальном положении и позволяет гироскопам работать в навигационных системах. Только тут это умещается между большим и указательным пальцами.

Спиннер металлический, а значит, масса сосредоточена на периферии — момент инерции выше, чем у пластикового аналога, и вращение дольше. Подшипник керамический, трение минимальное. Штука стоит 222 рубля, весит приятно, щёлкает при раскрутке — и объясняет гироскопический эффект нагляднее любой схемы в учебнике. Крепкий физический инструмент без лишних наворотов.

Цена: 222 рубля

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Маятник Ньютона: закон сохранения импульса на рабочем столе

Один шарик оттягиваете и отпускаете — с противоположного конца отлетает ровно один. Два — отлетают два. Магия? Нет, закон сохранения импульса и закон сохранения кинетической энергии в чистом виде. Маятник Ньютона — пожалуй, самая известная физическая игрушка в мире, и при этом одна из самых недооценённых. Когда видишь, как энергия передаётся через неподвижные шары к крайнему, понимаешь упругое столкновение на интуитивном уровне.

Конструкция здесь на металлическом каркасе, шары стальные, нити тонкие — выглядит аккуратно. Затихает, конечно, из-за потерь энергии на трение и звук — и это тоже физика: второе начало термодинамики в действии. У оригинальных настольных маятников из дизайнерских магазинов ценник в три-четыре раза выше за ту же самую механику.

Цена: 509 рублей

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Неокуб: магнитное поле, которое можно собрать в любую фигуру

Силовые линии магнитного поля в учебнике рисуют стрелочками, и выглядит это, мягко говоря, скучно. А вот неокуб из неодимовых шариков позволяет эти линии почувствовать руками. Каждый шарик — маленький постоянный магнит из сплава неодим-железо-бор, одного из самых мощных магнитных материалов. Они притягиваются, выстраиваются вдоль силовых линий, щёлкают при соединении — и вы буквально видите, как поле организует материю.

Собрать можно что угодно: куб, сферу, цепочку, пирамиду. Тут главное — не бросить на стол рядом с банковской картой, магниты серьёзные. Набор стоит 409 рублей, а занять может на часы. Если вам когда-нибудь казалось, что магнитное поле — это что-то невидимое и неосязаемое, неокуб быстро разубедит.

Цена: 409 рублей

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Двигатель Стирлинга: термодинамика, работающая от кружки чая

Ставите модель двигателя Стирлинга на кружку с горячим чаем — и маховик начинает вращаться. Сам. Без батареек, без топлива, без подвоха. Работает на разнице температур между горячим дном и холодным верхом: воздух внутри цилиндра расширяется при нагреве, толкает поршень, потом остывает и сжимается. Классический термодинамический цикл Стирлинга, изобретённый в 1816 году, — вот он, крутится на вашем столе.

Модель цельнометаллическая, выглядит как мини-паровая машина из стимпанк-вселенной. Маховик, шатун, цилиндр — всё на месте. Отличный способ объяснять второе начало термодинамики кому угодно. Чай остывает чуть быстрее, зато вы понимаете, откуда берётся механическая работа.

Цена: 1 289 рублей

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Электронный бейдж на E-Ink: экран, который не тратит энергию

Обычный экран гаснет, как только вы отключаете питание. Электронный бейдж на E-Ink — нет. Картинка остаётся на месте часами, днями, неделями без единого микроампера. Физика тут элегантная: внутри дисплея — микрокапсулы с заряженными частицами двух цветов. Электрическое поле перемещает их в нужное положение, а когда поле снимается, частицы остаются на месте за счёт сил Ван-дер-Ваальса. Энергия нужна только на переключение, не на удержание.

Та же технология, что в читалках вроде Kindle, только здесь она умещается в бейдж размером с визитку. Текст и картинку загружаете с телефона по Bluetooth — имя, QR-код, логотип, что угодно. Батарея живёт неделями именно потому, что экран не жрёт ток в статике. Если ходите на конференции или работаете с клиентами — это куда практичнее бумажного бейджа, который вечно мнётся и теряется.

Цена: 4 849 рублей

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Радиометр Крукса: спор из истории физики на вашем подоконнике

Стеклянная колба, внутри — вертушка с лопастями, чёрными с одной стороны и светлыми с другой. Ставите радиометр Крукса на подоконник — и лопасти начинают вращаться от света. Первая мысль: свет давит на лопасти. Так думали и физики в XIX веке, но оказалось сложнее. На самом деле чёрная сторона нагревается сильнее, молекулы разреженного газа у неё получают больше кинетической энергии и отталкиваются активнее — вот лопасть и вращается. Это не давление фотонов, а термомолекулярный эффект.

Исторически радиометр Крукса стал поводом для серьёзного научного спора — Максвелл, Рейнольдс, Крукс спорили о природе вращения десятилетиями. А у вас всё это будет просто стоять на окне и тихо крутиться, пока светит солнце. Ни батареек, ни проводов — только свет и газ. За 909 рублей — штука, которая когда-то ставила в тупик лучшие умы планеты.

Цена: 909 рублей

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Наука руками честнее науки из учебника: тут ничего не надо зубрить, зато можно потрогать и сломать. Обсудить, почему шарики в маятнике всё-таки останавливаются, зовём в Hi-News в MAX и Telegram, а горячие цены на такие штуки — в Сундуке Али-Бабы. Какой опыт из школьной физики вам нравился больше всего?