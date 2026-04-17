Города без машин: 6 мест, где люди живут иначе

Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз провели целый день, не услышав ни одного автомобильного гудка. Скорее всего, это было где-то далеко от цивилизации — в горах или на необитаемом берегу. Но в мире существуют населённые города и острова, где машины полностью запрещены — и люди живут там не вопреки этому, а благодаря этому. Одни отказались от автомобилей больше ста лет назад, другие — ради чистого воздуха и туризма. Города будущего без машин уже давно обсуждают как вполне реальную модель развития будущего. И вот шесть таких мест, разбросанных по всему миру, которые есть уже сейчас.

Остров Макино, Мичиган — запрет на машины с 1898 года

Остров Макино в американском штате Мичиган — одно из старейших безавтомобильных мест на планете. Моторный транспорт здесь запретили ещё в 1898 году, когда группа извозчиков убедила местный совет объявить вне закона «опасные безлошадные экипажи». С тех пор запрет так и не отменили.

Со временем отсутствие машин превратилось в главную туристическую фишку острова. Сегодня Макино — популярный летний курорт, где слышен только стук копыт конных экипажей и шелест велосипедных колёс. Здесь даже проходит единственное в США шоссе штата, по которому нельзя ездить на автомобилях. Исключение делают только для машин экстренных служб.

Церматт, Швейцария — чистый воздух ради вида на Маттерхорн

Церматт — альпийская деревня у подножия Маттерхорна, одной из самых узнаваемых вершин мира. Частные автомобили здесь запрещены, а жители и туристы передвигаются на поездах, электрических автобусах и электрических такси.

Причина запрета вполне прагматична: власти Церматта хотят сохранить кристально чистый воздух, чтобы ничто не мешало видам на Маттерхорн и окружающий горный хребет. Выхлопные газы в замкнутой горной долине рассеиваются плохо, так что отказ от двигателей внутреннего сгорания здесь — не каприз, а необходимость. Тем более что выхлопные газы влияют на мозг, а не только на лёгкие. Помимо тишины и чистоты, деревня предлагает живописные железнодорожные маршруты через горные ландшафты и пешие тропы с видами, от которых захватывает дух.

Остров Монхиган, Мэн — рай для художников без единого мотора

Монхиган — крошечный остров у побережья Мэна, окружённый Атлантическим океаном, скалистыми утёсами и сосновыми лесами. Его ширина — всего около полутора километров, и почти вся территория представляет собой нетронутую природу. Машины здесь не нужны: всё, что требуется, легко обойти пешком.

Более 150 лет на острове существует знаменитая колония художников и писателей. Монхеган притягивает людей, которые ищут вдохновение и тишину. Автомобили здесь запрещены, если не считать нескольких грузовиков для доставки продуктов и машин скорой помощи. Всё остальное — пешком, по тропинкам среди полевых цветов.

Остров Идра, Греция — ни машин, ни велосипедов, только ослы

Греческий остров Идра идёт ещё дальше: здесь нет не только автомобилей, но и настоящих дорог. Вы, скорее всего, не увидите на Идре даже велосипеда. Грузы перевозят на спинах ослов — и это не ретро-аттракцион, а повседневная жизнь.

Идра расположена примерно в двух часах на пароме от Афин. В XVIII–XIX веках остров процветал как центр кораблестроения. В XX веке он стал магнитом для знаменитостей — здесь снимали фильм с Софи Лорен, а Леонард Коэн жил на Идре и написал здесь несколько своих самых известных песен, включая «Bird on a Wire». В 1960-х остров превратился в богемный анклав, и атмосфера беззаботного безвременья сохраняется до сих пор.

Остров Дауфуски, Южная Каролина — от плантаций до тихого оазиса без дорог

Дауфуски находится всего в тридцати минутах на лодке от курортного Хилтон-Хед, но ощущается как другой мир. Тысячелетиями здесь жили коренные американцы, затем в XVI веке пришли испанские колонизаторы. Позже на острове появились плантации и рабский труд — вплоть до Гражданской войны.

После войны остров заселили освобождённые рабы, которые создали здесь оазис для народа гулла — афроамериканской общины, сохраняющей элементы африканской культуры и языка. Сегодня жители Дауфуски зарабатывают рыбалкой и добычей устриц, а туристов привлекают пляжи, звёздное небо, галереи и рестораны. На остров нет моста, машин почти нет — люди передвигаются на гольф-картах и велосипедах.

Гитхорн, Нидерланды — голландская Венеция без автомобилей

Городок Гитхорн часто называют «голландской Венецией», и причина очевидна: его центр состоит из сети каналов общей протяжённостью около шести с половиной километров, уложенных в завораживающие узоры между традиционными голландскими домиками. Автомобильное движение в центре города запрещено.

Гитхорн расположен примерно в полутора часах езды от Амстердама и выглядит как иллюстрация к сказке. Правда, в последние годы городок стал очень популярным туристическим направлением, поэтому для максимально спокойного визита рекомендуют приезжать рано утром или в межсезонье — в апреле, мае, июне или сентябре.

Все шесть мест объединяет не столько идеология, сколько практический результат: когда исчезает шум моторов, появляется пространство для чего-то другого — для тишины, истории, природы, общения. Ни одно из этих мест не страдает от отсутствия машин. Наоборот, именно запрет на автомобили стал их главным конкурентным преимуществом. Вероятно, в будущем таких мест станет больше, ведь уже проектируют новый город без машин в ОАЭ, где всё сразу рассчитывают на пешеходов. А пока стоит знать, что тихие города без машин уже существуют — и в них действительно хочется побывать.