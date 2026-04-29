6 стран, которые можно обойти пешком за один день

Когда мы думаем о путешествии по стране, в голове возникают длинные перелёты, поезда и бесконечные километры дорог. Обычно так и выглядят большие маршруты: заранее выбираешь места для путешествий, проверяешь билеты, документы и правила въезда. Но в мире существуют государства, которые можно пересечь пешком — и ещё останется время на обед. Некоторые из них по площади не больше небольшого посёлка, но при этом обладают собственной историей, культурой и даже армией. Вот шесть стран, куда можно приехать утром и уйти вечером — в буквальном смысле на своих двоих.

Лихтенштейн: альпийское княжество размером с район

Лихтенштейн — самая крупная страна в этом списке, но даже она занимает всего около 160 квадратных километров. Это четвёртое по размеру карликовое государство Европы, зажатое между Швейцарией и Австрией. Здесь живут около 40 000 человек, говорящих на немецком языке, а часть территории занимают Альпы — горы Рэтикон, которые делают Лихтенштейн отличным местом для пеших походов и горнолыжного отдыха.

Несмотря на скромные размеры, за один день увидеть здесь всё не получится. Замки и соборы Лихтенштейна выглядят как декорации к сказке — а замок Вадуц до сих пор служит резиденцией правящего князя. Обойти страну пешком реально, но вернуться захочется не раз.

Сан-Марино: старейшая республика Европы внутри Италии

Сан-Марино — крошечное государство площадью 61 квадратный километр, со всех сторон окружённое Италией. Здесь живут около 33 000 человек, а история независимости этой республики насчитывает 17 веков. Сан-Марино боролось за свободу от Италии начиная с IV века, хотя официально Рим признал его независимость только в 1862 году. Примечательно, что ещё Наполеон уважал суверенитет этого маленького государства.

Для однодневной поездки придётся выбирать: либо средневековые башни и крепости на горе Титано, либо крупнейший приключенческий парк в итальянском регионе. Сан-Марино считается старейшей республикой в мире, и эти 17 столетий ощущаются буквально на каждом шагу — в камнях стен и узких улочках.

Тувалу: страна в Тихом океане, которая может исчезнуть

Тувалу — это цепочка из девяти островов в Тихом океане к северу от Фиджи. Общая площадь — около 26 квадратных километров, а столичный атолл Фунафути занимает всего 2,4 квадратных километра. Здесь живут около 11 400 человек, и условия для жизни далеко не курортные: почва на коралловых атоллах бедная, пресной воды нет — жители зависят от импорта и систем сбора дождевой воды.

Но главная проблема Тувалу — не бытовая, а экзистенциальная. Тувалу называют страной, которая скоро затонет: из-за подъёма уровня моря её территория сокращается с каждым годом. Жители уже начали эмиграцию, а по прогнозам, к концу XXI века острова могут полностью уйти под воду. Это одна из тех стран, которую стоит увидеть, пока она ещё существует на карте.

Науру: самый маленький остров-государство без столицы

Науру — островное государство площадью около 22 квадратных километров, расположенное к северо-западу от Тувалу, всего в 40 километрах к югу от экватора. Это третья самая маленькая страна в мире и самое маленькое островное государство. Науру настолько компактна, что у неё даже нет официальной столицы.

Независимость от Австралии Науру получила в 1968 году и остаётся одной из самых вестернизированных стран южной части Тихого океана. Здесь говорят на английском и науруанском языках, а около 90% продовольствия и товаров импортируется из Австралии. Науру, как и Тувалу, находится под угрозой затопления из-за изменения климата — без серьёзного вмешательства тропический ландшафт острова может оказаться под водой. Для путешественников есть привлекательная деталь: Науру входит в список стран без визы для россиян, хотя добраться туда всё равно непросто.

Монако: крошечная страна с самой высокой плотностью населения

Если предыдущие страны привлекают природой или историей, то Монако — это концентрированная роскошь. Это суверенное княжество на Лазурном берегу занимает всего 2 квадратных километра и граничит с Францией с трёх сторон, а с четвёртой омывается Средиземным морем. При этом Монако входит в число государств без рек и получает воду из Франции. Здесь живут около 31 800 человек — плотность населения в Монако одна из самых высоких в мире.

За один день можно успеть заглянуть в знаменитое казино Монте-Карло, посмотреть на яхты в порту Эркюль и пройтись по трассе Формулы-1 — гоночная трасса проложена прямо по городским улицам. Правда, бюджетным такое путешествие не назовёшь: Монако славится ценами, которые под стать его репутации.

Ватикан: самая маленькая страна мира в центре Рима

Самая маленькая страна в мире — это Ватикан. Его площадь составляет всего 0,44 квадратного километра, а постоянное население — от 500 до 1000 человек. Как и Сан-Марино, Ватикан — государство внутри Италии, но он идёт ещё дальше: находится прямо в черте Рима. Суверенитет Ватикана Италия признала лишь в 1929 году, положив конец многовековому конфликту между итальянским правительством и Папским государством.

Ватикан — центр католической церкви и резиденция Папы Римского. Сикстинская капелла и собор Святого Петра — главные достопримечательности, которые можно осмотреть за несколько часов. Но даже на этих крошечных 44 гектарах сосредоточено столько мирового искусства и архитектуры, что впечатлений хватит надолго. А ещё здесь находятся секретные архивы Ватикана, куда обычных туристов не пускают.

Все шесть стран доказывают простую вещь: размер территории ничего не говорит о богатстве культуры, истории или впечатлений. Одни из них уходят корнями в Средневековье, другие рискуют буквально уйти под воду в ближайшие десятилетия. А иногда география бывает ещё страннее: на Земле есть даже место, которое не хочет ни одна страна.