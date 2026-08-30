10 животных с невероятно большими глазами

Размер глаз животного зависит не от размеров тела, а от образа жизни. Вспомните слона: у этого гиганта глаза лишь немного крупнее человеческих, да и видит он дальше 10 метров уже плохо. А вот крошечные ночные зверьки, которые видят мир совсем иначе, нередко носят на морде настоящие прожекторы. Чтобы честно сравнить обладателей самых больших глаз, учёные обычно берут не абсолютный размер, а площадь глаза относительно тела. Именно по этой логике построен список.

Долгопят: глаза больше собственного мозга

Этот зверёк размером 8–16 см легко помещается на ладони, а его глаза диаметром 1,5–2 см занимают около 20% относительно размеров тела — это рекорд среди всех животных. Если бы у человека были такие пропорции, каждый глаз был бы размером с крупное яблоко.

Такие фары нужны долгопяту для ночной охоты. Перепрыгивая в темноте с дерева на дерево, он ловит ящериц, кузнечиков, насекомых и других мелких животных. Похожими огромными глазами обладает и мадагаскарская руконожка, которая тоже ведёт ночной образ жизни.

Стрекоза видит на все 360 градусов

Глаза стрекозы занимают почти всю голову. При длине брюшка 22–28 мм их диаметр составляет около 5 мм, то есть тоже около 20% от размера тела, как у долгопята.

Необычно устроены и сами глаза стрекозы. Каждый глаз стрекозы состоит из 30 000 отдельных глазков, и каждый выхватывает из пространства всего одну точку, а в мозгу картинка собирается воедино. Отсюда и обзор на все 360°, незаменимый и на охоте, и при бегстве от опасности.

Кошка: чемпион среди домашних питомцев

Среди домашних животных самые крупные глаза относительно тела — у кошки. При длине тела около 60 см без хвоста диаметр глаза составляет примерно 1,6 см, это около 2,6% поверхности тела.

Днём кошка видит немного смазано, зато в темноте её зрение эффективнее нашего. И да, вопреки мифу, кошки различают цвета — лучше всего голубой, зелёный и серый.

Гигантский кальмар и глаза размером с футбольный мяч

Если забыть про пропорции и смотреть на голые сантиметры, рекордсмен — гигантский кальмар архитеутис. Он вырастает до 14 м в длину и весит до 275 кг, а диаметр его глаз — около 27 см, почти как футбольный мяч. Правда, относительно тела это всего 1,9%, так что «огромными» они кажутся лишь на первый взгляд.

Но и такого зрения достаточно, чтобы вовремя заметить главного врага — кашалота. Ныряя за добычей глубже 400 метров, кашалот тревожит планктон, и тот начинает светиться. Это свечение кальмар замечает за 120 метров и успевает скрыться.

Сова отлично видит и ночью, и днём

У птиц размер глаз сравнивают не с телом, а с общим весом — и здесь безоговорочный лидер сова. Её глаза составляют около 3% массы тела, тогда как у человека на глаза приходится всего 0,0003% веса.

Большие глаза вместе с острым слухом делают сову грозным ночным охотником. При этом видит она отлично и при свете дня.

Рачки-бокоплавы: у кого-то цветное зрение, а кто-то слеп

Эти рачки-бокоплавы размером около 1 см удивляют разнообразием: всего насчитывается около 9000 видов. И глаза у них устроены по-разному в зависимости от места обитания. Те, кто живёт на глубине или зарывается в грунт, почти слепы, зато их усы работают как чувствительные антенны, вроде кошачьих вибрисс.

А вот бокоплавы, свободно плавающие у поверхности, носят для своих размеров огромные глаза — 0,45 см, около 45% от длины тела. Цветное зрение есть только у поверхностных видов, а обитатели глубины 200 метров видят мир чёрно-белым, как выяснили исследователи.

Полуводная лягушка и точный прыжок

Выразительные глаза лягушкам нужны, чтобы точно оценивать расстояние — до добычи или до укрытия. У полуводной Hypsiboas pictuator глаза занимают около 10% от размера тела: их диаметр составляет 1–1,5 см — очень много.

За счёт такого зрения лягушка чётко видит обоими глазами одновременно и безошибочно прыгает именно туда, куда собиралась. Кстати, глаза помогают лягушкам ещё и глотать пищу.

Толстый лори: милый, глазастый и ядовитый

Этот обитатель Юго-Восточной Азии — единственный ядовитый среди лори. Яд вырабатывается в специальных железах, а растёртый по меху защищает зверька и от хищников, и от паразитов.

Лори ведёт ночной образ жизни, и большие глаза — 16–20 мм (около 0,64% от размера тела) — помогают ему в темноте. Днём он отсыпается, причём про запас у него есть несколько десятков укромных мест для сна.

Синий кит: глаз весом с килограмм

Самое большое животное планеты неожиданно оказывается почти близоруким: относительно туши глаза кита совсем невелики, и видит он плохо. Но сами по себе они внушительны — 15–17 см и весом около килограмма каждый.

Главное — эти глаза приспособлены к суровой среде. Они выдерживают давление на большой глубине, а от разъедающей соли их защищают жирные слёзы.

Страус: самые крупные глаза среди наземных животных

У страуса самые крупные глаза среди наземных позвоночных по фактическому размеру — 5 см и 60 г, хотя относительно тела это всего 0,4%. И да, расхожая шутка про мозг недалека от истины: глаза страуса и правда равны по величине его мозгу.

Устроено зрение хитро — оно сразу и монокулярное, и бинокулярное. Боковым, монокулярным обзором до 155° страус замечает опасность на горизонте за несколько километров, а перед клювом в узкой зоне зрение становится бинокулярным и помогает искать корм на земле, о чём говорят учёные. А вот голову в песок страус, вопреки известному мифу, не прячет.