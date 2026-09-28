Почему цистерны бензовозов круглые, а не квадратные

Вера Макарова

Если посмотреть на бензовоз, сразу бросается в глаза странная вещь: прицеп огромный, а цистерна почему-то не прямоугольная, хотя такая форма позволила бы использовать пространство гораздо эффективнее. И дело тут совсем не во внешнем виде. Форма помогает цистерне выдерживать нагрузки, экономит металл и влияет на поведение десятков тонн жидкости в дороге. Причём бензин внутри ведёт себя совсем не так спокойно, как кажется — особенно если ёмкость заполнена не полностью. Кстати, даже после доставки топливо остаётся довольно капризным — вот тут мы рассказываем, почему бензин портится при хранении.

Бензовоз с круглой металлической цистерной на фоне нефтебазы

Бензовоз с круглой металлической цистерной на фоне нефтебазы

У круглой цистерны нет слабых углов

Представьте пластиковую бутылку и прямоугольную коробку с тонкими стенками. Если давить на них изнутри, у коробки сильнее всего нагружаются плоские поверхности и места их соединения. У цилиндра нагрузка распределяется по оболочке гораздо равномернее.

Поэтому резервуары для жидкостей и газов так часто делают цилиндрическими. В инженерных расчётах цилиндрических сосудов внутреннее давление создаёт растягивающие напряжения по всей окружности стенки, а не концентрируется в углах. Круглая оболочка лучше распределяет нагрузку и позволяет обойтись без тяжёлого каркаса, который понадобился бы большой прямоугольной ёмкости.

Есть и ещё один плюс: при том же объёме цилиндрическая форма позволяет получить большую вместимость при сравнительно небольшой площади стенок. Меньше площадь стенок — меньше металла, сварных швов и собственного веса цистерны. Исследования транспортных цистерн также показывают, что круглые и эллиптические сечения дают большой объём при той же площади оболочки. Поэтому лишний металл выгоднее заменить полезной нагрузкой — топливом.

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Почему цистерна всё-таки не похожа на огромную трубу

Если присмотреться к современным бензовозам, многие из них вовсе не похожи на огромную трубу. Сечение может быть овальным, эллиптическим или более сложным, со слегка приплюснутыми верхом и низом. Тут уже приходится искать баланс между прочностью, вместимостью и устойчивостью.

Полностью круглая цистерна прочна и технологична, но получается довольно высокой. Чем выше расположен груз, тем выше центр тяжести автомобиля и тем хуже устойчивость в поворотах. Для автоцистерны это особенно важно, потому что жидкость внутри ещё и перемещается. Более низкая цистерна помогает опустить центр тяжести бензовоза, поэтому на практике форму подстраивают под размеры машины и требования к устойчивости.

Низкая овальная цистерна бензовоза на промышленной площадке

Низкая овальная цистерна бензовоза на промышленной площадке

Форма действительно влияет на риск опрокидывания автоцистерны: при частичном заполнении значение имеют и высота центра тяжести жидкости, и возможность её перемещения внутри ёмкости. Это подтверждают инженерные расчёты устойчивости транспортных цистерн.

Что происходит с бензином во время движения

Налейте воду в бутылку наполовину и резко остановите её — вода ещё какое-то время будет двигаться. В бензовозе происходит то же самое, только вместо бутылки многотонная машина.

При торможении топливо устремляется вперёд, при разгоне — назад, а в повороте — в сторону. Чем больше свободного пространства остаётся в цистерне, тем заметнее такое плескание. Движущаяся масса жидкости способна ощутимо менять нагрузку на автомобиль, поэтому перевозка неполной цистерны имеет свои особенности.

Бензовоз проходит поворот по мокрой зимней дороге.

Бензовоз проходит поворот по мокрой зимней дороге.

Чтобы десятки тысяч литров не гуляли внутри одной огромной ёмкости, в цистерне ставят перегородки и волнорезы. В нормативной терминологии перегородка как раз определяется как устройство, которое ограничивает и перенаправляет движение жидкости внутри транспортной цистерны. В некоторых конструкциях цистерну дополнительно делят на герметичные отсеки.

Кстати, бензин в этих отсеках может отличаться не только названием на колонке. Мы отдельно разбирали, что происходит при смешивании бензина разных марок и с разных АЗС.

Квадратные ёмкости всё-таки существуют

Прямоугольные баки тоже встречаются — там, где важнее вписаться в ограниченное пространство, а объём и нагрузки сравнительно невелики. Но с ростом размеров преимущества плоских стенок быстро заканчиваются: их приходится усиливать рёбрами и дополнительными конструкциями.

Прямоугольная металлическая ёмкость на грузовой платформе.

Прямоугольная металлическая ёмкость на грузовой платформе.

Для перевозки опасных грузов требования ещё строже. Например, американский стандарт для некоторых транспортных цистерн прямо требует круглого поперечного сечения. Европейские правила ADR также отдельно регулируют конструкцию цистерн, перегородок и защитных элементов при перевозке опасных грузов.

Так что никакой загадки тут нет: округлая цистерна даёт хороший баланс прочности, массы, вместимости и устойчивости автомобиля, а её внутреннее устройство помогает контролировать жидкость во время движения. И это особенно важно для бензина, пары которого легко воспламеняются — именно поэтому попытки самостоятельно сделать бензин дома могут закончиться совсем не так, как рассчитывал экспериментатор.

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