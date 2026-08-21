ИИ пожирает не только электричество: вот какие 5 металлов ему нужны

Вера Макарова

Когда мы общаемся с нейросетью, кажется, что всё происходит где-то в облаке — легко и невесомо. На деле за этой лёгкостью стоят огромные здания, забитые железом, проводами и системами охлаждения. И всё это железо буквально сделано из металлов, которых нужно всё больше. Искусственный интеллект — это не только чипы, но и колоссальный спрос на сырьё. Дата-центры для ИИ требуют огромного количества электричества, охлаждения, процессоров и сетевого оборудования — и всё это упирается в металлы и минералы. Разберёмся, какие пять из них тянут на себе всю эту стройку.

ИИ требует больше, чем микросхемы: эти 5 металлов питают цифровую революцию. Фото.

ИИ требует больше, чем микросхемы: эти 5 металлов питают цифровую революцию

Медь как главный проводник ИИ

Если выбирать самый важный металл для инфраструктуры ИИ, это будет медь. Она проводит электричество через всю силовую систему дата-центра — провода серверов, трансформаторы, шины питания, — а благодаря отличной теплопроводности помогает ещё и с охлаждением.

Масштабы впечатляют. Исследование 2026 года о минеральном спросе показало, что на медь приходится 83% всей массы минералов, связанных с инфраструктурой ИИ-дата-центров, причём 64% всей меди уходит на передачу и распределение электричества. А чтобы понять размах: по оценке МВФ, один крупный кампус дата-центров может содержать почти столько же меди, сколько рудник среднего размера добывает за целый год.

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Галлий — узкое место всей цепочки

Галлия нужно значительно меньше, чем меди, но его роль сосредоточена в самом чувствительном месте — полупроводниках. Соединения вроде нитрида галлия используются в мощной силовой электронике и радиочастотных устройствах, а сами материалы на основе галлия всё активнее применяются в продвинутой электронике.

Международное энергетическое агентство относит галлий к материалам с высоким риском перебоев в поставках: его переработка сильно сконцентрирована в одних руках, а заменить его во многих применениях сложно. Так что даже при крошечном физическом объёме галлий способен стать узким местом для всей индустрии.

Галлий — редкий металл, без которого не обходятся современные полупроводники. Фото.

Галлий — редкий металл, без которого не обходятся современные полупроводники

Германий и скорость передачи данных

Ещё один металл, которого нужно немного, но роль у него огромная. Германий используется в полупроводниках и в оптоволоконных системах — тех самых, по которым проходят гигантские потоки данных внутри современной вычислительной инфраструктуры.

По той же причине германий тоже попал в список материалов с высоким риском поставок: производство и переработка сосредоточены в немногих странах, а альтернатив мало. Он важен не только для ИИ, но именно взрывной рост высокоскоростных вычислений и сетей делает надёжный доступ к нему всё более критичным.

Редкоземельные элементы и магниты

Редкоземельные — это не один металл, а целая группа элементов: неодим, празеодим, диспрозий, тербий и другие. Их ценят прежде всего за мощные постоянные магниты, которые стоят в двигателях и другом оборудовании. Подробнее о том, зачем нужны редкоземельные металлы, мы уже рассказывали отдельно.

В дата-центрах такие магниты используются в системах охлаждения, электромоторах и части оборудования для хранения данных. И снова упираемся в поставки: по данным МЭА, на Китай приходится более 90% мировой переработки редкоземельных элементов, используемых в магнитах.

В центрах обработки данных используются редкоземельные компоненты в таких областях, как охлаждение и хранение данных. Фото.

В центрах обработки данных используются редкоземельные компоненты в таких областях, как охлаждение и хранение данных.

Алюминий и борьба с перегревом

Алюминий играет менее эффектную, но очень практичную роль. Этот лёгкий металл раньше стоил дороже золота, он устойчив к коррозии и хорошо проводит тепло, поэтому отлично подходит для оборудования дата-центров — прежде всего для радиаторов и систем охлаждения.

Геологическая служба США прямо называет алюминий вместе с медью ключевым материалом для радиаторов серверов, которые отводят тепло от чувствительной электроники. А чем мощнее становятся ИИ-процессоры, тем больше тепла они выделяют — и тем важнее с этим теплом справляться.

Почему гонка за ИИ стала гонкой за металлы

Аппетит ИИ к сырью не ограничивается самими чипами. Питание, охлаждение и сети могут требовать даже больше материалов, чем процессоры. Получается, что борьба за лидерство в ИИ превращается ещё и в борьбу за физические ресурсы — причём за те же редкие металлы уже конкурируют другие высокотехнологичные отрасли. И здесь важны не только инженеры, но и шахты, заводы по переработке и цепочки поставок.

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