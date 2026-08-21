ИИ пожирает не только электричество: вот какие 5 металлов ему нужны

Когда мы общаемся с нейросетью, кажется, что всё происходит где-то в облаке — легко и невесомо. На деле за этой лёгкостью стоят огромные здания, забитые железом, проводами и системами охлаждения. И всё это железо буквально сделано из металлов, которых нужно всё больше. Искусственный интеллект — это не только чипы, но и колоссальный спрос на сырьё. Дата-центры для ИИ требуют огромного количества электричества, охлаждения, процессоров и сетевого оборудования — и всё это упирается в металлы и минералы. Разберёмся, какие пять из них тянут на себе всю эту стройку.

Медь как главный проводник ИИ

Если выбирать самый важный металл для инфраструктуры ИИ, это будет медь. Она проводит электричество через всю силовую систему дата-центра — провода серверов, трансформаторы, шины питания, — а благодаря отличной теплопроводности помогает ещё и с охлаждением.

Масштабы впечатляют. Исследование 2026 года о минеральном спросе показало, что на медь приходится 83% всей массы минералов, связанных с инфраструктурой ИИ-дата-центров, причём 64% всей меди уходит на передачу и распределение электричества. А чтобы понять размах: по оценке МВФ, один крупный кампус дата-центров может содержать почти столько же меди, сколько рудник среднего размера добывает за целый год.

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Галлий — узкое место всей цепочки

Галлия нужно значительно меньше, чем меди, но его роль сосредоточена в самом чувствительном месте — полупроводниках. Соединения вроде нитрида галлия используются в мощной силовой электронике и радиочастотных устройствах, а сами материалы на основе галлия всё активнее применяются в продвинутой электронике.

Международное энергетическое агентство относит галлий к материалам с высоким риском перебоев в поставках: его переработка сильно сконцентрирована в одних руках, а заменить его во многих применениях сложно. Так что даже при крошечном физическом объёме галлий способен стать узким местом для всей индустрии.

Германий и скорость передачи данных

Ещё один металл, которого нужно немного, но роль у него огромная. Германий используется в полупроводниках и в оптоволоконных системах — тех самых, по которым проходят гигантские потоки данных внутри современной вычислительной инфраструктуры.

По той же причине германий тоже попал в список материалов с высоким риском поставок: производство и переработка сосредоточены в немногих странах, а альтернатив мало. Он важен не только для ИИ, но именно взрывной рост высокоскоростных вычислений и сетей делает надёжный доступ к нему всё более критичным.

Редкоземельные элементы и магниты

Редкоземельные — это не один металл, а целая группа элементов: неодим, празеодим, диспрозий, тербий и другие. Их ценят прежде всего за мощные постоянные магниты, которые стоят в двигателях и другом оборудовании. Подробнее о том, зачем нужны редкоземельные металлы, мы уже рассказывали отдельно.

В дата-центрах такие магниты используются в системах охлаждения, электромоторах и части оборудования для хранения данных. И снова упираемся в поставки: по данным МЭА, на Китай приходится более 90% мировой переработки редкоземельных элементов, используемых в магнитах.

Алюминий и борьба с перегревом

Алюминий играет менее эффектную, но очень практичную роль. Этот лёгкий металл раньше стоил дороже золота, он устойчив к коррозии и хорошо проводит тепло, поэтому отлично подходит для оборудования дата-центров — прежде всего для радиаторов и систем охлаждения.

Геологическая служба США прямо называет алюминий вместе с медью ключевым материалом для радиаторов серверов, которые отводят тепло от чувствительной электроники. А чем мощнее становятся ИИ-процессоры, тем больше тепла они выделяют — и тем важнее с этим теплом справляться.

Почему гонка за ИИ стала гонкой за металлы

Аппетит ИИ к сырью не ограничивается самими чипами. Питание, охлаждение и сети могут требовать даже больше материалов, чем процессоры. Получается, что борьба за лидерство в ИИ превращается ещё и в борьбу за физические ресурсы — причём за те же редкие металлы уже конкурируют другие высокотехнологичные отрасли. И здесь важны не только инженеры, но и шахты, заводы по переработке и цепочки поставок.