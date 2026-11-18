В марте мы рассказывали, как клетки мозга играли в Doom. Тогда им хватало виртуального мира. Теперь они добрались до реального: в дело пошли выпуклые буквы Брайля и настоящий робот-собака. Звучит почти как научная фантастика, но есть нюанс: слово «мозг» здесь довольно условное.

Вместо полноценного мозга — крошечные скопления нейронов

Никто не выращивал человеческий мозг целиком. В одном эксперименте использовали органоиды — миниатюрные структуры из нервных и вспомогательных клеток, напоминающие отдельные особенности мозговой ткани. Такие «мини-мозги» выращивают из стволовых клеток в лабораторных условиях.

Для управления роботом использовали другую систему — живые нейроны, размещённые на специальном чипе. Электроды позволяют посылать клеткам сигналы и считывать их ответы. Получается необычный гибрид живых клеток и обычного компьютера. Но наличие электрической активности ещё не означает, что у такой системы есть мысли или сознание.

Три мини-мозга распознали буквы Брайля с точностью 83%

В октябре 2026 года исследователи из Бристольского университета опубликовали работу, в которой использовали органоиды размером около миллиметра. Им передавали информацию о 26 буквах английского алфавита, записанных шрифтом Брайля.

Работало всё так: специальный датчик скользил по выпуклым точкам, компьютер превращал полученные данные в электрические импульсы, а органоиды на них реагировали. Затем алгоритм анализировал активность нервных клеток и определял, какая буква была показана.

С одним органоидом точность составила 61%, а с тремя сразу — 83%. Причём система из трёх органоидов лучше справлялась с искусственно добавленными помехами.

Но тут важно понимать разницу: сами органоиды не научились читать и не понимали буквы. Их даже не обучали азбуке Брайля. Живые клетки участвовали в обработке сигналов, а распознаванием занимался компьютерный алгоритм.

Робот-собака начал двигаться по командам живых нейронов

Австралийская компания Cortical Labs пошла дальше и подключила свою систему с живыми нейронами к четвероногому роботу. Электрическая активность клеток преобразовывалась в команды движения, благодаря которым робот мог перемещаться к заданной цели.

Как сообщает New Scientist, сначала систему обучали ориентироваться в простом виртуальном пространстве, а затем результаты использовали для управления настоящим робопсом.

Это не самостоятельный робот с человеческим разумом. Живые клетки работают вместе с электроникой и программным обеспечением, а задача пока ограничена простыми перемещениями.

Будь в курсе новых открытий — подписывайся на наш канал в Max!

Нейроны учились искать «еду» в виртуальном мире

Ещё интереснее отдельный эксперимент Cortical Labs совместно с Honda. Живые нейроны подключили к виртуальному агенту, который должен был находить цель, ориентируясь на условный запах. Он мог двигаться вперёд или поворачивать, а клетки получали электрические сигналы, связанные с происходящим.

Чтобы подобрать подходящий способ взаимодействия с нейронами, исследователи проверили около 1300 вариантов настроек и провели суммарно более 4000 часов испытаний. Всего 12 вариантов стабильно показывали признаки обучения в нескольких последовательных попытках.

Результаты описаны в препринте, который пока не прошёл независимое научное рецензирование. Тем не менее эксперимент показал, что при правильно организованной обратной связи живые нейронные сети способны улучшать результаты выполнения простых задач.

Живые компьютеры обещают экономить энергию, но есть проблема

Зачем вообще всё это нужно, если существуют обычные процессоры и искусственный интеллект? Дело в том, что биологические нейроны способны приспосабливаться к новым условиям и обрабатывать информацию с небольшими затратами энергии.

Идея компьютеров на клетках мозга появилась не вчера. В перспективе такие системы могут пригодиться роботам, которым приходится принимать решения в незнакомой обстановке, а также при изучении работы мозга и действия лекарств.

Однако есть серьёзная загвоздка: живые клетки нужно постоянно снабжать питательными веществами, поддерживать определённую температуру и защищать от неблагоприятных условий. И всё это оборудование тоже потребляет электричество.

Поэтому пока неизвестно, смогут ли биокомпьютеры действительно оказаться экономичнее и практичнее обычных. И ещё предстоит выяснить, насколько надёжно нейроны будут работать вне простых лабораторных задач.