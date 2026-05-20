Биолог 20 лет искал эту рыбу, и она оказалась не такой, как ожидалось

Морской биолог 20 лет искал странную волосатую рыбу, которую впервые заметил у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Теперь ее официально описали как новый вид, и назвали в честь персонажа детского шоу. Но за комичной внешностью скрываются сюрпризы, которые удивили даже ихтиологов. Кажется, описанная нами ранее рыба, живущая на суше, далеко не самая необычная.

Как ученые искали волосатую рыбу

По данным ZME Science, в 2001 году морской биолог Дэвид Харасти нырял у берегов Папуа — Новой Гвинеи и заметил нечто странное. Ему казалось, будто клочок красных водорослей сам по себе поплыл в толще воды. Харасти сфотографировал находку на пленочную камеру, вернулся домой и перерыл все определители рыб, которые у него были. Ни один вид не подходил.

Существо оказалось крошечным, всего 2–3,5 сантиметра в длину, и мастерски пряталось среди нитчатых красных водорослей. После первой встречи рыба, по сути, исчезла. Харасти возвращался в регион раз за разом, но безуспешно. Тем временем редкие наблюдения всплывали от дайверов у Большого Барьерного рифа, Фиджи и Тонги — значит, вид мог быть широко распространен, но его почти невозможно заметить.

Все изменилось в 2020 году, когда дайверы заметили такое же существо у Кэрнса в Австралии. Харасти объединился с ихтиологом Грэмом Шортом из Калифорнийской академии наук и Австралийского музея. Команда организовала целенаправленную экспедицию: исследователи прочесывали рифовые стенки и коралловые выступы на глубинах от 5 до 30 метров, тщательно осматривая заросли красных водорослей. В итоге ученые поймали самца и самку для полноценного научного описания.

Кто такие рыбы-призраки

Рыбы-призраки — это небольшая и малоизученная группа тропических морских рыб, близких родственников морских коньков, игл и морских драконов. Все они принадлежат к отряду иглообразных (Syngnathiformes) и встречаются в тропической зоне Индо-Тихоокеанского региона, от Красного моря до центральной части Тихого океана.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

Главная суперспособность рыб-призраков — камуфляж. Они мастерски имитируют водоросли, морские травы, морские лилии и мягкие кораллы, и формой тела, и окраской. Как и морские коньки, они обладают удлиненным трубчатым рылом с крошечным ртом на конце. Но есть важное отличие: у морских коньков икру вынашивает самец, а у рыб-призраков — самка, в специальной выводковой сумке, образованной сросшимися брюшными плавниками.

До описания нового вида было известно всего шесть-семь видов. Solenostomus snuffleupagus стал первым новым видом рыб-призраков, описанным за более чем двадцать лет.

Особенности нового вида рыб-призраков

Когда Грэм Шорт и коллеги просканировали собранные экземпляры на КТ-сканере высокого разрешения, стало понятно, насколько необычен этот вид. Внешне рыба немного напоминает уже известный вид Solenostomus paegnius, но анатомически сильно от него отличается.

Вот ключевые отличия нового вида:

36 позвонков вместо 32–34 у ближайшего родственника;

Более компактное и массивное тело;

Обильные удлиненные нитевидные выросты кожи. Это не шерсть в привычном смысле, а разрастания покровных тканей, особенно густые на рыле, челюстях, голове и кончиках плавников;

Уникальная решетчатая структура костных пластинок на передней части тела;

Различия в форме затылочного гребня у самцов и самок.

Анализ митохондриальной ДНК показал, что этот вид отделился от ближайших родственников примерно 18,3 миллиона лет назад. За это время он, можно сказать, довел свой камуфляж до совершенства.

Мехх нового вида густой, рыжевато-оранжевый, и идеально имитирует нитчатые красные водоросли, среди которых рыба живет. Встречается и редкая зеленая цветовая форма.

Другие рыбы-призраки тоже бывают немного «волосатыми» — например, с короткими выростами под рылом. Но этот вид, по словам Шорта, довел лохматость до абсолюта — все тело покрыто длинными нитями.

Подобный уровень маскировки напоминает принцип, который используют и люди — например, ученые хотят создать одежду будущего, способную адаптироваться к среде, и природа, как видим, давно нашла свои решения.

Почему эта рыба-призрак оказалась хищником

Главный сюрприз поджидал ученых при изучении содержимого желудка одного из экземпляров. Внутри обнаружился частично переваренный скелет целой маленькой рыбы. Это стало первым подтвержденным случаем, когда рыба-призрак охотилась на другую рыбу.

До сих пор считалось, что все виды рыб-призраков питаются исключительно мелкими ракообразными, которых засасывают через длинное трубчатое рыло. Находка в желудке S. snuffleupagus опровергает давнее представление о диете этой группы и говорит о том, что по крайней мере один вид — полноценный хищник.

Размер добычи при длине тела в 2–3 сантиметра впечатляет. Как выразился ихтиолог Грэм Шорт, для такого симпатичного крохи это существо на удивление хищное.

Название нового вида рыбы-призрака

Когда пришло время давать виду официальное имя, выбор был очевиден. Мохнатая текстура тела и длинное покатое рыло удивительно точно напоминают Мистера Снаффи — лохматого мамонтоподобного персонажа из «Улицы Сезам», лучшего друга Большой Птицы.

Ученые даже написали в Sesame Workshop, некоммерческую организацию, стоящую за легендарным шоу, и получили ответ на следующий же день. Создатели программы полностью поддержали идею. Розмари Тругльо, старший вице-президент Sesame Workshop по глобальному образованию, отметила, что связь науки с воображением всегда была частью духа «Улицы Сезам».

Описание вида опубликовано 10 мая 2026 года в рецензируемом журнале Journal of Fish Biology. Работу выполнили Грэм Шорт и Дэвид Харасти с использованием морфологических, молекулярных и томографических методов.

Изучение малоизвестные видов рыб

История Solenostomus snuffleupagus — наглядный пример того, как мало мы знаем о жизни коралловых рифов. Существо, которое 20 лет ускользало от ученых, оказалось не просто новым видом, а самой ранней ветвью своего рода — его эволюционная линия отделилась от остальных рыб-призраков около 18 миллионов лет назад.

Большой Барьерный риф и воды юго-западной части Тихого океана считаются одними из самых изученных морских экосистем в мире. Но даже здесь обнаруживаются виды, которые десятилетиями прячутся буквально на виду.

Еще больше познавательный постов вы найдёте в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Это открытие подтверждает, что в океане все еще полно сюрпризов для тех, кто умеет внимательно смотреть. А один маленький «лохматый» хищник заодно показал, что даже самые базовые представления о биологии хорошо знакомой группы рыб могут оказаться неполными.