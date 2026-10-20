5 тысяч или 14 тысяч шагов в день: есть ли разница для мозга

Мы знаем, что ходьба полезна для тела, и даже подробно об этом рассказывали. Но влияет ли она на работу мозга? Учёные решили проверить, как количество шагов в день связано с вниманием и самоконтролем. Оказалось, что у людей, которые делают больше шагов, результаты тестов немного выше, чем у тех, кто шагает мало.

14 лет данных с фитнес-браслетов

Работу провели учёные из Медицинского колледжа Бейлора в США, её опубликовал журнал Scientific Reports. Они взяли данные 3093 взрослых американцев из большой государственной программы All of Us, которую ведут Национальные институты здоровья США. Участникам было от 18 до 93 лет, средний возраст около 58.

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Главное отличие этой работы от многих прошлых в том, как считали активность. Раньше люди часто сами рассказывали, сколько они двигаются, а такие рассказы бывают неточными. Здесь шаги брали из записей браслетов Fitbit за период с 2009 по 2023 год. Полные данные за все годы были не у всех, поэтому привычный уровень активности каждого участника учёные оценивали по тем записям, которые были.

Кроме шагов, исследователи смотрели на артериальное давление. А с сентября 2023 года участники один раз прошли набор тестов на мышление.

Четыре теста: от внимания до умения подождать

Тесты проверяли четыре навыка:

способность долго удерживать внимание на одной задаче;

умение не отвлекаться на лишнюю информацию;

выбор между небольшой наградой сейчас и большей, но позже;

способность распознавать эмоции по лицу.

Третий тест звучит странно, но он про самоконтроль. Кто чаще готов подождать ради большей выгоды, тот обычно меньше поддаётся сиюминутным порывам.

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Три группы: 5, 9 и 14 тысяч шагов

По записям браслетов участники естественным образом разделились на три группы. Самые активные обогнали наименее активных в трёх тестах из четырёх: на внимание, на умение не отвлекаться и на выбор награды.

Группа Шагов в день в среднем Баллы за внимание Наименее активные 5108 точка отсчёта Средние 8875 примерно на 1,76 выше Самые активные 14 161 примерно на 2,17 выше

Эти цифры получены уже с поправкой на возраст, образование, доход, семейное положение и место рождения. То есть учёные постарались отделить эффект движения от того, что, например, обеспеченные люди могут и больше ходить, и лучше решать тесты. Сами авторы подчёркивают, что разница между группами небольшая.

А вот в распознавании эмоций по лицу группы не различались. Ещё одна важная деталь: то, менялась ли активность человека с годами, тоже не было заметно связано с результатами тестов.

Психиатр Олуолува Окусага, один из авторов, объясняет, где такие навыки пригодятся в обычной жизни. По его словам, это, например, умение сосредоточиться на работе, не принимать импульсивных решений и придерживаться долгосрочных целей вроде накоплений или плана по здоровью.

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Давление объясняет лишь малую часть связи

С давлением картина оказалась скромнее. Более высокое верхнее давление (первое число в показаниях тонометра) было связано с чуть худшими результатами только в одном тесте, на выбор награды. Нижнее давление после всех поправок ни с одним тестом заметно не связано.

Учёные проверили, не через давление ли шаги влияют на мышление. Статистически более низкое верхнее давление объясняет лишь около 5 процентов связи между шагами и результатами теста на выбор награды. И даже это не значит, что снижение давления само по себе улучшит работу мозга.

Почему движение вообще может помогать мозгу? Авторы предполагают, что дело в лучшем усвоении сахара, меньшем воспалении в организме и способности мозга перестраиваться. Но в этой работе такие объяснения не проверяли, это пока гипотезы.

Нормы шагов для внимания исследование не устанавливает

Соблазнительно сделать вывод «ходите по 14 тысяч шагов, и будете лучше сосредотачиваться». Но авторы прямо говорят, что так делать нельзя. По словам Окусаги, исследование было наблюдательным и не задумывалось для того, чтобы найти оптимальное число шагов для здоровья мозга.

Цифры в 5, 9 и 14 тысяч просто средние значения групп, которые получились из данных, а не рекомендации. О том, сколько шагов в день нужно для здоровья в целом, учёные спорят отдельно, и эта работа в споре точку не ставит.

Коротко вывод самих авторов звучит так: активность в течение многих лет связана с лучшими результатами тестов позже, но не доказано, что именно она их улучшает.

Ограничения: один тест и однородная выборка

У работы есть несколько слабых мест, которые авторы называют сами:

мышление проверили только один раз, поэтому нельзя сказать, улучшилось оно у участников или ухудшилось;

связь может работать и в обратную сторону: люди с более острым умом, возможно, просто охотнее остаются активными;

реальное поведение, например сосредоточенность на работе или денежные решения, напрямую не изучали;

не удалось учесть курение и лишний вес;

большинство участников белые, около двух третей женщины, и почти у всех есть хотя бы неоконченное высшее образование.

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Последний пункт значит, что на других людей результаты можно переносить только с осторожностью. Следующий шаг уже понятен: в программе All of Us планируют повторные тесты, и тогда можно будет увидеть, как активность связана с изменениями внимания с годами, а не только с одним замером.