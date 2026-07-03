Не выспались всего одну ночь? Ваш мозг уже начал работать иначе

Мы тратим примерно треть жизни на сон, и долгое время учёные спорили, зачем нам это вообще нужно. Теперь у науки появилось важное доказательство: всего одна бессонная ночь заметно меняет связи между нейронами в мозге живого человека. Исследование немецкого Юлихского исследовательского центра впервые показало этот эффект напрямую, а не на животных.

Гипотеза синаптического гомеостаза: зачем мозгу «уборка» во сне

Одна из ведущих идей о пользе сна звучит так: пока мы бодрствуем и взаимодействуем с миром, связи между клетками мозга (синапсы) постоянно укрепляются. Это нужно, чтобы учиться и запоминать, но обходится дорого: процесс пожирает энергию и оставляет после себя метаболический «мусор».

Чтобы навести порядок и сэкономить ресурсы, мозгу нужно подрезать лишние связи. Но сделать это можно только тогда, когда мы не строим новые, то есть во сне. Эту идею называют гипотезой синаптического гомеостаза — по сути, ночью мозг работает как садовник, который подстригает разросшиеся за день «кусты» нейронных связей. До недавнего времени её подтверждали в основном эксперименты на животных.

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Как учёные впервые увидели изменения синапсов у живых людей

Чтобы проверить гипотезу на человеке, исследователи использовали ПЭТ — позитронно-эмиссионную томографию. Они пометили радиоактивной меткой особый белок SV2A, который находится в пузырьках на самих синапсах — местах контакта между нейронами. Это позволило по сути «подсветить» и измерить плотность связей в живом мозге.

Логика простая: чем больше этого белка, тем больше синапсов в данной области. Раньше подобные тонкие изменения у людей измерить напрямую не получалось, поэтому работа и стала важным шагом. Результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.

Что показал эксперимент с 40 добровольцами

В исследовании участвовали 40 человек. Половину из них попросили провести одну ночь без сна. После 28 часов бодрствования их мозг просканировали и сравнили с теми, кто нормально выспался.

Разница оказалась заметной. У людей без сна плотность синапсов отличалась прежде всего в зонах, отвечающих за:

память (область гиппокампа)

обработку и объединение информации от органов чувств (теменная доля)

передачу сигналов по центральной нервной системе (таламус)

Это и есть прямое свидетельство того, что недосып не просто вызывает усталость, а физически отражается на структуре мозговых связей — по крайней мере, в ключевых для мышления и памяти регионах.

Почему мозг с большим числом синапсов спит глубже

Невыспавшимся участникам разрешили вздремнуть два часа и в это время записывали их мозговую активность. Оказалось, что люди с большей концентрацией белка SV2A чаще погружались в медленноволновой сон — это самая глубокая, восстановительная фаза.

Иными словами, чем плотнее «заросли» синапсов накопились за день, тем сильнее мозг стремился провалиться в глубокий сон. Похоже, что именно высокая плотность связей служит спусковым крючком для глубоких фаз сна, во время которых лишние контакты подрезаются до уровня, нужного на завтра. Сами сканы не показывают, что именно происходит в момент сна, но картина складывается логичная.

Что бессонная ночь и состояние синапсов значат для риска деменции

Важно не переоценивать выводы: исследование не утверждает, что у сна есть только одна функция или что мы спим исключительно ради «прополки» нейронов. Сон выполняет множество задач. Но теперь есть твёрдое доказательство, что нашему энергозатратному мозгу необходим ночной сон, чтобы работать в полную силу.

Особенно тревожно становится, если вспомнить об уже известных последствиях нехватки сна: хронический недосып повышает риск нейродегенеративных болезней — например, потеря глубокого сна и деменция идут рука об руку. Поэтому ложиться вовремя и крепко спать — вероятно, одно из лучших действий для долгого сохранения ясного ума.