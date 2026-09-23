POCO X8 — новый народный смартфон 2026 года. Вот что о нем известно

Если вы выбираете смартфон по одному главному критерию — чтобы он честно доживал до вечера и не просил зарядку в обед, — то POCO X8 заслуживает отдельного разговора. Производитель сделал ставку на автономность и заложил в корпус аккумулятор, которого в этой линейке еще не было, но одной батареей дело не ограничилось. Совсем недавно бренд уже показывал новые флагманы POCO F9, а теперь взялся за более доступный сегмент и подошел к нему с интересной стороны. Что поменялось в железе, экране и защите, за счет чего смартфон обещает работать так долго и где во всей этой формуле кроется нюанс — разберем по пунктам ниже.

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Батарея, которой в серии еще не было

Главная причина обратить внимание на POCO X8 — это аккумулятор на 8 340 мА·ч. Для X-серии это рекорд: у прошлого POCO X7 стояла батарея на 5 110 мА·ч, а тут прибавка сразу на 3 230 мА·ч, то есть примерно на 63 процента. Емкость выросла не за счет толщины корпуса, а благодаря кремний-углеродной батарее — такая технология позволяет уместить больше энергии в тот же объем. Производитель заявляет, что элемент прошел 1 600 циклов заряда в тестах, так что расчет здесь на долгую службу, а не на красивую цифру в характеристиках.

На практике большая емкость — это не про рекорды, а про спокойствие. Смешанный день из видео, навигации в дороге, мессенджеров, пары часов игр и режима ожидания такой смартфон должен держать увереннее большинства ровесников. Точные часы автономности всегда зависят от сети, яркости экрана, настроек и самих приложений, поэтому обещать одинаковый результат всем было бы нечестно. Но запас тут реально солидный, и это чувствуется именно в те дни, когда розетки под рукой нет.

С зарядкой тоже порядок. Смартфон поддерживает HyperCharge на 67 Вт: по официальным данным бренда за полчаса батарея набирает до 45 процентов. Это результат лабораторного теста, а не гарантия для любых условий, но ориентир приятный. Отдельно радует обратная проводная зарядка на 22,5 Вт — аппарат сам делится энергией с аксессуарами или другим телефоном, если у друга сел смартфон.

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Производительность чипа Snapdragon 6s Gen 4

За производительность отвечает платформа Snapdragon 6s Gen 4. В связке с ней работает оперативная память LPDDR4X и быстрый накопитель UFS 4.1, который заметно ускоряет запуск приложений и копирование файлов. В тестах AnTuTu V11 POCO называет результат около 940 000 баллов. Цифру стоит воспринимать как заявленную производителем: на конкретном экземпляре она меняется в зависимости от версии прошивки, температуры и условий прогона.

Что это дает в обычной жизни? Плавные переключения между приложениями, спокойный веб-серфинг, соцсети без подтормаживаний и комфортные игры на средних настройках. Смартфон построен вокруг автономности, но и на повседневную нагрузку у него хватает мощности — редактировать фото, держать открытыми десяток вкладок и запускать популярные игры получится без нервов. Узким местом тут раньше станет не чип, а ваши личные требования к графике и частоте кадров в тяжелых проектах.

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Большой плоский экран с разрешением 1,5K

Экран у POCO X8 крупный — 6,83 дюйма, плоский, с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Картинка получается четкой, а прокрутка лент и меню — плавной. Панель собрана на светоизлучающем материале M10, который поднимает пиковую яркость до 3 500 нит. Здесь важная оговорка: это именно пиковое значение, замеренное при 25 процентах активной площади экрана, а не та яркость, что вы видите на белом поле во весь дисплей.

Для глаз производитель добавил фирменные функции защиты зрения, которые снижают усталость при долгом чтении и просмотре. На улице дисплей читается уверенно даже под солнцем, а дома его хватает с запасом. Диагональ в 6,83 дюйма — это территория крупных смартфонов: фильмы и игры смотрятся здорово, но одной рукой дотянуться до верхних углов уже сложнее. Частота 120 Гц работает не только в играх — листать ленту и переключаться между приложениями на таком экране просто приятнее.

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Новый дизайн, четыре класса защиты и камера

Внешне POCO X8 сменил облик. Смартфон получил плоский экран и новую двухсекционную панель, а на выбор идут три цвета — черный, белый и оранжевый. В руке аппарат смотрится современно и не выглядит бюджетно, хотя относится к доступному сегменту. Модель качественная и заслуженно собирает хорошие отзывы за внешний вид и хват.

По защите тут сразу набор классов — IP66, IP68, IP69 и IP69K. Это значит, что корпус рассчитан на пыль и воду в рамках описанных условий тестирования. Важно понимать границы: специально топить смартфон не стоит, и защита не отменяет аккуратности и не покрывает абсолютно любой сценарий. Но брызги дождя, пролитый кофе или мокрые руки такой аппарат переживет спокойно.

Камера здесь одна основная — на 50 Мп с оптической стабилизацией. Она рассчитана на типовые сценарии съемки, а ИИ-инструменты добавляют возможности уже при обработке готовых кадров. Ждать от нее ультраширокого или телеобъектива не нужно, их тут нет, но основной модуль со стабилизацией выдает аккуратные снимки, в том числе при слабом свете и без штатива. ИИ-инструменты пригодятся, когда нужно быстро подтянуть кадр или убрать лишнее прямо в галерее, не открывая сторонние редакторы.

Где купить POCO X8

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