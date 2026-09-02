Что купить вместо iPhone: 10 Android-смартфонов для Госуслуг, банковских приложений и не только

Много лет у меня был айфон, и с ним всё было хорошо ровно до того момента, пока Сбербанк Онлайн не приказал долго жить. Так уж вышло, что последнюю версию приложения я не скачал, а старая в какой-то момент просто взяла и помахала ручкой, отметив, что мне нужно обновление. Вот только где его взять? В App Store-то пусто. А потом пошло по накатанной. Сначала у Макса перестали приходить уведомления. За ними отстегнулся Яндекс Пэй, ВБ Банк и иже с ними. Поэтому я решил собрать этот топ из 10 актуальных Android-аппаратов, из которых выбирал себе замену Айфону. Ниже честно расскажу, чем хорошая каждая модель, а в самом конце раскрою, что я все-таки выбрал для себя. А, если смартфон вы уже выбрали, почитайте, что съесть, чтобы лучше спать.

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Honor X9d — смартфон для тех, кто роняет телефон по три раза в день

Знаете тот неприятный момент, когда телефон выскальзывает из рук и летит экраном вниз на плитку? С Honor X9d можно выдохнуть: аппарат сертифицирован по IP69K, IP68 и IP66, переживает падение с двух с половиной метров и даже горячую воду. При этом это не бронированный кирпич без характеристик — тут AMOLED на 6.79 дюйма с пиковой яркостью до 6000 нит, что примерно вдвое больше, чем у iPhone 17e. Камера на 108 МП с оптической стабилизацией, есть ультраширик. Батарея — 8300 мА*ч, заряжается на 66 Вт.

Что важно понимать: Snapdragon 6 Gen 4 — это не флагман, тяжёлые игры на ультра не потянет. Но для банков, навигации, камеры и всего повседневного — хватает с запасом. А вот то, что за 27 тысяч вы получаете телефон, который реально можно не бояться уронить, — это аргумент.

Цена: 27 395 ₽

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Redmi Note 17 5G — бюджетник вместо iPhone 17e, зато с экраном побольше

iPhone 17e — телефон, конечно, классный. Но стоит он заметно дороже и напрочь лишен приложений от российских разработчиков. А тут — Redmi Note 17 5G с 6.99-дюймовым AMOLED, 120 Гц и яркостью до 1800 нит, да еще и RuStore. Батарея — около 7700 мА*ч, что при таком чипе как Snapdragon 4 Gen 4 означает спокойные полтора-два дня без розетки. Зарядка на 45 Вт — конечно, не рекорд, но за ночь точно не проблема.

Компромисс тут честный: камера тут совсем простая, хоть и на 50 МП. Но, если фотография для вас — просто сфоткать документ или котика для сторис, этого достаточно. А, если снимаете много и разное — смотрите дальше по подборке. Защита IP65 — дождь переживёт, в бассейн лучше не ронять. Но за свои тридцать тысяч это очень крепкий вариант, который просто работает и не просит зарядку каждый вечер.

Цена: 30 524 ₽

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OnePlus Turbo 6X Pro — автономность на три дня и батарея-рекордсмен

Есть категория людей (я к ним отношусь), которые забывают ставить телефон на зарядку и утром обнаруживают три процента. Для таких существует OnePlus Turbo 6X Pro с батареей на 8000 мА·ч и зарядкой на 80 Вт. Экран — 6.78 дюйма AMOLED, 144 Гц, камера на 50 МП с оптической стабилизацией плюс ультраширик. Чип MediaTek Dimensity 7400 Super — средний сегмент, но для большинства задач его хватает.

Тут главное — понимать нюанс: это китайская внутренняя линейка OnePlus, глобально она не продаётся. Значит, интерфейс может быть на китайском или английском из коробки, и с диапазонами связи стоит проверить совместимость с вашим оператором. Для энтузиаста, который не боится покопаться в настройках и поставить нужную прошивку, — находка. Если хотите включить и забыть — лучше посмотрите на глобальные модели ниже.

Цена: 34 191 ₽

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Honor Power2 с батареей больше 10 000 мА*ч

Когда я увидел цифру 10 080 мА*ч, первая мысль была: ну точно толстый и тяжёлый. А потом посмотрел на толщину — около 8 мм. Как они запихнули столько в такой корпус, я до сих пор не очень понимаю, но Honor Power2 существует. Зарядка на 80 Вт — то есть даже такую батарею можно заполнить часа за полтора. Бонусом — реверсивная зарядка на 27 Вт: можно подзарядить наушники или чужой телефон прямо от своего.

Внутри MediaTek Dimensity 8500 Elite, экран 6.79 дюйма AMOLED с частотой 120 Гц, камера на 50 МП с оптической стабилизацией. Защита — целый букет: IP68, IP69, IP69K. По сути, это телефон для тех, кому просто надоело думать о зарядке. Два полных дня активного использования — не маркетинговое обещание, а логичное следствие такой ёмкости. iPhone 17 с его батареей в районе 3500-4000 мА*ч тут даже сравнивать неловко. Тем более, без Сбербанка.

Цена: 39 162 ₽

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Honor 600 с российской прошивкой из коробки — без танцев с регионом

Половина вопросов про Android-смартфоны с AliExpress сводятся к одному: «А там будет русский?» В случае с Honor 600 ответ — да, российская версия прямо из коробки. Не надо менять регион, искать прошивку, ставить Google-сервисы вручную. Просто включаете и пользуетесь. Экран — 6.57 дюйма AMOLED с безумной пиковой яркостью до 8000 нит, и хотя в реальности пиковые значения достигаются в точечных сценариях, на солнце видно отлично. Камера — 200 МП с оптической стабилизацией и ультраширик.

Snapdragon 7 Gen 4 — крепкий средний сегмент, который не буксует в повседневных задачах. Батарея на 7000 мА*ч заряжается на 80 Вт, а реверсивная зарядка на 27 Вт позволяет подкинуть энергии наушникам. Защита IP68 плюс IP69K. Если вам нужен телефон, который «просто работает» и не требует никаких технических танцев после покупки — это, пожалуй, самый спокойный вариант в подборке.

Цена: 41 176 ₽

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Раскладушка Xiaomi Mix Flip вместо флипа, который Apple так и не выпустила

Apple уже много лет обещают (ну, слухи обещают), но так и не сделали раскладушку. А Xiaomi Mix Flip — вот он, реальный. Основной экран 6.86 дюйма LTPO AMOLED, 120 Гц, до 3000 нит, а в сложенном виде — внешний 4-дюймовый AMOLED, на котором можно читать уведомления, отвечать на сообщения и даже снимать селфи на основную камеру. Камера, кстати, интересная: 50 МП с оптической стабилизацией плюс телевик 50 МП с двукратным зумом — редкость для раскладушек, где обычно экономят на оптике.

Snapdragon 8 Gen 3 — прошлогодний флагман, но всё ещё очень быстрый. Батарея 4780 мА*ч — для флипа это нормально, зарядка на 67 Вт. Память — 12/512 ГБ, без вариантов, что даже хорошо: не надо выбирать. Формат, конечно, на любителя. Но если вам хочется чего-то принципиально другого после десяти лет одинаковых моноблоков — это оно.

Цена: 41 719 ₽

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OnePlus 15R — флагман на Snapdragon 8 Gen 5 вместо iPhone 17

Вот честно: если бы мне сказали выбрать один телефон из подборки и ходить с ним год, я бы крепко задумался именно над OnePlus 15R. Тут Snapdragon 8 Gen 5 — самый свежий флагманский чип, экран 6.83 дюйма AMOLED на 165 Гц, батарея на 7400 мА*ч и зарядка SUPERVOOC на 80 Вт. Камера на 50 МП с матрицей Sony IMX906 — проверенный сенсор, который хорошо снимает и днём, и при слабом свете. Плюс ультраширик и ультразвуковой сканер под экраном, который работает быстрее оптического.

Другое дело, что за 44 тысячи вы получаете по сути флагманскую скорость iPhone 17 Pro — но платите как за обычный iPhone 17. Защита IP69K, глобальная версия с нормальной поддержкой диапазонов. Без телевика, да, но для большинства сценариев связки «основная + ультраширик» хватает. Если нужен телефон, который быстрый сейчас и останется быстрым через два года, — OnePlus 15R вполне тянет на эту роль.

Цена: 43 856 ₽

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POCO X8 Pro Max — игровой смартфон с испарительным охлаждением для долгих сессий

Моя дочь (ей одиннадцать) умудряется играть в Genshin Impact часами, и её текущий телефон после сорока минут превращается в грелку. Собственно, поэтому я и присматриваюсь к POCO X8 Pro Max: внутри система охлаждения 3D IceLoop с испарительной камерой, которая отводит тепло от чипа и не даёт ему сбрасывать частоты. Процессор MediaTek Dimensity 9500s, батарея — 8500 мА*ч, зарядка на 100 Вт. Экран 6.83 дюйма AMOLED, до 3500 нит яркости, ультразвуковой сканер отпечатков.

Камера стандартная для сегмента: 50 МП с оптической стабилизацией и ультраширик. Не вау, но и не провал. Защита IP68. По сути, это телефон, заточенный под одну конкретную задачу — долгие нагрузочные сценарии без троттлинга. Игры, рендер видео, тяжёлые приложения. Если ваш сценарий — «поскроллить ленту и позвонить», он вам не нужен. А вот если телефон регулярно работает на пределе — тут он раскрывается.

Кстати, чем обычный POCO X8 Pro отличается от Max-версии, разбирались в отдельной статье — обязательно почитайте.

Цена: 44 930 ₽

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POCO F9 Pro: флагман с беспроводной зарядкой, которой у конкурентов нет

В мире Android-флагманов за разумные деньги беспроводная зарядка — почти экзотика. Производители экономят именно на ней, мол, и так провод быстрый. А POCO F9 Pro берёт и ставит 50 Вт беспроводной зарядки рядом со 100 Вт проводной. Внутри — Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6.59 дюйма AMOLED с частотой обновления 185 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Камера — 200 МП с оптической стабилизацией, телевик на 50 МП с 2.5-кратным зумом и ультраширик. Память на быстром UFS 4.1.

По начинке это прямой конкурент iPhone 17 Pro, только стоит 58 тысяч вместо ста. Батарея 6330 мА*ч, защита IP68. Из минусов — экран чуть меньше, чем у конкурентов в подборке, но 6.59 дюйма мне лично комфортнее в руке, чем семидюймовые лопаты. Открыл коробку у товарища, повертел — и поймал себя на мысли, что за эти деньги ощущения подозрительно похожи на премиум.

Цена: 58 384 ₽

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POCO F9 Ultra: перископ, терабайт памяти и замена iPhone 17 Pro Max

Есть смартфоны, где производитель решил не экономить вообще ни на чём. POCO F9 Ultra — как раз из таких. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6.9 дюйма AMOLED на 185 Гц с яркостью до 4500 нит, батарея 8050 мА*ч, зарядка 100 Вт по проводу и 50 Вт без провода. Но главное — камера: основной модуль на 200 МП, перископ-телевик 50 МП с пятикратным оптическим зумом и ультраширик 50 МП. По сути, тот же набор, что у iPhone 17 Pro Max, только зум даже мощнее.

Версия с терабайтом памяти и 16 ГБ оперативки звучит как перебор — но если вы снимаете много видео в 4K, терабайт заполняется быстрее, чем кажется. Ценник, конечно, кусается — 94 тысячи. Но iPhone 17 Pro Max стартует сильно дороже, а тут вы получаете сопоставимый набор камер, больше батареи и вдвое быстрее зарядку. Если бюджет позволяет и хочется максимум от Android — конкурентов у этого аппарата сейчас немного.

Чем F9 Ultra отличается от обычного F9 Pro — разбор двух флагманов тут.

Цена: 93 757 ₽

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Что из этого я бы взял себе

Если собрать всё вместе, картина простая. На любом из этих аппаратов банки и Госуслуги ставятся штатно и живут спокойно, без обновлений в самый неподходящий момент. Разница только в бюджете и в том, чего вам хочется: минимальной цены, флагманского железа, запаса памяти на годы или российской версии без вопросов про регион. Если пока только присматриваетесь — есть отдельный разбор, какой POCO брать в 2026 году.

Себе я в итоге заказал POCO F9 Ultra. Да, это самый дорогой аппарат в подборке, но когда я увидел Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископ с 5-кратным зумом, батарею на 8050 мА*ч с беспроводной зарядкой и версию на целый терабайт — понял, что беру один раз и надолго. Тот случай, когда переезжаешь с айфона и точно не чувствуешь, что в чём-то себя урезал.

Если же хочется просто и недорого начать новую жизнь, я бы пригляделся к Honor X9d в глобальной версии или к базовому Redmi Note 17. А дальше уже дело вкуса и бюджета. Главное, что нервных плясок с бубном у терминала больше не будет.

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