Российские психологи фиксируют необычную тенденцию. К ним все чаще приходят пары, где один партнер ревнует другого к ChatGPT. Искусственный интеллект становится «третьим лишним» в отношениях, и это становится еще одним поводом для ссоры с близкими. Специалисты называют ситуацию новым форматом любовного треугольника, а число таких обращений, по их прогнозам, будет только расти.

Как ChatGPT приводит к ссорам в отношениях

Иногда человеку не хватает эмоциональной поддержки в паре. Вместо того чтобы поговорить с партнером, он открывает ChatGPT и обращается за советом, сочувствием или просто чтобы выговориться. Поначалу это кажется безобидным. Но постепенно общение с чат-ботом становится ежедневным ритуалом, и один из партнеров начинает чувствовать себя лишним.

По словам специалиста по семейным отношениям Елены Гречко в Газете.ру, со временем второй партнер начинает воспринимать это как форму эмоциональной измены. И дело не в том, что кто-то виноват, просто потребность в близости удовлетворяется не живым человеком, а алгоритмом.

Подобные конфликты пока не носят массового характера, но тенденция уже заметна. Психологи ожидают, что с развитием голосовых режимов и улучшением эмпатии чат-ботов таких случаев станет больше.

Почему ChatGPT кажется лучше живого собеседника

Чтобы понять, почему люди эмоционально привязываются к чат-боту, нужно посмотреть на то, чего им не хватает в реальных отношениях. ИИ может показаться идеальным собеседником тем, что он никогда не устает, не раздражается и не критикует. Он всегда готов выслушать, хоть в три часа ночи, хоть в десятый раз подряд.

Результат одного из исследований показал, что по умению поддерживать человека эмоционально, система обошла среднестатистического человека. Это не значит, что ИИ лучше чувствует, он просто обучен формулировать ответы так, что собеседнику кажется, что его действительно понимают.

Совместное исследование компании OpenAI и MIT Media Lab подтвердило этот эффект на большой выборе людей. Активные пользователи ChatGPT чаще воспринимают бота как друга, у них наблюдаются признаки эмоциональной привязанности: вовлеченность, раздражение при сбоях, потребность возвращаться к диалогу снова и снова.

Можно ли считать общение с ИИ изменой?

Вопрос звучит странно, но ответ зависит не от того, живой ли собеседник, а от того, что именно человек получает от этого общения.

Психологи выделяют три сценария:

ИИ как инструмент — человек использует чат-бот для рабочих задач или бытовых вопросов. Никакой эмоциональной связи нет, и партнер не чувствует угрозы;

— человек использует чат-бот для рабочих задач или бытовых вопросов. Никакой эмоциональной связи нет, и партнер не чувствует угрозы; ИИ как заместитель в отношениях — чат-бот начинает компенсировать то, чего не хватает в реальных отношениях: внимание, поддержку, нежность. Это очень распространенный вариант;

— чат-бот начинает компенсировать то, чего не хватает в реальных отношениях: внимание, поддержку, нежность. Это очень распространенный вариант; ИИ как тайный любовник — человек скрывает не сам факт общения, а его глубину и эмоциональную значимость. Здесь уже появляется секретность, которую психологи считают главным маркером эмоциональной неверности.

Если чат-бот замещает эмоциональную близость с партнером, это уже проблема, даже если формально ничего не произошло.

Почему общение с ИИ разрушает отношения

Психологи обращают внимание на еще один важный момент. Некоторые пользователи используют нейросети как способ избежать сложных разговоров внутри семьи. Вместо того чтобы обсудить обиду, недовольство или страх с живым партнером, человек идет к ChatGPT, потому что бот точно не обидится, не закатит скандал и не уйдет.

Проблема в том, что ИИ не решает конфликт, а просто снимает напряжение. Это как обезболивающее при переломе, когда боль уходит, но кость не срастается. Человек чувствует себя лучше после «разговора», но реальная ситуация в паре не меняется. А иногда и ухудшается, потому что партнер видит, что его место занял кто-то (или что-то) другой.

Современные нейросети демонстрируют высокий уровень эмпатии в диалоге, и это создает ловушку. Бот никогда не скажет «ты тоже не прав» или «давай посмотрим на ситуацию глазами твоего партнера». Он скорее поддержит, валидирует чувства и подтвердит правоту, именно то, что хочется услышать в момент обиды, но совсем не то, что поможет сохранить отношения.

Как не разрушить отношения из-за нейросетей

Важно сразу сказать, что само по себе общение с ChatGPT не опасно. Миллионы людей используют чат-боты каждый день для работы, учебы, поиска информации, и это не вызывает никаких проблем. Трудности начинаются там, где ИИ подменяет живое общение.

Вот несколько признаков опасного общения с ChatGPT:

Вы делитесь с чат-ботом тем, чем не делитесь с партнером, и осознанно это скрываете;

После разговора с ИИ вам становится легче, а после разговора с партнером тяжелее;

Вы начинаете сравнивать реакции партнера с реакциями бота, и партнер проигрывает;

Вам некомфортно, если партнер видит ваши переписки с ChatGPT.

Если что-то из этого списка про вас, это не повод паниковать, но повод честно поговорить. Не с ботом, а с живым человеком рядом. А если разговор не получается, то нужно говорить с психологом, который поможет разобраться, что именно не работает в отношениях.

Явление, когда партнер ревнует к нейросети, это, по сути, не про технологии. Это про то, что людям по-прежнему нужны внимание, принятие и готовность слушать. Искусственный интеллект научился это имитировать настолько хорошо, что для одинокого или недослышанного человека разница между ботом и живым собеседником стирается.

Но ChatGPT не чувствует, не любит и не заботится, он обученная программа, которая подбирает слова. Настоящая близость по-прежнему требует двоих живых людей, готовых слышать друг друга, даже когда это неудобно.