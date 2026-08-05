Вороны собираются вокруг мертвого сородича не просто так

Вороны часто собираются вокруг мертвой птицы, громко каркают и будто бы устраивают траурную церемонию. Со стороны это действительно похоже на похороны. Но ученые, которые много лет наблюдают за этим поведением, пришли к совсем другому выводу. То, что на первый взгляд кажется прощанием, на самом деле имеет совершенно прагматичное объяснение.

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Что такое моббинг у птиц простыми словами

Секрет этого странного явления таится в том, что птицы постоянно сканируют окружающую среду на наличие угроз. Иногда все начинается с одной вороны, которая находит тело.

Птица редко подлетает к погибшему сородичу сразу. Обычно она садится на безопасном расстоянии, внимательно изучает обстановку и начинает издавать резкие тревожные крики. Этот сигнал быстро привлекает внимание других ворон, и уже через несколько минут над местом происшествия кружит целая группа.

Такое поведение биологи называют моббинг. В обычных ситуациях мелкие птицы используют его, чтобы коллективно преследовать и атаковать хищника, например, ястреба или кошку. Но в случае с мертвой вороной врага может уже не быть поблизости. Стая все равно собирается, перелетает с ветки на ветку и тщательно осматривает землю. Их главная задача заключается в том, чтобы зафиксировать место и понять, кто именно совершил нападение.

ВАЖНО: В психологии и социологии «моббинг» — это травля или систематическое давление на человека в коллективе. У биологов же этим словом обозначают совершенно иное: коллективное отпугивание или атаку хищника стаей мелких птиц или зверей.

Почему мертвая ворона пугает стаю сильнее хищника

Самое известное и масштабное исследование этого феномена провели биологи Кэли Свифт и Джон Марзлуфф из Вашингтонского университета. Они решили проверить, как именно американские вороны реагируют на различные инсценировки опасности в районе Сиэтла. Результаты их работы были опубликованы в журнале Animal Behaviour.

В местах, где птицы привыкли кормиться, появлялся исследователь в необычной маске. Чтобы понять логику ворон, ученые показывали им разные сцены:

человека с мертвой вороной в руках;

чучело опасного хищника — краснохвостого сарыча;

сарыча, стоящего рядом с мертвой вороной;

человека с мертвым голубем;

человека без опасных объектов (контрольная группа).

Результаты экспериментов оказались поразительными. На сцены, представляющие явную угрозу, птицы отвечали тревожными криками в 96% случаев. При этом вороны особенно внимательно относились к телу представителя собственного вида. Мертвый голубь не вызывал у них сильной паники, а на человека без мертвой птицы они почти не обращали внимания.

Самую бурную реакцию спровоцировал хищник, находящийся рядом с мертвой вороной. Для стаи это была идеальная картина преступления: они видели и вероятного «убийцу», и результат его работы. После такого инцидента птицы считали территорию опасной минимум 72 часа и с большой неохотой приближались к пище, оставленной в этом месте.

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Феноменальная память врановых на лица

Еще более удивительным оказалось то, как долго птицы способны хранить информацию о потенциальной угрозе. В ходе эксперимента человек в маске появлялся рядом с мертвой птицей всего один раз. Когда он возвращался позже уже с пустыми руками, стая все равно узнавала его, поднимала оглушительный шум и начинала преследование.

Другие наблюдения команды Марзлуффа доказали, что вороны способны надолго запоминать человеческие лица. Если человек ловил птиц для кольцевания в определенной маске, они начинали паниковать при каждом ее появлении даже спустя пять лет. На людей в других масках испытуемые реагировали абсолютно спокойно.

Более того, информацию об «опасном лице» птицы передавали своим соседям и потомству. Со временем на маску начинали кричать даже те молодые вороны, которых ученые никогда не ловили. За несколько лет благодаря социальному обучению предупреждение об угрозе распространилось на 1,2 километра от изначального места эксперимента.

Кольцевание птиц — это метод мечения, при котором на лапку птицы надевают легкое кольцо с уникальным буквенно-цифровым кодом.

Как работает мозг испуганной вороны

Биологи не перестают удивляться сложности процессов, протекающих в мозге обычных городских птиц.

В 2020 году исследователи провели позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) американским воронам, показывая им мертвых сородичей. Ученые ожидали увидеть мощную вспышку активности в зонах, отвечающих за страх. Но вместо этого прибор зафиксировал нечто иное. При виде мертвой птицы активировалась область мозга, отвечающая за принятие решений, каудолатеральный нидопаллиум.

По своим функциям эта зона напоминает префронтальную кору млекопитающих. Это означает, что стая не просто автоматически пугается, а взвешивает риски и решает, как действовать дальше. Изредка вороны даже пытаются прикоснуться к телу клювом. Ученые связывают это с конфликтом сигналов в мозге, ведь объект выглядит как сородич, но не двигается, что заставляет птицу осторожно проверять реальность происходящего.

Способны ли вороны скорбеть по сородичам

Назвать вороньи собрания полноценными похоронами с научной точки зрения пока нельзя. Человеческий траур подразумевает понимание неизбежности смерти и глубокое переживание утраты конкретной личности.

Проблема в том, что все описанные эксперименты проводились с телами незнакомых ворон. Птицы активно реагировали и поднимали тревогу, следовательно, для возникновения реакции личная привязанность не требуется. Главным фактором остается инстинкт самосохранения и потребность изучить новую угрозу.

Значит ли это, что вороны не умеют грустить? Вовсе нет. Врановые создают крепкие пары и устойчивые социальные группы. Вполне возможно, что потеря постоянного партнера вызывает у них эмоции, близкие к горю. Однако доказать это сложно, потому что ради строгого научного подтверждения пришлось бы намеренно разлучать и убивать партнеров, что абсолютно недопустимо по этическим соображениям.

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Что делать если увидел мертвую птицу

Хотя большинство исследований проводилось на американской вороне, биологи отмечают похожее поведение у обыкновенных воронов, соек и серых ворон, обитающих в России. Общий принцип передачи информации об опасности характерен для многих представителей этого семейства.

Если вы заметили на улице или в парке мертвую ворону, лучше последовать примеру ее сородичей — проявить осторожность и не приближаться. Дикие птицы могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор категорически не рекомендует трогать тела голыми руками или позволять домашним питомцам обнюхивать находку.

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Кроме того, кружащая рядом стая может связать ваше присутствие с гибелью сородича. Как мы теперь знаем, получить статус потенциального врага среди умных птиц — это перспектива, от которой в ближайшие несколько лет будет очень трудно избавиться. Вороны ничего не забывают, и их коллективная система безопасности работает безупречно.