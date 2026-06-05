Ваш попугай делает это: учёные выяснили, какие птицы мастурбируют чаще всего

Каждый владелец попугая хотя бы раз застукал его за странным занятием: птица трётся о жёрдочку или игрушку так, что сомнений не остаётся — поведение явно сексуальное. Первая мысль обычно тревожная: «С ним что-то не так?». Но учёные впервые провели широкое исследование и пришли к выводу: ничего ненормального тут нет. Исследователи собрали самую большую на сегодня базу данных о мастурбации у птиц и обнаружили, что это поведение встречается у самых разных видов — и у самцов, и у самок. А ещё, что особенно неожиданно, в дикой природе это случается даже чаще, чем у птиц в неволе. Видимо, тут как и у людей — сидячий образ жизни сказывается на либидо.

Почему мастурбацию у птиц так долго не изучали

Мастурбация у животных давно сидит в неудобном углу науки. Тема не для светской беседы, и желающих заниматься ею всерьёз всегда было немного. Хотя само поведение, если присмотреться, встречается на удивление часто.

Его наблюдали у приматов, дельфинов, белок, лошадей, морских игуан и пингвинов. И наверняка у множества других животных, до которых пока просто не дошли руки. У зверей это служит не только разрядкой: мастурбация может улучшать качество спермы, влиять на готовность к спариванию или повышать шансы на оплодотворение.

А вот птицам внимания доставалось всегда меньше. Были разрозненные сообщения про попугаев и пингвинов, но целостной картины никто не собирал. Отчасти дело в анатомии: у большинства птиц нет наружных половых органов, как у млекопитающих. Они спариваются через клоаку — отверстие, которое участвует и в размножении, и в мочеиспускании, и в испражнении. Поэтому мастурбация у птиц обычно выглядит не так, как у зверей: чаще всего это трение клоакой о жёрдочку, веточку или игрушку, иногда с характерными движениями крыльев или звуками.

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Как учёные собрали крупнейшую базу данных о мастурбации птиц

Чтобы наконец разобраться, исследователи дали поведению чёткое определение: сексуальная стимуляция гениталий, в том числе с использованием предметов, но без обычной чистки перьев и почёсываний. Это важно — иначе под «мастурбацию» можно записать что угодно.

Дальше они объединили сразу три источника информации:

научные статьи, прошедшие рецензирование

опросы специалистов по птицам и сотрудников зоопарков

сообщения и видео из сообществ птицеводов и соцсетей

Для каждого случая фиксировали вид птицы, пол, возраст, происхождение (дикая или из неволи), тип брачной системы и условия, в которых птица росла. Из этого массива и начали проступать закономерности.

Почему мастурбация у птиц закреплена эволюцией

Главный вывод: мастурбируют многие виды птиц, и распределено это поведение не хаотично Близкородственные виды похожи между собой — у одних эта привычка есть, у других нет, и группируется она по родственным линиям.

По оценке учёных, общий предок всех птиц, скорее всего, не мастурбировал, но это поведение независимо появлялось и исчезало несколько раз за эволюционную историю. Любопытны и цифры по полам: среди надёжных записей у самцов мастурбация встречалась в 55% случаев, у самок — в 36%. Разница есть, но она показывает, что это вовсе не чисто «мужское» занятие.

Ещё одна важная деталь: между молодыми и взрослыми птицами заметной разницы не нашли. А это подрывает популярную идею, будто мастурбация — это «тренировка» перед взрослой жизнью.

Зачем птицы мастурбируют: версии учёных

Точного ответа пока нет, но у исследователей есть пара рабочих версий. И связаны они с тем, как устроена личная жизнь птиц.

Многие виды социально моногамны — образуют пары, вместе вьют гнёзда и растят птенцов. Но всё равно при этом спаривание «на стороне» у птиц встречается часто. И вот что показало исследование: у моногамных видов с долгими парами мастурбация встречалась реже, а у видов с более свободными брачными порядками — чаще.

Эта картина поддерживает сразу два объяснения:

Гипотеза разрядки. У видов с частыми возможностями для спаривания и высоким возбуждением мастурбация служит выходом для этого возбуждения.

У видов с частыми возможностями для спаривания и высоким возбуждением мастурбация служит выходом для этого возбуждения. Гипотеза влияния на размножение. Поведение может повышать шансы на успех после спаривания или при подготовке к нему — например, улучшать качество спермы у самцов.

Вполне возможно, что обе версии частично верны. А может, есть и другие механизмы, до которых наука ещё не добралась.

Что мастурбация птиц значит для их владельцев

Птиц в доме держат очень много людей, количество владельцев исчисляется миллионами. Примерно пятая часть владельцев — молодёжь поколения Z, то есть мода на пернатых питомцев, похоже, растёт. Если вы тоже планируете завести, вот эта статья поможет с выбором крылатого друга.

Долгое время мастурбацию у питомцев считали проблемой: мол, это признак скуки, разочарования или отсутствия пары, и владельцам советовали убирать игрушки и «отучать» птицу. Но исследование кардинально меняет картину: дикие птицы попадались на этом чаще домашних, а значит, объяснять всё «одиночеством в клетке» не получается. Скорее всего, для многих видов это просто норма.

При этом исследование не говорит, что любой такой случай можно просто игнорировать. Если поведение становится навязчивым, появляются травмы, раздражение клоаки, повреждённые перья или явный стресс — птицу лучше показать ветеринару. Но в целом паниковать из-за этого дела не стоит.

Насколько можно доверять выводам исследования о мастурбации птиц

Честно говоря, наука здесь ещё молодая. База данных во многом держится на сообщениях людей, которые заметили поведение и решили о нём рассказать, а серьёзных исследований по теме до сих пор немного. Это значит, что какие-то перекосы в данных вполне возможны.

И всё же закономерность вышла достаточно чёткой, чтобы пересмотреть привычный взгляд. Если раньше мастурбацию у попугая автоматически записывали в «проблему», то теперь у ветеринаров появляется основание давать владельцам более точные и спокойные советы.

Главное, что стоит знать: странное поведение питомца чаще всего не проблема, а часть его природы. Понимать это полезно хотя бы для того, чтобы поменьше тревожиться зря и вовремя замечать действительно тревожные сигналы, когда они есть.