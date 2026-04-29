Попугаи называют по именам людей и животных и точно знают, кого зовут

Попугаи способны не просто копировать человеческую речь и разговаривать как люди, а осмысленно использовать имена — обращаясь к конкретному человеку или животному. Новое исследование почти 900 домашних птиц показало, что часть попугаев применяет имена примерно так же, как это делаем мы. Правда, есть и забавные отличия: некоторые птицы произносят собственное имя, чтобы привлечь к себе внимание — чего люди обычно не делают.

Как изучали речь попугаев и использование имён в эксперименте

Изучать общение попугаев в дикой природе крайне сложно: птицы живут в тропических лесах, их крики трудно расшифровать, а понять, к кому именно обращён звук, почти невозможно. Поэтому биолог Лорин Бенедикт из Университета Северного Колорадо пошла другим путём — решила работать с птицами, которые говорят на человеческом языке, то есть с попугаями, живущими у людей дома.

Учёные использовали данные проекта ManyParrots — сети исследователей, которые собирают опросы и аудиозаписи от владельцев попугаев. Подробные данные удалось получить о 884 птицах 78 видов. Результаты опубликованы в апреле 2026 года в журнале PLOS ONE.

Из 884 птиц 47% попугаев, по словам владельцев, использовали имена, а именно 413 попугаев 63 видов. Эти птицы произносили в общей сложности 802 фразы с именами. Но далеко не каждый попугай, который говорит «Привет, Саша!», понимает, что обращается именно к Саше.

Многие попугаи явно заучивали имена как часть фразы-приветствия, не связывая имя с конкретным человеком. Если птица говорит «Привет, Маша!» каждому входящему, это скорее автоматическое повторение, чем осознанное обращение.

Однако 88 попугаев из 30 видов использовали имена действительно уместно — обращались к правильному человеку или животному. Из них 42 птицы 19 видов показали ещё более строгий результат: они применяли конкретное имя только к одному конкретному существу, а не к группе или категории. Учёные называют это «индивидуализированным» использованием имени.

Как попугаи используют имена в жизни и общении с людьми

Попугаи использовали имена при приветствии, прощании перед сном и чтобы привлечь внимание хозяина. Несоциальные контексты встречались редко. Некоторые примеры из исследования выглядят особенно убедительно: птицы приветствовали нужного человека, звали того, кто вышел из комнаты, и даже командовали конкретной собаке по имени, чтобы та замолчала.

Но были и необычные паттерны, которые не свойственны людям. Самым распространённым было использование собственного имени: 280 попугаев 55 видов произносили своё имя. Зачем? По данным исследователей, чаще всего — чтобы привлечь к себе внимание. Это примерно как если бы вы ходили по квартире и повторяли своё имя, пока кто-нибудь не обратит на вас внимание.

Кроме людей, попугаи называли по именам других птиц (43 случая) и домашних животных, не являющихся птицами (39 случаев). То есть ваш попугай вполне может знать и использовать имя вашего кота. И это особенно интересно, ведь кошки тоже способны узнавать имена людей и других животных.

Почему имена попугаев не равны человеческой речи и языку

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают осторожность выводов. Кристин Далин, соавтор исследования, прямо говорит: «Мы не можем заключить, что это аналог человеческих имён, потому что сигналы животных часто слишком отличаются, и мы не до конца понимаем намерение, стоящее за ними».

Кроме того, все птицы в выборке использовали имена, которые придумали люди, и остаётся открытым вопрос, способны ли попугаи создавать имена самостоятельно. Тем не менее исследование показывает, что попугаи обладают когнитивными и вокальными способностями для гибкого использования имён — от общения с людьми до разговоров о тех, кого нет рядом.

Какие животные используют имена: слоны, дельфины и птицы

Попугаи — далеко не единственные животные, у которых обнаружены аналоги имён. Исследование 2024 года показало, что дикие африканские саванные слоны обращаются друг к другу по имени с помощью индивидуальных звуков.

Дельфины-афалины вырабатывают уникальные сигнатурные свистки — у каждой особи свой вокальный сигнал, который другие члены группы используют для идентификации. Дельфины также копируют сигналы друг друга, фактически обращаясь к владельцу звука по «имени».

Есть важная разница. Дельфины и попугаи создают «имена» через подражание — они воспроизводят звук, ассоциирующийся с конкретной особью. Слоны же, судя по данным, не копируют звук адресата, а используют произвольные голосовые метки, что ближе к принципу человеческого языка. Все эти виды — люди, дельфины, попугаи и слоны — объединяет одно: это умные, долгоживущие социальные животные, живущие в стабильных группах.

Что имена у попугаев говорят об интеллекте и памяти животных

Имена — это не просто удобные ярлыки. Люди организуют свою социальную жизнь во многом благодаря тому, что могут назвать другого по имени. Имена могут помогать и в сложных социальных отношениях животных. Если попугай в клетке может выучить, кто есть кто, и обращаться к нужному существу по имени, это говорит о серьёзных когнитивных способностях — ассоциативной памяти, понимании социальных ролей и способности к контекстному использованию звуков.

Исследователи подчёркивают: попугаи — очень социальные животные с впечатляющими способностями к подражанию. Если они могут выучить и уместно использовать имена в неволе, не удивительно, если они занимаются тем же в своих диких стаях. И учёные всё чаще пытаются расшифровать язык животных не только по звукам, но и по поведению, контексту и социальным связям.

А пока сбор данных продолжается, и если у вас есть говорящий попугай, вы можете внести свой вклад в науку через проект Many Parrots Project.