В Италии людей после укуса паука лечили танцем до изнеможения

Несколько столетий на юге Италии люди всерьёз верили, что укус паука вызывает болезнь, от которой человек начинает танцевать без остановки. Лечили её тем же — танцем до изнеможения. Со стороны это выглядит странно, но у такого подхода была своя логика. А за самим явлением скрывается нечто большее, чем паучий яд.

Тарантизм: болезнь, которую лечили танцем

Попади вы в Средние века в портовый городок на юге Италии, вы могли бы увидеть людей, которые без остановки кружатся, прыгают и даже ползают по земле. Это состояние называли тарантизмом, а сам танец получил название тарантелла. В те же годы по Европе прокатывались и другие «танцевальные эпидемии», но у тарантеллы была особенность: танец считался не только признаком болезни, но и лекарством от неё.

Логику этого лечения на сайте Popular Science объясняет Анна Харш, профессиональная танцовщица и основательница Allegro Dance Company, которая занимается итальянскими народными танцами. По её словам, некоторые считали, что от укуса паука человека начинало трясти. Чтобы вывести яд с потом, он продолжал двигаться и дальше.

Сегодня тарантизм описывают как историческое явление, в котором психология переплелась с жизнью общества. У людей появлялись тревога, тоска и подавленность, а также движения, которые они не могли сдержать. Такие случаи быстро распространялись по югу Италии шесть веков подряд.

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Летняя жатва в Таранто и пауки в полях

Центром тарантизма стал Таранто, приморский город в регионе Апулия. Это тот самый «каблук» итальянского «сапога». Каждое лето во время сбора урожая жители целыми днями работали в полях, где в норах жили крупные мохнатые пауки-волки.

Большинство людей были уверены, что эти пауки ядовиты. Считалось, что после укуса тарантизм развивается очень быстро, а спастись можно только одним способом: выгнать яд с потом, танцуя непрерывно и в быстром темпе. Изящных шагов в таком танце не было: человек беспорядочно размахивал руками и метался, пока не выбивался из сил. Считалось, что вместе с ним выдыхается и болезнь.

Танцевальные эпидемии охватывали не только Италию

Похожие вспышки танцев, которые люди не могли остановить, случались по всей Европе. Первая крупная из тех, что попали в записи, началась 24 июня 1374 года в немецком Ахене. За ней последовали случаи в Швейцарии и на территории нынешней Франции.

В некоторых случаях люди танцевали без остановки днями и даже неделями, а кое-кто умирал прямо в танце. Что вызывало эти эпидемии, точно не знает никто: прошли столетия, и проверить уже почти ничего нельзя. Однако итальянский тарантизм и тарантелла выделяются на этом фоне. Там у танца было понятное людям объяснение: укус паука, а танец служил лечением.

Тарантул и паук-волк — пауки из разных семейств

Слово «тарантул», возможно, произошло от названия пауков-волков из Таранто. Учёные называют этот вид Lycosa tarantula. Путаница здесь в том, что пауки-волки и настоящие тарантулы относятся к двум совершенно разным семействам пауков.

Несложно понять, почему именно этот паук стал героем страшилок. Размах его ног достигает 7,5–10 сантиметров. У него несколько пар глаз, а ходит он странными рывками. С такой внешностью паук легко обрастает легендами и слухами.

Укус паука-волка похож на лёгкий укус пчелы

Выглядят эти пауки пугающе, но исследования показали, что их укус для человека в целом безвреден. Обычно он похож на слабый укус пчелы: место укуса немного болит и припухает. До безудержной пляски дело не доходит.

Опасных для людей пауков вообще немного. Из примерно 38 тысяч известных видов яд, который может навредить человеку, есть только около 100. Получается, что средневековые жители Таранто боялись паука, который почти не мог им навредить.

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Если яд тут ни при чём, причину тарантизма надо искать в другом: в страхах, верованиях и жизни людей того времени. Поэтому его и называют психологическим и социальным явлением. Почему человек начинал танцевать после безобидного укуса, наука по-прежнему не может объяснить до конца. Об этом напоминает и тарантелла: танец, который когда-то считался лекарством от паучьего яда.